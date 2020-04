Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 28 Aprile 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Omicidio al 13° piano, Robby & Toby - Missione spazio, Il giorno del ringraziamento, Contact e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Omicidio al 13° piano, Robby & Toby - Missione spazio, Il giorno del ringraziamento, Contact e tanti altri.

Omicidio al 13° piano

(Thriller, USA 2012, durata: 90 min), in onda alle 14:30 su Tv8.

Un film di Hanelle M. Culpepper con Tessa Thompson, Sean Patrick Thomas, Jordan Ladd, Terrell Ransom Jr., Eric Michael Roy e James Sutorius.



Omicidio al 13esimo piano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Omicidio al 13° piano: il film narra della terribile vendetta messa in atto da una donna di nome Ariana (Jordan Ladd), in seguito alla scoperta del tradimento del marito con la tata di suo figlio. Jordan Braxton(Sean Patrick Thomas), famoso architetto, sta mettendo a punto un grattacielo futuristico completamente high-tec in cui, tra specchi virtuali e servizi igenici che controllano lo stato di salute, i compiuter assistono i residenti in ogni modo possibile. Per garantire che le prestazioni intelligenti siano davvero affidabili, Jordan si trasferisce con sua moglie Ariana e suo figlio Cody (Terrell Ransom Jr.) nell'edificio, almeno fino al completamento del progetto. Per badare al piccolo Cody, i due assumeranno poi Nia Palmer (Tessa Thompson), una giovane ragazza che studia psicologia infantile.

Robby & Toby - Missione spazio

(Avventura, Commedia, Family, Germania/Belgio 2016, durata: 106 min), in onda alle 15.55 su Italia 1.

Un film di Wolfgang Groos con Arsseni Bultmann, Sam Riley, Alexandra Maria Lara, Friedrich Mücke, Jonah Rausch, Bjarne Mädel e Jördis Triebel.



Robby & Toby - Missione spazio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Robby & Toby - Missione spazio: il film segue la storia del piccolo Toby Findeisen (Arsseni Bultmann), intelligente e sensibile ragazzino di undici anni, con la passione per le invenzioni. Toby a scuola, purtroppo, è costantemente infastidito dai suoi compagni e non ha amici. Ma le cose cambiano quando un giorno il piccolo robot Robby precipita letteralmente giù dal cielo e irrompe nella vita di Toby. Robby si è smarrito a causa di un guasto alla sua astronave e l'incidente lo ha separato dai suoi genitori robotici che continuano ad inviargli segnali dal Polo Nord. Robby e Toby diventano subito grandi amici e insieme decidono di andare alla ricerca della famiglia del piccolo robot, ma per fare questo hanno bisogno di un veicolo che sia in grado di correre, volare e nuotare sott'acqua. Grazie alla creatività di Toby, i due progettano una perfetta macchina rosso fiammante, con la quale partiranno per uno straordinario ed entusiasmante viaggio alla ricerca dei genitori di Robby.

Il giorno del ringraziamento

(Drammatico, Family, Sentimentale, USA 2013, durata: 85 min), in onda alle 16:10 su Tv8.

Un film di Kevin Connor con Emily Rose, Julia Jones, Adam Kaufman, Cerina Vincent, Jack Scalia, Ramon De Ocampo, Lindsay Wagner e Justin Bruening.



Il Giorno del Ringraziamento: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il giorno del ringraziamento: il film segue le vicende di Mary Ross (Emily Rose), avvocatessa di successo che presto enterà in possesso di una casa a Plymouth, Massachusetts, lasciatale in eredità dalla sua defunta prozia. Dopo essere venuta a conoscenza del lascito, il primo impulso della giovane donna, con la complicità del suo fidanzato Rick (Adam Kaufman) che la pensa come lei, sarà quello di vendere lo stabile. Ma presto Mary si farà sopraffare dai numerosi ricordi dei momenti felici vissuti dentro quella casa durante la sua infanzia e cambierà i suoi piani.

(drammatico, sci-fi, USA 1997, durata: 150 min), in onda alle 16:25 su Iris.

Un film di Robert Zemeckis con Jodie Foster, Matthew McConaughey, David Morse, James Woods, John Hurt e Angela Bassett.



Contact: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Contact: il film vede protagonista la piccola Ellie Arroway (Jodie Foster), una bambina di 9 anni con la passione per le trasmissioni radio. A tramandargli questo hobby è stato Ted (David Morse), suo padre, ora vedovo. Una sera l’uomo viene colto improvvisamente da un malore e, nonostante il tentativo di sua figlia di portagli subito i medicinali per curarlo, muore. Con la sua dipartita, la ragazzina perde la fede in Dio e decide di dedicare tutto il suo tempo allo studio della scienza, delle onde radio e agli extraterrestri. Le sue grandi competenze la portano a condurre un importante gruppo di ricerca: tra tutti gli scienziati si distingue Kent (William Fichtner), uno ricercatore affetto da cecità, dal carattere sensibile e benevolo. Qualcosa cambia nella vita di Ellie quando a Porto Rico incontra lo scrittore Joss Palmer (Matthew McConaughey), uomo molto credente che sta cercando testimonianze sugli indigeni.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV