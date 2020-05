Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 5 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Ipotesi di complotto, Morire e poi ancora, Un ascensore per due, Spartacus, A.R.C.H.I.E. e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Ipotesi di complotto

(Thriller, USA 1997, durata: 134 min), in onda alle 13:29 su Iris.

Un film di Richard Donner con Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Steve Kahan, Terry Alexander, Alex McArthur, Michael Shamus Wiles, Brian J. Williams, Patrick Wild, Joanna Sanchez, Claudia Stedelin e Jim Sterling.



Ipotesi di complotto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Ipotesi di complotto: Il protagonista della vicenda è Jerry Fletcher (Mel Gibson), un maniacale tassista di New York tormentato dalle sue paranoiche ipotesi complottiste. Jerry si confida spesso con l’assistente del procuratore Alice Sutton (Julia Roberts), la quale finge di indagare sui suoi assurdi sospetti per calmare i fragili nervi dell’uomo. Un giorno, Jerry viene rapito da alcuni agenti della CIA sotto il comando del dottor Jonas (Patrick Stewart), che lo interrogano somministrandogli della droga poiché convinti che l’uomo sappia qualcosa di molto rilevante per la sicurezza nazionale. Alice, intervenuta per calmare Jerry, inizia a convincersi che il tassista non sia del tutto pazzo. Così, mentre Alice indaga sul dottor Jonas, Jerry si trova a dover fuggire dagli uomini della CIA che vogliono catturarlo a tutti i costi.

Morire e poi ancora

(Drammatico, Thriller, USA 2019, durata: 84 min), in onda alle 14:20 su TV8.

Un film di Jared Cohn con Michael Welch, Laurie Fortier, Al Sapienza, Taylor Blackwell, Mary Badham, Steven Allerick e Heather Ankeny.



Morire e poi ancora: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Morire e poi ancora: il film vede protagonista la fotografa freelance Karen Miller (Laurie Fortier). La donna non avrebbe mai potuto sperare in un migliore di David (Michael Welch). Bello e affettuoso, David era esattamente ciò di cui Karen e la figlia diciassettenne Annie (Taylor Blackwell) avevano bisogno dopo la morte del padre di Annie, del primo marito di Karen. La loro vita perfetta è sconvolta improvvisamente dalla morte David, viene improvvisamente ucciso in un incidente aereo durante un viaggio di lavoro. Karen e Annie sono devastate dal dolore per la perdita. Ma prima che Karen abbia avuto il tempo di elaborare il lutto, viene a sapere dalla sua banca che la sua situazione finanziaria è catastrofica, soprattutto a causa di una rata dell'ipoteca sulla sua casa mai pagata, un'ipoteca che tra l'altro lei non ha mai sottoscritto.

Un ascensore per due

(Commedia, Sentimentale, Drammatico, USA 2019, durata: 89 min), in onda alle 16:00 su TV8.

Un film di Brian Brough con Jillian Murray e Trevor Donovan.



Un ascensore per due: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un ascensore per due: il film vede protagonista Claire Abbott (Jillian Murray). La giovane donna è un'infermiera che lavora dura per ottenere una promozione, ma le cui ambizioni sono soffocate da un supervisore che fa di tutto per renderle la vita e il lavoro un inferno. In una delle sue rare serate libere, rimane bloccata in ascensore insieme un affascinante sconosciuto di nome Luke Taylor (Trevor Donovan), co cui sente un'immediata sintonia. Risolto il guasto, i due si separano e Claire è convinta di non rivedere più l'uomo.

Spartacus

(Drammatico, Storico, USA 1960, durata: 198 min), in onda alle 16:00 su Iris.

Un film di Stanley Kubrick con Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov, John Gavin, Nina Foch, Tony Curtis, John Dall e Richard Farnsworth.



Spartacus: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Spartacus: Il gladiatore Spartaco organizza una rivolta con l'intenzione di raggiungere un paese libero. L'esercito degli schiavi, comincia a dare serie preoccupazioni al Senato romano che decide di fermarlo. Ma Antonino, grande amico di Spartaco, avverte che una legione romana sta avanzando. Grazie a questo, Spartaco riesce, in una imboscata, a sconfiggerla, dirigendosi poi verso il sud. Non essendo però riuscito a corrompere dei pirati arabi per ottenere in cambio alcune navi, non gli rimane che una alternativa: attaccare Roma. La guerra tra le armate di Crasso ed i 60.000 schiavi ha inizio. Decine di migliaia di uomini vengono massacrati in una immane lotta e Spartaco viene sconfitto. Crasso fa crocifiggere tutti i prigionieri, ad eccezione di venti, che si dovranno battere a meno che non rivelino il nascondiglio di Spartaco.

A.R.C.H.I.E. - Un robot a quattro zampe

(Commedia, Family, Sci-fi, Canada 2016, durata: 88 min), in onda alle 16:15 su Italia 1.

Un film di Robin Dunne con Katharine Isabelle, Robin Dunne, Jonathan Whitesell, Farrah Aviva, Sarah Desjardins, Fred Ewanuick e Cavan Cunningham.



A.R.C.H.I.E. - Un robot a quattro zampe: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film A.R.C.H.I.E. - Un robot a quattro zampe: il film racconta la storia di una ragazzina rimasta orfana e di un cane speciale in grado di ridarle speranza. Quando i suoi genitori muoiono in un incidente d'auto, Isabel Sullivan (Sarah Desjardins), quindici anni, si trasferisce in una piccola cittadina per vivere con suo zio Paul, il sindaco del posto. Convinta che cambiare ambiente l'avrebbe aiutata a superare il dolore, una volta giunta a destinazione finisce invece per sentirsi più sola che mai. Tutto cambia quando un giorno trova lungo la strada un cane randagio. Archie (voce originale Michael J. Fox), o più precisamente A.R.C.H.I.E. - Esperimento di iper-intelligenza canina robotica artificiale, non è un cane come tutti gli altri: è un robot parlante, dotato di straordinari poteri creati proprio per chi, come Isabel, ha bisogno d'aiuto.

Altri film in onda questo pomeriggio:

