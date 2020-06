Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 9 Giugno 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: The Big White, Vecchi rancori, Due anni d'amore, Il destino di un guerriero - Alatriste, Farfallon e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

The Big White

(Commedia, USA/CAN/NZ 2005, durata: 105 min), in onda alle 14.27 su Iris.

Un film di Mark Mylod con Robin Williams, Holly Hunter, Alison Lohman, Giovanni Ribisi, Woody Harrelson, Tim Blake Nelson, Frank C. Turner, Craig March, W. Earl Brown, William Merasty, Marina Stephenson Kerr, Ralph Alderman, Brenda McDonald, Jeff Skinner, Stephen Eric McIntyre, Deena Fontane e Joanne Rodriguez.





Trama del Film The Big White: Paul Barnell (Robin Williams) è il proprietario di un’agenzia di viaggi ad Anchorage, in Alaska, dove gli affari purtroppo non procedono bene. Come se non bastasse, la moglie Margaret (Holly Hunter) è affetta dalla sindrome di Tourette, una malattia che la rende instabile e imprevedibile, in preda a tic e attacchi di volgarità verbali. Paul è convinto che la risoluzione di tutti i suoi problemi arriverebbe se lui potesse disporre di un bel gruzzolo di denaro: decide quindi di truffare l’assicurazione e riscuotere una polizza sulla vita intestata a suo favore dal fratello Raymond (Woody Harrelson), scomparso da anni. Per sua sfortuna, la compagnia non consente l’incasso della polizza in assenza del corpo del morto.

Vecchi rancori

(Drammatico, Thriller, USA 2019, durata: 90 min) in onda alle 14.30 su TV8

Un film di Daphne Zuniga con Jeannette Sousa, Breanne Hill, Keenan Tracey, Philip Boyd, Kate Gilligan, Houston Rhines, Julienne Irons, Mike Capozzi e Autumn Federici



Vecchi rancori: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Vecchi rancori: racconta la storia di Amanda Birch (Jeannette Sousa), alla quale è recentemente morta la sorella. La defunta, di nome Laura, era un'esperta di benessere ed è deceduta proprio durante l'inaugurazione del suo centro. Il referto dell'autopsia ha decretato che la donna è morta per problemi cardiaci, ma Amanda non è convinta dal responso. Certa che suo cognato Ian (Philip Boyd) sia stato infedele a sua sorella, i suoi sospetti non possono che ricadere sull'uomo e sollecita la polizia a indagare ulteriormente. Gli agenti scoprono così che Laura è stata avvelenata con un droga e l'indagato principale è il figlio tossicodipendente Charlie (Keenan Tracey). Amanda, scioccata dalle ultime rivelazioni, non si ferma qui e, decisa a capire come siano andati realmente i fatti, inizia a tenere sott'occhio Maya (Breanne Hill), fidanzata di Charlie ed ex assistente di Laura. Riuscirà la donna a venire a capo del caso?

Due anni d'amore

(Sentimentale, USA 2017, durata: 88 min), in onda alle 16:00 su TV8.

Un film di Thadd Turner con Kayla Ewell, Ryan Merriman, Sarah Minnich, Chris Bylsma, Chris Ranney, Catharine E. Jones, Diana Gaitirira, Thadd Turner, Merritt C. Glover e Darcel Danielle.



Due anni d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Due anni d'amore: racconta la storia di Samantha Grey (Kayla Ewell), famosa conduttrice radiofonica, che nella vita ha tutto quello che ha sempre desiderato: il lavoro dei sogni, amici fantastici e un marito ideale, Jon (Ryan Merriman). L'unica cosa che le manca è sanare quel suo forte istinto di maternità, convincendo il suo uomo ad avere un bambino. Ma Jon non ne vuole sapere o almeno non prima di affermare la sua carriera di attore. È così che Samantha sente anno dopo anno il ticchettio del suo orologio biologico, che con il suo scandire il tempo la rende sempre più ansiosa. Questo argomento è l'unico che scuote la tranquilla vita coniugale di Jon e Samantha, così quando lei riceve in radio una chiamata da uno sconosciuto di nome Pierre, da cui si sente attratta, inizia a dubitare dei suoi sentimenti.

Il destino di un guerriero - Alatriste

(Azione, Avventura, Spagna 2006, durata: 147 min) in onda alle 16.30 su Iris

Un film di Agustín Díaz Yanes con Viggo Mortensen, Ariadna Gil, Eduardo Noriega, Javier Cámara, Elena Anaya, Unax Ugalde e Enrico Lo Verso.







Trama del Film Il destino di un guerriero - Alatriste: il film è ambientato nella Spagna imperiale del XVII secolo e racconta la storia di Diego (Viggo Mortensen), un soldato al servizio di Filippo IV. Tornato a Madrid dopo la guerra la fine della guerra degli ottant'anni, nella quale è morto un suo caro amico, si riunisce alla sua amata e torna al suo impiego di spadaccino. La Spagna che aveva lasciato non è quella che ritrova, l'impero è in crisi e il popolo, ormai in miseria, soffre la fame. Alatriste si rende conto che non ha finito di combattere, ora deve lottare per una battaglia personale e patriottica per salvare il paese dalla povertà e dalla dilagante corruzione politica. Inoltre, il soldato deve prendersi cura di Íñigo Balboa (Unax Ugalde), figlio dell'amico morto, in ricordo del forte legame che lo legava a suo padre.

Farfallon

(Comico, Italia 1974, durata: 100 min), in onda alle 17.35 su Cine34.

Un film di Riccardo Pazzaglia con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Mario Carotenuto, Gina Rovere, Micaela Pignatelli e Fiorenzo Fiorentini.





Trama del Film Farfallon: Farfallon, pasticciere siciliano, si trova in carcere per tentato uxoricidio e non sogna altro che di evadere per portare a termine il delitto rimasto incompiuto. Nel corso di un trasferimento a seguito di una rivolta carceraria Farfallon viene avvicinato dal Barone di Vistacorta, a sua volta in prigione per truffa, e prende in custodia il "malloppo" che lo stesso tiene nascosto in un bossolo. Fuggito dal porto di Napoli con una autoambulanza, Farfallon viene ripreso. Evaso nuovamente, finisce nel convento delle Trappistine che lo consegnano agli Svizzeri dopo che hanno da lui appreso i segreti sulla pasticceria siciliana. Dal Carcere Modello di Civitavecchia i due amici passano alla tremenda Colonia Penale Agricola di Canosa e si buscano otto anni di rigore. Questa volta con l'aiuto delle ali di Leonardo, Farfallon torna nell'isola natia e compie la sua vendetta, oltre a quella del suo amico, prima di tornare in carcere.

Altri film in onda questo pomeriggio:

