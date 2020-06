Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 2 Giugno 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Star Trek, Il nascisista, Che cosa aspettarsi quando si aspetta, L'uomo dell'anno, Passioni dal passato, Step Up 3D, Into Darkness - Star Trek e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Star Trek, Il nascisista, Che cosa aspettarsi quando si aspetta, L'uomo dell'anno, Passioni dal passato, Step Up 3D, Into Darkness - Star Trek e tanti altri.

Star Trek

(Sci-fi, Azione, Avventura, USA 2009, durata: 127 min) in onda alle 14.00 su Spike

Un film di J.J. Abrams con Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Bruce Greenwood, John Cho, Leonard Nimoy, Simon Pegg, Anton Yelchin e Chris Hemsworth.



Star Trek: Il nuovissimo trailer italiano del film

Trama del Film Star Trek: Il film si apre con un flashback su un’astronave della Federazione Stellare, la quale è in procinto di essere distrutta da una nave Romulana dotata di un incredibile armamento. Il tenente comandante George Kirk (Chris Hemsworth) sacrifica la sua vita per permettere al suo equipaggio e a suo figlio appena nato di salvarsi. Della nave nemica si persero le tracce. Molti anni dopo, James Tiberius Kirk (Chris Pine), il figlio del defunto comandante, è un ragazzo ribelle e temerario, sempre pronto a godersi i piaceri della vita e a mettersi nei guai. Proprio durante una rissa in un bar, il ragazzo incontra il Capitano Christopher Pike (Bruce Greenwood), che avendo conosciuto suo padre e rivedendo il suo coraggio in lui, lo incoraggia ad arruolarsi nell'Accademia della Flotta Stellare. Tre anni dopo l’inizio dell’addestramento, Kirk è impegnato a superare la simulazione di guerra chiamata Kobayashi Maru. Tale test è stato progettato apposta per far fallire chiunque provi a superarlo. Dopo averlo inaspettatamente passato, il cadetto viene accusato di aver imbrogliato e sottoposto a una audizione disciplinare. L’accusatore è Spock (Zachary Quinto), il primo vulcaniano che abbia mai prestato servizio per la Flotta Stellare.

Il narcisista

(Commedia, Drammatico, USA 2017, durata: 82 min) in onda alle 14.20 su TV8

Un film di Quincy Rose con Quincy Rose, Augie Duke, Jessica DiGiovanni e Zack Tiegen.



Il Narcisista: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Star Trek: il film vede protagonista una coppia di fidanzati alle prese con un'importante decisione sul loro futuro. Oliver (Quincy Rose), un regista di Brooklyn, si trova ad affrontare non solo l'ennesima crisi con la sua fidanzata storica Cassie (Jessica DiGiovanni), ma anche un blocco creativo che rende la situazione ancor più complicata. Determinati a trovare una soluzione ai loro problemi, Oliver e Cassie si aggirano per le vie di New York insieme ai propri migliori amici per analizzare i loro rispettivi punti di vista sulla situazione. Mentre è intento a discutere col suo amico, Oliver gli spiega la sua ultima sceneggiatura, che rispecchia in un certo senso la sua stessa vita: una coppia deve compiere una scelta alla svelta, rimanere insieme e portare avanti la convivenza oppure troncare la relazione dopo ben 5 anni di rapporto.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta

(Commedia, USA 2012, durata: 110 min), in onda alle 14:46 su Canale 5.

Un film di Kirk Jones con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick e Dennis Quaid.



Che cosa aspettarsi quando si aspetta: Il trailer italiano del film

Trama del Film Che cosa aspettarsi quando si aspetta: Il film è è uno sguardo alla vita di 5 coppie che sperimentano le emozioni, paure, sorprese, dolori e sofferenze di chi si prepara a iniziare uno dei più importanti cammini della vita: diventare genitori.

L'uomo dell'anno

(Commedia, USA 2006, durata: 115 min) in onda alle 15.09 su Iris

Un film di Barry Levinson con Robin Williams, Christopher Walken, Laura Linney, Lewis Black, Jeff Goldblum, David Alpay, Tina Fey e Amy Poehler.





Trama del Film L'uomo dell'anno: il film segue la storia di Tom Dobbs (Robin Williams), un popolare conduttore di talk show che decide di dedicarsi alla vita politica. È proprio una spettatrice del suo programma a dargli l’idea di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti d’America, supportato dai suoi numerosi fan e dal suo manager Jack Menken (Christopher Walken). La campagna elettorale riscuote un gran successo, nonostante non siano previsti spot in tv, e durante il dibattito con gli avversari in gara, Tom si dimostra di gran lunga superiore rispetto agli altri candidati, il presidente uscente Kellogg (David Nicholls) e il senatore Mills (David Ferry). Il conduttore vince le elezioni, che si svolgono in forma elettronica attraverso un nuovo software messo a punto dalla società Delacroy. Dopo il voto, un’impiegata dell’azienda, Eleanor Green (Laura Linney), scopre che un bug nel programma è il reale motivo della vittoria di Tom, avendogli attribuito voti non suoi: quando i capi della donna ne vengono a conoscenza, decidono di licenziarla per tutelare l’azienda, facendola passare per una tossicodipendente.

Step Up 3D

(Musicale, Sentimentale, USA 2010, durata: 107 min) in onda alle 15.55 su Italia 1

Un film di Jon M. Chu con Rick Malambri, Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Alyson Stoner, Keith Stallworth, Kendra Andrews e Stephen Boss.







Trama del Film Step Up 3D: Luke è un ballerino di strada orfano, impegnato nel disperato tentativo di non essere sfrattato dalla sua unica casa: un vecchio magazzino decadente che è invece il paradiso di tanti ballerini di strada provenienti da tutto il mondo. Per farlo lui e la sua crew dovranno vincere la World Jam Competition dove i migliori ballerini di strada del mondo si ritrovano faccia a faccia per decretare chi sia il più forte. Sulla strada per la vittoria incontrerà Natalie, una ballerina fantastica ma decisamente misteriosa.

Passioni dal passato

(Drammatico, Germania 2012, durata: 90 Min), in onda alle 16.00 su TV8

Un film di Helmut Metzger con Stephan Luca, Max Urlacher, Katja Studt, Robert Giggenbach, Raven Tao e Leonie Brill.





Trama del Film Passioni dal passato: il film narra le vicende di due fratelli in lotta da anni a causa di alcuni risentimenti mai risolti. Sono passati circa 20 anni da quando Tom (Stephan Luca) ha deciso di lasciare la Germania per dimenticare Anne (Katja Studt), l'amore della sua vita che suo fratello maggiore Kai (Max Urlacher) gli ha portato via. Ferito e amareggiato il giovane recide ogni contatto con la famiglia ed emigra in Malesia, dove lavora come istruttore d'immersioni presso l'Ocean Turtle Resort, il villaggio turistico di lusso di Peter Gruber (Robert Giggenbach), un vecchio amico di famiglia. Proprio qui, Tom incontra un'affascinante ragazza di nome Sarifah (Raven Hanson), biologa marina e attivista impegnata nella protezione delle tartarughe.

Into Darkness - Star Trek

(Sci-fi, Avventura, Azione, USA 2013, durata: 132 min), in onda alle 16:30 su Spike.

Un film di J.J. Abrams con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Simon Pegg, Karl Urban, John Cho, Bruce Greenwood, Alice Eve, Anton Yelchin e Peter Weller.





Trama del Film Into Darkness - Star Trek: Kirk (Chris Pine), dopo aver salvato la terra da Nero, è ora il capitano della USS Enterprise. Il suo equipaggio è impegnato a impedire una catastrofica eruzione vulcanica nel pianeta Niribu. La missione si dimostra subito complicata e per salvare il suo primo ufficiale Spock (Zachary Quinto), espone la nave alla vista degli abitanti primitivi del pianeta, violando quella che è la direttiva primaria della Flotta Stellare. Tornati sulla terra, Spock, guidato dalla ragione vulcaniana, denuncia l’accaduto. Le conseguenze sono immediate: Kirk viene declassato a primo ufficiale, Pike (Bruce Greenwood) viene reintegrato al comando e il vulcaniano viene riassegnato a un’altra nave. Quando ormai il rapporto tra gli ex compagni sembra sull’orlo del collasso, la sezione 31 di Londra della Federazione Stellare viene attaccata dal rinnegato agente della Flotta, John Harrison (Benedict Cumberbatch). Dopo aver ucciso Pike, il criminale fugge su Kronos, territorio dei Klingon, una razza aliena ostile alla Flotta Stellare. A questo punto l'ammiraglio Alexander Marcus ripristina Kirk e Spock all'Enterprise con l'ordine di uccidere il terrorista usando dei nuovi siluri fotonici a lungo raggio. I due, nuovamente uniti per combattere il nemico comune, si dirigono alla caccia dell’assassino del loro ex comandate. Giunti su Kronos, vengono aggrediti dalle pattuglie Klingon che si apprestano ad uccidere Uhura (Zoe Saldana).

Surf's Up

(Animazione, USA 2007, durata: 85 min), in onda alle 17:10 su Paramount Network.

Un film di Ash Brannon e Chris Buck.





Trama del Film Surf's Up: E se il surf l'avessero inventato i pinguini? Una troupe ci porta dietro le quinte della realizzazione di un documentario sul Penguin Wolrd Surfing, il più competitivo, il più mozzafiato, il più pericoloso campionato di surf del mondo: quello dei pinguini, veri inventori di questo sport.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV