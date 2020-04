Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 21 Aprile 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Omicidi in Oklahoma, Verità apparente, Il mistero della pietra magica, Un pizzico di magia, Colpevole d'omicidio, Rosamund Pilcher: L'eredità di nostro padre e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Omicidi in Oklahoma, Verità apparente, Il mistero della pietra magica, Un pizzico di magia, Colpevole d'omicidio, Rosamund Pilcher: L'eredità di nostro padre e tanti altri.

Omicidi in Oklahoma

(thriller, drammatico, USA 2019, durata: 92 min), in onda alle 14:25 su TV8.

Un film di Colin Edward Lawrence con Jennifer Taylor, Laurie Fortier, Al Sapienza, Jade Harlow, Tom DeNucci, Ryan Patrick Shanahan e Rachel Amanda Bryant.



Omicidi in Oklahoma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Omicidi in Oklahoma: il film segue la storia di una donna che si trasferisce insieme alla figlia in una nuova città. Decisa a chiudere i ponti col passato, Lena (Jennifer Taylor) lascia il lavoro e prende una casa in una minuscola cittadina nello stato dell’Oklahoma. Ha bisogno più di ogni altra cosa di dimenticare le delusioni passate e aprirsi a nuove conoscenze e, in un primo momento, il piccolo centro abitato in cui si trova sembra accontentare ogni sua necessità. Presto, infatti, incontra Michael (Ryan Patrick Shanahan), un uomo affascinante e apparentemente affidabile che la conquista grazie al suo incredibile carisma. Tuttavia, quando le sue amiche iniziano a sparire una dopo l'altra, Lena capisce che qualcosa di molto pericoloso sta accadendo intorno a lei.

Verità apparente

(drammatico, USA 2001, durata: 98 min), in onda alle 15:21 su Iris.

Un film di Adam Brooks con Jordana Brewster, Cameron Diaz, Christopher Eccleston, Blythe Danner, Patrick Bergin, Camilla Belle, Isabelle Pasco, Moritz Bleibtreu e Nicola Obermann.



Verità apparente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Trama del Film Verità apparente: il film vede protagonista Phoebe (Jordana Brewster). La giovane donna, appena diplomata, decide contro il volere della madre di seguire l'itinerario percorso in Europa della sorella Faith (Cameron Diaz), alla quale lei era legatissima, morta suicida in Portogallo sei anni prima. Giunge prima ad Amsterdam, poi a Parigi, dove rintraccia Wolf (Christopher Eccleston), ex fidanzato di Faith, che racconta a Phoebe esperienze vissute con sua sorella che ne danno un'immagine completamente diversa da quella conosciuta. Phoebe decide di continuare il viaggio fino in fondo, per liberarsi dall'ossessione di Faith e scoprire tutta la verità.

Il mistero della pietra magica

(Family, Commedia, Avventura, USA/EAU 2009, durata: 89 min), in onda alle 15:56 su Italia 1.

Un film di Robert Rodriguez con Jimmy Bennett, Kat Dennings, Trevor Gagnon, Rebel Rodriguez, Jake Short, Leslie Mann, Jon Cryer, James Spader e William H. Macy.



Il mistero della pietra magica: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Trama del Film Il mistero della pietra magica: Nel quartiere periferico di Black Falls tutte le case si somigliano e tutti lavorano per la Black Box, società leader nella creazione di apparecchi e gadget per le telecomunicazioni. Oltre che dare lavoro ai suoi genitori, la Black Box non ha mai fatto niente per l’11enne Toe Thomspon il cui unico desiderio è quello di farsi degli amici…fino al giorno in cui un misterioso sasso con tutti i colori dell’arcobaleno cade dal cielo, lo colpisce sulla testa e cambia tutto. Il sasso riesce fare una cosa che la Black Box del signore Black non è decisamente in grado di fare: esaudire i desideri di chiunque la stringa tra le mani.

Un pizzico di magia

(Commedia, Sentimentale, Fantasy, 2015, durata: 90 min), in onda alle 16:10 su TV8..

Un film di Tosca Musk con Nikki Deloach, Ryan McPartlin, Harley Jane Kozak, Briana Lane e Jenny O'Hara.



Un pizzico di magia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un pizzico di magia: la storia di questa commedia romantica ha per protagonista Matt (Ryan McPartlin), bello a affascinante erede di un'importante casata di streghe. Per rispettare le tradizioni della sua famiglia, il giovane ragazzo decide di acconsentire al volere di sua madre e di sposare Lizzy (Briana Lane), un'amica di vecchia data. Tuttavia, il destino ha previsto per lui un futuro diverso. A una festa di Halloween incontra una bellissima ragazza di nome Sara (Nikki Deloach), per la quale perde immediatamente (e irrimediabilmente) la testa. Dopo aver passato l'intera serata a chiacchierare con lei, i due finiscono per scambiarsi un bellissimo bacio che darà avvio a delle conseguenze del tutto inaspettate.

Colpevole d'omicidio

(drammatico, poliziesco, USA 2002, durata: 108 min), in onda alle 17:12 su Iris..

Un film di Michael Caton-Jones con Robert De Niro, Frances McDormand, James Franco, Eliza Dushku e William Forsythe.



Colpevole d'omicidio: il trailer del film con Robert De Niro

Trama del Film Colpevole d'omicidio: Tratto da un fatto vero, il film racconta la storia di Vincent LaMarca (Robert De Niro), un detective della polizia di New York il cui padre negli anni '50 era stato giustiziato a Sing Sing quando lui era bambino. Mentre sta investigando sul brutale omicidio di uno spacciatore, Bobby Salem, tutte le prove portano a un drogato di cui si conosce solo il soprannome: ' Joey Nova' che vive nei bassifondi di Long Beach, a Long Island. In realtà si tratta di James (James Franco), suo figlio che ha abbandonato dopo un divorzio complicato. Convinto della sua colpevolezza, decide di catturare James e consegnarlo alla giustizia prima che i suoi colleghi possano mettergli le mani addosso.

Rosamunde Pilcher: L'eredità di nostro padre

(sentimentale, Germania 2018, durata: 90 min), in onda alle 17:40 su La5.

Un film di Marco Serafini con Lena Meckel, Frederik Götz, Andrea L'Arronge, Raúl Richter, Kaspar Capparoni e Nicola Tiggeler.



Rosamunde Pilcher: L'eredità di nostro padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Rosamunde Pilcher: L'eredità di nostro padre: segue la storia di Iris Harding (Lena Meckel), giovane donna determinata, neolaureata in Giornalismo a pieni voti. Iris ottiene il suo primo incarico dalla sconosciuta Greta Winterbottom. Greta è malata terminale e vorrebbe esaudire l'ultimo desiderio del defunto padre John: trovare il suo caro amore di gioventù, del quale ha perso completamente le tracce. Inizia così per Iris una lunga ricerca, che Greta vuole però mantenere segreta, perché non vuole far arrivare la notizia a Maura (Andrea L'Arronge), l'ultima moglie di John e a suo figlio Patrick (Frederik Götz). Greta verrà a mancare poco dopo aver affidato la sua importante richiesta a Iris, che nonostante la sua scomparsa decide di continuare con le indagini.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV