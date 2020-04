Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 15 Aprile 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Anna dai capelli rossi, Per amore di mia figlia, Innamorarsi a Sugarcreek, Out of Sight, Ride - Ricomincio da me, Ringo e Gringo contro tutti e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Anna dai capelli rossi, Per amore di mia figlia, Innamorarsi a Sugarcreek, Out of Sight, Ride - Ricomincio da me, Ringo e Gringo contro tutti e tanti altri.

Anna dai capelli rossi

(commedia, drammatico, family, Canada 2016, durata: 90 min), in onda alle 14 su Rai 2.

Un film di John Kent Harrison, con Ella Ballentine, Martin Sheen, Sara Botsford, Julia Lalonde, Kate Hennig e Linda Kash.



Anna dai capelli rossi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Anna dai capelli rossi: protagonista del film è Anna, una bambina di 11 anni con un estremo bisogno di amore e di affetto.

Dopo aver vissuto gran parte della sua esistenza in orfanotrofio, la piccola dai capelli rosso fuoco viene assegnata a due fratelli contadini di nome Marilla e Matthew Cuthbert. Avendo richiesto di adottare un ragazzo che potesse aiutarli a gestire la fattoria, i due rimangono fortemente sorpresi nell'apprendere dell'arrivo di Anna.

Mentre Marilla, donna pragmatica dal carattere freddo e spinoso, non accetta di buon grado la nuova ospite, suo fratello Matthew si lascia invece intenerire dai modi dolci e spontanei della bambina. Ma la convivenza con Anna non è certo facile...

Per amore di mia figlia

(drammatico, USA 2017, durata: 87 min), in onda alle 14:30 su TV8.

Un film di Richard Gabai con Danica McKellar, Paige Searcy, Jonathan Bennett, Emily Chang, Jaleel White, Jen Lilley, Robert Carradine, Veronica Cartwright e Andrew Bongiorno.



Per amore di mia figlia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Per amore di mia figlia: il film segue le vicende di una giovane donna di nome Ellen Plainview (Danica McKellar). Quattro anni dopo essere stata ingiustamente accusata di tentato omicidio, Ellen ha terminato di studiare legge e sta per iniziare il praticantato. Tuttavia, proprio quando le cose iniziano ad andare per il verso giusto, sua figlia Julie (Paige Searcy) viene accusata di aver ucciso il suo insegnante d'inglese Gene (Andrew Bongiorno), con il quale sembrerebbe aver avuto anche una relazione proibita.

Consapevole di poter contare solo su se stessa, la donna assume il ruolo di avvocato per difendere la figlia in aula. Tuttavia, durante il percorso, Ellen, che fino a quel momento era certa dell'innocenza di Julie, inizia ad avere forti dubbi a causa di alcune prove schiaccianti che non fanno altro che inchiodare sempre di più sua figlia.

Innamorarsi a Sugarcreek

(drammatico, family, sentimentale, USA 2014, durata: 92 min), in onda alle 16:00 su TV8.

Un film di Terry Cunningham con Tom Everett Scott, Sarah Lancaster Kelly McGillis.



Innamorarsi a Sugarcreek: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Innamorarsi a Sugarcreek: il film è tratto dal romanzo di Serena Miller "Love Finds You in Sugarcreek, Ohio" ed è la storia di uno straniero dal misterioso passato che giunge in un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Dopo l'omicidio irrisolto di sua moglie, il famoso giocatore di baseball Micah Matthias (Tom Everett Scott) fugge dalle pressioni dei mass media e finisce per essere accolto, assieme al suo figlioletto di 5 anni Bobby (Thomas Kapanowski), in una comunità Amish nella città di Sugarcreek.

Tre amorevoli sorelle decidono di ospitare lui e il suo bambino nella loro locanda ormai in rovina e in cambio Micah, che si fa chiamare Joe, lavora per loro come tuttofare. Tuttavia, il suo comportamento e il mistero che avvolge la sua vera identità rendono la polizziotta Rachel (Sarah Lancaster), nipote delle tre sorelle, profondamente sospettosa, spingendola sempre di più alla ricerca della verità...

Out of Sight

(thriller, USA 1998, durata: 123 min), in onda alle 16.53 su Iris.

Un film di Steven Soderbergh con George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames, Don Cheadle, Dennis Farina, Albert Brooks, Steve Zahn, Luis Guzmán, Catherine Keener, Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Viola Davis.



Out of Sight: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Out of Sight: il quarantenne Jack Foley (George Clooney) è un insolito criminale, raffinato ed educato, specializzato in rapine alle banche. L’uomo è noto per i suoi modi gentili e non aggressivi: durante le rapine Jack è solito farsi consegnare con eleganza e gentilezza tutto il denaro presente non ricorrendo mai alla violenza. Tuttavia, il suo inconsueto e lodevole atteggiamento non lo aiuta nei suoi piani criminosi. Il mite criminale infatti, essendo totalmente privo della scaltrezza e della aggressività tipiche dei rapinatori, non fa altro che raccogliere insuccessi, entrando ed uscendo di continuo dal carcere. Dopo l’ultima rapina andata a rotoli, l’uomo, condannato a trent’anni di reclusione, viene confinato nel penitenziario di Glades in Florida. Qui, con la collaborazione del suo braccio destro Buddy (Ving Rhames) e di altri detenuti, il quarantenne progetta l’evasione.

Ride - Ricomincio da me

(commedia, drammatico, USA 2014, durata: 93 min), in onda alle 17.35 su La5.

Un film di Helen Hunt con Helen Hunt, Brenton Thwaites, Julie Dretzin, Willie Carpenter e Robert Knepper.



Ride - Ricomincio da me: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Ride: diretto e interpretato da Helen Hunt, il film è la storia di Jackie (Helen Hunt), editrice di successo di New York, vive con il figlio diciottenne Angelo (Brenton Thwaites), al quale è legata da un rapporto esclusivo, ma anche conflittuale. Il ragazzo si sente soffocato dalla madre iperprotettiva e ficcanaso, ma nello stesso tempo non può fare a meno di lei e della sua approvazione. Un viaggio a Venice per trascorrere l’estate con il padre Peter e la sua nuova famiglia, porta Angelo a decidere di sospendere gli studi per diventare un surfista. Appena Jackie lo scopre, vola subito in California, dove assume un solerte autista di limousine di nome Ramon (David Zayas) per pedinare il figlio e scoprire cosa è successo. Ma Angelo se ne accorge, e la respinge con rabbia, dicendole che non è in grado di capire la sua passione per il surf così come il suo desiderio di allontanarsi da lei per ritrovare se stesso.

Ringo e Gringo contro tutti

(western, comico, commedia, Italia 1966, durata: 104 min), in onda alle 17:21 su Cine34.

Un film di Bruno Corbucci con , Lando Buzzanca, Mario Castellani, Rafael Albaicín, Miguel Del Castillo e Mario De Simone.





Trama del Film Ringo e Gringo contro tutti: Un soldato e un sergente sudisti, Ringo e Gringo, vivono soli in un forte abbandonato ignari del tutto della fine della guerra di secessione e della totale distruzione del loro reparto uscito per un'azione da ben otto anni. La demolizione del forte fatta con la dinamite da alcuni operai della società ferroviaria che ha acquistato il territorio, li costringe a fuggire con la convinzione d'aver subito un assalto bellico. Il fortuito incontro con Carolina e Virginia che, da ferventi sudiste, stanno combattendo una guerra privata in vista di una futura riscossa, li induce ad una serie di azioni di guerriglia contro le truppe regolari. Aiutati dalla fortuna e a causa della loro inettitudine, le loro azioni provocano molta confusione e danno l'impressione al governo che la rivolta sia scoppiata in forma consistente.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV