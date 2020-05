Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 20 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Sulle tracce di Zoe, Amori in corsa e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Sulle tracce di Zoe, Amori in corsa e tanti altri.

Sulle tracce di Zoe

(Drammatico, Thriller, USA 2014, durata: 88 min), in onda alle 14:30 su TV8

Un film di Conor Allyn con Sammi Hanratty, Alexandra Holden, Andrea Bowen, Jean Louisa Kelly, Samantha Boscarino, Jeff Branson e Michael Grant.



Sulle tracce di Zoe: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film Sulle tracce di Zoe: il film segue la vita della sedicenne Jennifer Lynne (Sammi Hanratty), scombussolata dopo la nascita di sua figlia Zoe. Essere una mamma adolescente non era certo nei suoi piani e la giovane non riesce ad accettare il nuovo ruolo che si vede costretta a rivestire. Come se non bastasse, il suo ragazzo Randy (Michael Grant) rifiuta di assumersi le sue responsabilità di padre e Alicia (Alexandra Holden), la madre della ragazza, non ha alcuna intenzione di crescere un nuovo bambino. Jennifer, da parte sua, non vuole rinunciare alla sua vita da adolescente e preferisce uscire con gli amici piuttosto che prendersi cura della sua bambina. Ma un giorno, durante una passeggiata al parco, accade l'impensabile: la piccola Zoe viene rapita.

Il papà di Giovanna

(Drammatico, Italia 2008, durata: 104 min) in onda alle 15.30 su Cine34

Un film di Pupi Avati con Silvio Orlando, Alba Rohrwacher, Francesca Neri, Ezio Greggio, Serena Grandi e Cesare S. Cremonini.





Trama del Film Il papà di Giovanna: Giovanna è una bambina timida, insicura e non troppo bella. Il papà, un pittore fallito, è completamente dedicato alla sua educazione, rassicurandola ogni giorno della sua superiorità intellettuale e culturale. Il suo obiettivio è quello di darle un grande futuro, ma tutto si trasformerà in tragedia quando un giorno Giovanna uccide la sua bella e generosa compagna di banco.

Ragazze nel pallone 4

(Commedia, USA 2007, durata: 90 min) in onda alle 16.55 su Italia 1

Un film di Steve Rash con Ashley Benson, Cassandra Scerbo, Michael Copon, Jennifer Tisdale, Anniese Taylor, Kierstin Koppel e Ashley Tisdale.





Trama del Film Ragazze nel pallone 4: il film segue le avventure di un gruppo di cheerleaders della scuola superiore Southern California High School, che tra amori adolescenziali e coreografie cercheranno di conquistare un importante premio. Le giovani ragazze, capitanate da Carson (Ashley Benson), partono per la Florida per dare supporto alla squadra dei West High Sharks, impegnata in un'importante partita contro i forti East High Jets a loro volta sostenuti da un gruppo di cheerleaders molto agguerrite. Tra queste spicca l'altezzosa ed elegante studentessa di un esclusivo liceo di New York, Brooke (Cassandra Scerbo). Tra i due gruppi nasce fin da subito un acceso scontro. Mentre in campo aumenta la tensione tra i West High Sharks e i East High Jets, per una serie di circostanze le cheerleaders di entrambe le squadre rischiano di essere sospese dalla competizione e di non vincere di conseguenza l'ambito premio.

Amori in corsa

(Commedia, Sentimentale, UK/USA 2004, durata: 111 min) in onda alle 17.5 su La5

Un film di Andy Cadiff con Mandy Moore, Matthew Goode, Jeremy Piven, Annabella Sciorra, Caroline Goodall e Mark Harmon.



Amori in corsa: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Amori in corsa: il film segue la storia di Anna Foster (Mandy Moore), giovane e vivace figlia del Presidente degli Stati Uniti (Mark Harmon). Anna ha accompagnato suo padre in Europa per una visita diplomatica. La ragazza vorrebbe passare una serata come tutti i suoi coetanei diciottenni, senza avere intorno gli uomini dei servizi segreti che la guardano a vista. Poiché il padre non glielo consente, Anna decide di disubbidire e di scappare. Nella sua fuga senza meta incontra un misterioso e affascinante straniero, Ben Calder (Matthew Goode). I due per una serie di circostanze finiranno per vivere insieme un viaggio avventuroso ed emozionante in giro per l'Europa.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV