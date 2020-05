Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 13 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: La rivincita di Natale, Scomparsa nel nulla, Destinazione Matrimonio, Dragonheart II: Il destino di un cavaliere, Le mie nozze country e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

La rivincita di Natale

(Commedia, Drammatico, Italia 2003, durata: 99 min), in onda alle 14:20 su Cine34.

Un film di Pupi Avati con Diego Abatantuono, Alessandro Haber, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Luigi Montefiori, Nino Fuscagni, Osvaldo Ruggeri, Augusto Zucchi e Petra Khruz.



La rivincita di Natale: il trailer del film

Trama del Film La rivincita di Natale: Quindici anni dopo la disastrosa partita di poker della notte di Natale, Franco Mattioli viene a sapere che il suo amico Lele è gravemente malato. Decide di tornare a Bologna per andare a trovarlo e anche per cercare una donna. Ma c'è un terzo motivo, più nascosto: i fantasmi di quella notte del 1986 lo tormentano ancora e lui è in cerca della sua rivincita.

Scomparsa nel nulla

(Thriller, USA 2017, durata: 90 min), in onda alle 14:25 su TV8

Un film di Tamar Halpern con Miranda Raison, Emmett J. Scanlan, Sophie Robertson, Jovana Stojiljkovic, Ivona Kustudic e Miodrag Radonjic.



Scomparsa nel nulla: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film Scomparsa nel nulla: il film racconta la storia Sara (Miranda Raison), una ex hacker informatica, specializzatasi ormai in sicurezza in rete. Suo marito, molto tempo prima, era un pirata informatico che derubava banche e istituti di credito, ma quando le cose hanno iniziato a mettersi male, Sara ha deciso di lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare. Durante un viaggio a Belgrado per partecipare a una conferenza sul cyber crimine e, allo stesso tempo, rivedere sua figlia Karissa (Sophie Robertson) che studia proprio lì in Serbia, accade qualcosa che l'esperta d'informatica non aveva previsto. Mentre si trova in discoteca, Karissa e una sua amica del college vengono rapite da una banda di criminali serbi dediti al traffico di esseri umani.

Destinazione Matrimonio

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA 2018, durata: 90 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di Victor Levin con Keanu Reeves, Winona Ryder, Dj Dallenbach, D. Rosh Wright, Greg Lucey, Ted Dubost, Donna Lynn Jones, Curt Dubost e Michael Mogull.



Destinazione Matrimonio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Destinazione Matrimonio: il film racconta la storia di Frank (Keanu Reeves) e Lindsay (Winona Ryder), che si incontrano in aeroporto, mentre attendo la salita a bordo del volo diretto a Paso Robles. I due hanno in comune un carattere cinico e sono entrambi distrutti sentimentalmente, tanto che non credono nelle relazioni, né nel romanticismo. Ma queste non sono le uniche cose che li accomunano, parlando durante il loro volo, scoprono che il motivo del loro viaggio è lo stesso: sono invitati allo stesso matrimonio. Frank è il fratello dello sposo e Lindsay, invece, è la sua ex. Per l'intero weekend i due trascorrono del tempo insieme, talvolta battibeccando e altre volte trovandosi d'accordo sulla loro misantropia e il loro pessimismo relazionale.

Dragonheart II: Il destino di un cavaliere

(Family, Fantasy, Avventura, USA 2000, durata: 84 min), in onda alle 16:15 su Italia 1.

Un film di Doug Lefler con Christopher Masterson, Bobby Benson, Harry Van Gorkum, Rona Figueroa, Matt Hickey, Ken Shorter, Henry O, Tom Burke e John Woodnutt.



Dragonheart II: Il destino di un cavaliere: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Dragonheart II: Il destino di un cavaliere: Il film segue le avventure di Geoff (Christopher Masterson ) e del suo amico Drake (voce originale Robby Benson). Quando l'anziano Bowen, diventato Re, torna alla caverna del suo defunto amico Draco, scopre con sua grande sorpresa un uovo di drago ancora sano. Decide così di consegnare il prezioso ritrovamento al suo amico Gilbert e ai confratelli del monastero, sicuro che si prenderanno cura dell'uovo e del suo contenuto. Anni dopo Geoff, uno stalliere rimasto orfano che lavora nel monastero, incuriosito si intrufola nei sotterranei segreti e trova il piccolo Drake, il giovane drago nato dall'uovo. In poco tempo i due diventavano amici inseparabili. Grazie all'aiuto di Geoff, Drake esce finalmente dalle quattro mura del monastero alla scoperta del mondo esterno, mentre il ragazzo può realizzare il suo sogno: diventare un cavaliere e indossare una preziosa armatura.

Le mie nozze country

(Sentimentale, Commedia, Canada 2019, durata: 120 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Justin G. Dyck con Greyston Holt, Bea Santos, Celeste Desjardins, Deana Carter, Jesse Collin, Erica Deutschman, Greg Vaughan, Allison Hossack, Mike Shara e Charlotte Hegele.



Le mie nozze country: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Le mie nozze country: Il film segue la storia di Zane (Greyston Holt), un cantante country in ascesa che è costretto a rimandare le imminenti nozze con la sua bella e amata Jeannette (Bea Santos), a causa di un impegno di lavoro firmato in precedenza e che è obbligato a rispettare. Zane parte per il suo ultimo concerto durante il quale si trova a salvare una sua fan, Meagan (Celeste Desjardins), diventando il protagonista di un video che finisce rapidamente in rete e che lo trasforma nella star di successo che ha sempre voluto essere. Quest'ondata di notorietà seguita da una serie di numerosi impegni porterà Zane a dover rimandare nuovamente le nozze con Jeanne, che se da una parte è contenta per la carriera del suo fidanzato, dall'altra inizia ad essere preoccupata per il loro futuro di coppia.

Altri film in onda questo pomeriggio:

