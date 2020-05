Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 26 Maggio 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Una figlia quasi perfetta, Innamorarsi, Ballare per un sogno, Romanzo a Mitford, Scuola di ladri e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro:

Una figlia quasi perfetta

(Thriller, 2018, durata: 90 min) in onda alle 14:25 su TV8

Un film di Seth Jarrett con Megan West, Carly Pope, Joel Gretsch, Matthew James Ballinger e Katherine Reis.



Trama del Film Una figlia quasi perfetta: il film vede protagonista Lily (Megan West), una giovane gentile e ben educata che rende orgoglioso suo padre, il pastore John Adler (Joel Gretsch). Suo fratello Jason (Matthew James Ballinger), è invece l'esatto opposto, un ragazzo ribelle che sfida l'autorità paterna mettendosi spesso nei guai. Nonostante la loro giovane età, i fratelli Adler hanno già dovuto affrontare un grande dolore: dopo una funzione in chiesa, la loro madre si è tolta la vita. Jason, che più di tutti sta lottando per superare il lutto, una sera incontra Rae (Carly Pope), una donna carismatica molto più grande di lui con una figlia quindicenne di nome Scarlett. Mentre il padre non approva la loro relazione, Lily si lascia invece coinvolgere dal suo carattere selvaggio, spensierato e seducente.

Innamorarsi

(Commedia, Sentimentale, USA 2084, durata: 102 min) in onda alle 14:42 su Iris

Un film di Ulu Grosbard con Robert De Niro, Meryl Streep, Harvey Keitel, Jane Kaczmarek, George Martin, David Clennon, Dianne Wiest, Victor Argo, Wiley Earl, Jesse Bradford, Richard Giza e Frances Conroy.





Trama del Film Innamorarsi: Frank e Molly, alla vigilia di Natale, si incontrano casualmente alla libreria Rizzoli di New York. Si rivedono per qualche mattina sul treno che dai sobborghi del New Jersey li trasporta nella grande metropoli: lui, ingegnere, vi sta seguendo la costruzione di un grattacielo, lei, disegnatrice pubblicitaria, vi si reca in visita al padre ammalato. Alle spalle hanno ambedue una famiglia apparentemente tranquilla, lui con moglie e due figli, lei è sola con il marito. Dal prevedibile incontro ogni successiva occasione non può andare che in una scontata e prevedibile direzione: dalla simpatia iniziale, allo star bene insieme, all'innamoramento. Arrivano fino alla camera da letto, ma lei si pente e torna indietro. I rapporti nelle rispettive famiglie comunque si guastano ugualmente; lui rompe l'imbarazzante situazione accogliendo la proposta di un lavoro a Huston.

Ballare per un sogno

(Drammatico, Musicale, USA 2008, durata: 90 min) in onda alle 15.55 su Italia 1

Un film di Darren Grant con Mary Elizabeth Winstead, Riley Smith, Tessa Thompson, John Reardon, Leigh Enns e Ashley Roberts.



Trama del Film Balla per un sogno: sebbene sia ancora giovane, nella vita di Lauryn (Mary Elizabeth Winstead) non c’è posto per la spensieratezza. Orfana di entrambi i genitori, deve occuparsi dell’officina di famiglia, che gestisce insieme al fratello Joel (John Reardon). La sua vera passione, però, è la danza e Lauryn, pur con tutte le faccende da sbrigare, si sforza di trovare il tempo per allenarsi. L’obiettivo è quello di partecipare alle audizioni per la prestigiosa Chicago School of Music and Dance e costruirsi un futuro come ballerina. La speranza ha, però, vita breve: il provino viene interrotto bruscamente dall’esaminatore, che preferisce movenze di gran lunga più femminili di quelle dell’hip-hop. Con i sogni infranti Lauryn deve tornare a Glenwood, la sua cittadina nella campagna dell’Indiana, e rivelare a suo fratello quanto accaduto. Prima di farlo, riceve una proposta inattesa da Dana (Tessa Thompson), ballerina e cameriera, che le offre di lavorare come contabile in un locale di burlesque.

Romanzo a Mitford

(Sentimentale, USA 2017, durata: 84 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di Gary Harvey con Andie MacDowell, Cameron Mathison, Ken Tremblett, David Lewis, Sarah Edmondson, Nicholas Holmes, Daniel Bacon, Chris Shields, Dolores Drake e Kehli O'Byrne.



Trama del Film Romanzo a Mitford: vede protagonista Cynthia Coppersmith (Andie MacDowell), una scrittrice di libri per bambini che ha da poco divorziato. Dopo la scoparsa di suo zio, la giovane donna decide di recarsi nell'accogliente cittadina di Mitford per vendere la casa che ha ereditato e per superare il blocco dello scrittore, che non le permette d'iniziare a scrivere un nuovo libro ormai da molti mesi. Accolta con entusiasmo da tutta la comunità, Cynthia si innamora in fretta della pittoresca località e dei suoi abitanti. Tra tutti, viene attratta immediatamente da Tim Kavanaugh (Cameron Mathison), un pastore della Chiesa episcopale che vive proprio accanto a lei. Mentre lo aiuta a prendersi cura di un ragazzo che ha perso da poco la sua famiglia, Cynthia finisce per invaghirsi di lui e il reverendo, da parte sua, sembra ricambiare appieno i suoi sentimenti.

Scuola di ladri

(Comico, Italia 1986, durata: 96 min) in onda alle 16.15 su Cine34

Un film di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa, Antonio Barros e Corrado Monteforte.





Trama del Film Scuola di ladri: Dalmazio, Amalio ed Egisto Siraghi sono tre cugini che non si conoscono tra loro e che vivono alla meno peggio con lavori di fortuna: il primo, Dalmazio, fa la guardia ad una banca ma è così maldestro che sotto i suoi occhi avviene una rapina e lui non riesce a far nulla contro i malviventi. Il secondo, Amalio, fa il dog sitter, (sorvegliante di cani) deriso e scarognato, l'ultimo dei tre, Egisto, fa il venditore ambulante nonchè pulitore di vetri d'auto assediato dalla concorrenza più spietata. Sono tre disgraziati e derelitti, onesti in fondo ma senza una lira. A farli incontrare ci pensa un misterioso zio, un certo Aliprando Siraghi, il quale vive molto agiatamente in una lussuosa villa, servito da un aitante giovanotto di colore, Nero. Aliprando, paralizzato costretto su una sedia a rotelle, dice di essere un famoso ladro ormai a riposo ma che vorrebbe continuare la sua attività, disonesta ma redditizia, tramite i tre sciagurati nipotini.

Altri film in onda questo pomeriggio:

