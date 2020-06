Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 17 Giugno 2020

News Cinema

Cosa fanno in TV oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: ...E poi lo chiamarono Il Magnifico, Una sorella dal passato, Disastro a Hollywood, La sposa perfetta, Un amore improvviso e tanti altri.

...E poi lo chiamarono Il Magnifico

(Western, Italia 1972, durata: 125 min), in onda alle 13.55 su Rai Movie.

Un film di Enzo Barboni con Dominic Barto, Terence Hill, Danika La Loggia, Riccardo Pizzuti, Yanti Somer, Gregory Walcott, Harry Carey Jr., Enzo Fiermonte e Jean Louis.





Trama del Film ...E poi lo chiamarono il magnifico: Per ottenere l'eredità paterna il figlio di un visconte inglese lascia la madre patria per gli Stati Uniti dove suo padre si era dovuto rifugiare in seguito ad uno scandalo e dove si era dedicato ad imprese banditesche. Agli amici del defunto padre Thomas, azzimato damerino che si sposta in bicicletta ed è sempre disarmato, appare come un pesce fuor d'acqua bisognoso di essere fattore crescere . Ma i pionieri che pensano di poter approfittare di lui ben presto si devono ricredere.

Una sorella dal passato

(Thriller, Canada 2019, durata: 90 min) in onda alle 14.30 su TV8

Un film di Craig Goldstein con Katrina Begin, Diora Baird, Mark Famiglietti, Rachele Brooke Smith, Darin Brooks e Katie Michels.



Una sorella dal passato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Una sorella dal passato: Il film vede protagonista Sharon (Katrina Begin), giovane ragazza che non ha più notizie di sua sorella fin dall'infanzia. Scappata quando era solo adolescente, Raven fece sapere alla sua famiglia di non voler essere cercata e le sue tracce si persero al punto che i suoi cari, nel corso degli anni, abbandonarono ogni speranza di riabbracciarla. Molto tempo più tardi Sharon, che nel frattempo non ha mai smesso di sperare, chiede aiuto al fidanzato Dev (Mark Famiglietti) per rimettersi in contatto con lei. Grazie al contributo di suo cugino, agente di polizia, Dev riesce a localizzare Raven, e le due riescono finalmente a ricongiungersi. Sharon è al settimo cielo e si impegna al massimo nella relazione con la sorella nel tentativo di recuperare il tempo perduto, ma qualcosa nei comportamenti di Raven la mette in allerta.

Disastro a Hollywood

(Commedia, Drammatico, USA 2008, durata: 107 Min) in onda alle 15:15 su Iris

Un film di Barry Levinson con Robert De Niro, Stanley Tucci, John Turturro, Kristen Stewart, Catherine Keener, Robin Wright, Marin Hinkle, Peter Jacobson, Dey Young, Mark Ivanir, Alessandra Daniele, Logan Grove, Ari Barak, Sean Penn e Bruce Willis.



Disastro a Hollywood: Il trailer del film con Robert De Niro

Trama del Film Disastro a Hollywood: La storia racconta due dure settimane che Ben (Robert De Niro), un produttore di successo di Hollywood, trascorre destreggiandosi fra lavoro, problemi sentimentali e familiari. Ha realizzato il suo nuovo film, Fiercely, che sarà presentato al Festival di Cannes, ma la proiezione di prova, alla quale assiste Lou Tarnow (Catherine Keener), la severa dirigente dello studio, è un fallimento: il finale, che culmina con l’assassinio del protagonista, interpretato da Sean Penn, non convince Lou, che intima il produttore di cambiarlo al fine di non perdere milioni di dollari. Ben deve combatte con l'ipersensibilità del regista Jeremy Brunell (Michael Wincott), inamovibile sulla modifica dell'epilogo del film. Ad aumentare il suo stress c'è anche la scoperta della relazione della sua ex moglie, che ama ancora, con lo sceneggiatore Scott Solomon (Stanley Tucci). Come se non bastasse, il nuovo progetto di Ben è minacciato da Bruce Willis, che si presenta sul set in sovrappeso e con la barba incolta, assolutamente inadatta al ruolo da interpretare.

La sposa perfetta

(Commedia, Sentimentale, USA 2017, durata: 84 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di Martin Wood con Pascale Hutton, Kavan Smith, Leanne Lapp, Anna Van Hooft, Mark Dacascos, Casey Manderson, Alison Araya e Debs Howard.



La sposa perfetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La sposa perfetta: Combinando fitness, yoga e consigli pre-matrimoniali, la ragazza si prefigge il compito di formare a dovere i fidanzati affinché siano fisicamente e mentalmente pronti per il grande giorno. Proprio mentre i fantasmi del passato si ripresentano nella sua vita, la bella imprenditrice fa la conoscenza di Nick Dyson (Kavan Smith), un fotografo di talento con il quale Molly trascorre una piacevole serata. Ma un'amara sopresa l'attende. Un giorno, poco prima di una lezione nel suo nuovo bootcamp per futuri sposi, Molly scorge Nick in palestra. Mentre si diverte a chiacchierare allegramente con lui, d'improvviso una ragazza di nome Jenna (Anna Van Hooft) si presenta a lei proprio come la fidanzata di Nick. Molly è incredula, ma presto le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata.

un amore improvviso

(Sentimentale, USA 2017, durata: 90 min), in onda alle 16.31 su Canale 5.

Un film di Bradford May con Margo Harshman, Steve Talley, Samantha Figura, Brittany Underwood, Catherine Mary Stewart, Jack Wagner e DeVaughn Nixon.





Trama del Film Un amore improvviso: vede protagonista Diana Armstrong (Margo Harshman), una giovane avvocatessa di New York che, a seguito della morte di suo zio, si ritroverà a dover tornare nel luogo dove ha trascorso la sua infanzia. Diana scoprirà che suo zio Hug, proprietario di un'importante azienda vinicola, le ha lasciato in eredità metà della sua preziosa vigna. L'altra parte spetterà invece a un bel ragazzo di nome Seth Vincent (Steve Talley), l'assistente del suo defunto parente. C'è solo un problema: il braccio destro dello zio è anche l'ex fidanzato di Diana. Purtroppo per lei le condizioni sono chiare; per ottenere la proprietà dovrà portare a termine il raccolto e la vendemmia, lavorando quindi insieme a Seth per le successive settimane.

