Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Mercoledì 10 Giugno 2020

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Falsa identità, Stanno tutti bene, In gioco e in amore, Farfallon, Un'estate perfetta, Maverick a e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Falsa identità

(Thriller, USA 2019, durata: 90 min), in onda alle 14.25 su TV8.

Un film di Ben Meyerson con Rick Cosnett, Charlotte Graham, Randy Crowder e Sofia Mattsson.



Falsa identità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Falsa identità: il film racconta la storia di una dolce ragazza che si ritrova a vivere in un incubo a occhi aperti, ingannata da quello che credeva essere suo marito. Il matrimonio di Melanie (Charlotte Graham) e Derrick (Rick Cosnett) va a gonfie vele: entrambi sono giovani, attraenti e con una brillante carriera professionale, insomma, i due sembrano essere davvero la coppia perfetta. Un giorno, tuttavia, la giovane donna nota che suo marito è molto diverso dal solito e inizia nutrire forti sospetti nei suoi confronti. Dopo qualche ricerca Melanie capisce che le sue congetture sono fondate: quello che dorme nel suo letto non è Derrick, ma Alex, suo fratello gemello tornato per impossessarsi di quella vita che crede gli appartenga di diritto. Mentre Derrick, rapito e tenuto prigioniero da suo fratello, è costretto a vedere in prima persona i soprusi compiuti dal suo aguzzino, Melanie tenta in ogni modo di risolvere la situazione e ritrovare suo marito prima che sia troppo tardi.

Stanno tutti bene

(Drammatico, Commedia, USA 2010, durata: 99 min) in onda alle 14.30 su TV8

Un film di Kirk Jones con Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell, Lucian Maisel, Katherine Moennig, Damian Young, James Frain, Melissa Leo e James Murtaugh.







Trama del Film Stanno tutti bene: il film vede protagonista Frank Goode (Robert De Niro). L'uomo ha dedicato tutta la vita alla famiglia, lavorando presso una fabbrica di cavi e risparmiando fino all'ultimo centesimo per mantenere i suoi cari. Ma poco dopo essere andato in pensione, Frank si rende conto di aver trascorso troppo poco tempo con i suoi quattro figli e decide che è giunto il momento di recuperare il tempo perduto. Quando era ancora in vita, era sua moglie che manteneva i contatti con i figli, ma adesso che lei non c‟è più, Frank capisce che spetta a lui tenerli d'occhio più da vicino e decide di riunire l'intera famiglia organizzando un barbecue per il fine settimana. Tuttavia, a mano a mano che si avvicina la data prevista, come capita ormai sempre più spesso al giorno d'oggi, tutti gli ospiti presentano delle ottime e plausibili scuse per non partecipare all'evento.

In gioco e in amore

(Drammatico, Sentimentale, USA 2017, durata: 83 min), in onda alle 16:00 su TV8.

Un film di Steven R. Monroe con Nikki Deloach, Andrew W. Walker, Lisa Durupt, P. Lynn Johnson, Eric Keenleyside, Brent Fidler, Jason Schombing, Trevor Lerner e Chance Hurstfield.



In gioco e in amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film In gioco e in amore: il film è incentrato sulla figura di Jessica Parker (Nikki Deloach), madre single proprietaria di un ristorante in difficoltà. Sono passati circa due anni da quando suo marito l'ha lasciata e Jessica, ora, si ritrova tutta sola a crescere il suo figlioletto Wesley (Chance Hurstfield) e a gestire il ristorante di famiglia. Ma l'apertura di un nuovo locale proprio vicino al suo, le causa parecchi problemi economici per via dell'intensa concorrenza. Forse, però, qualcosa nella sua vita sta per cambiare: Chase Taynor (Andrew W. Walker), superstar del baseball e suo ex fidanzato del liceo che ha lasciato il Midwest per trasferirsi a Boston e inseguire il sogno di diventare un giocatore professionista, è di nuovo in città.

Farfallon

(Comico, Italia 1974, durata: 100 min), in onda alle 15.50 su Cine34.

Un film di Riccardo Pazzaglia con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Mario Carotenuto, Gina Rovere, Micaela Pignatelli e Fiorenzo Fiorentini.





Trama del Film Farfallon: Farfallon, pasticciere siciliano, si trova in carcere per tentato uxoricidio e non sogna altro che di evadere per portare a termine il delitto rimasto incompiuto. Nel corso di un trasferimento a seguito di una rivolta carceraria Farfallon viene avvicinato dal Barone di Vistacorta, a sua volta in prigione per truffa, e prende in custodia il "malloppo" che lo stesso tiene nascosto in un bossolo. Fuggito dal porto di Napoli con una autoambulanza, Farfallon viene ripreso. Evaso nuovamente, finisce nel convento delle Trappistine che lo consegnano agli Svizzeri dopo che hanno da lui appreso i segreti sulla pasticceria siciliana. Dal Carcere Modello di Civitavecchia i due amici passano alla tremenda Colonia Penale Agricola di Canosa e si buscano otto anni di rigore. Questa volta con l'aiuto delle ali di Leonardo, Farfallon torna nell'isola natia e compie la sua vendetta, oltre a quella del suo amico, prima di tornare in carcere.

Un'estate perfetta

(Family, USA 2016, durata: 84 min) in onda alle 16.31 su Canale 5

Un film di Rick Bota con Lindsey Shaw, Derek Theler, Emily Rose, Lucas Bryant, Isaiah Washington e Max Page.





Trama del Film Un'estate perfetta: il film è la storia di una giovane ragazza in carriera che, con l'aiuto di un affascinante scrittore, tenterà con tutte le sue forze di salvare la libreria di una piccola città dalla demolizione. Rachel (Lindsey Shaw), che lavora come perito a New York, verrà spedita dal suo capo in una piccola città della California per valutare la biblioteca del centro abitato di modo che uno dei loro migliori clienti possa rilevarla, abbatterla e costruire al suo posto un resort. Ma quando si recherà sul luogo farà la conoscenza di qualcuno in grado di cambiarle la vita: Jake Kenman (Derek Theler), uno scrittore itinerante che si trova in città per ricercare notizie circa un famoso fuorilegge per il suo prossimo romanzo storico.

Maverick

(Avventura, Commedia, Western, USA 1994, durata: 129 min), in onda alle 16.48 su Iris.

Un film di Richard Donner con Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene, Alfred Molina, James Coburn, Clint Black, Jean De Baer, Dennis Fimple, Dan Hedaya, Max Perlich, Denver Pyle, Paul Smith, Dub Taylor e Geoffrey Lewis.





Trama del Film Maverick: La vicenda si svolge nel vecchio West americano. Il giocatore d’azzardo Bret Maverick (Mel Gibson) intende partecipare a un importante torneo di poker che si terrà a St. Louis. Oltre a voler vincere i soldi, Maverick intende dimostrare di essere il miglior giocatore di poker del suo tempo. Si reca allora nella cittadina di Crystal River, con l'intenzione di riscuotere debiti e vincere denaro al tavolo da gioco per raccogliere la somma necessaria alla partecipazione al torneo. In una partita di poker improvvisata, incontra il giocatore d’azzardo Angel (Alfred Molina) e la bella truffatrice Annabelle Bransford (Jodie Foster). Maverick straccia tutti al tavolo verde, grazie ai “trucchi del mestiere” di cui è esperto. Maverick e Annabelle lasciano la città sulla stessa diligenza, dove incontrano lo sceriffo Zane Cooper (James Garner). All’improvviso incappano in una banda d’indiani guidata da Saken Joseph. Maverick allora si lascia catturare dagli indiani per consentire la fuga degli altri due, ignari del fatto che sia tutta una messinscena.

Altri film in onda questo pomeriggio:

