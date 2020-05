Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 19 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: The Homesman, La piccola Katie, Un marito per due gemelle e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

The Homesman

(Drammatico, Western, USA 2014, durata: 122 min), in onda alle 13:55 su Rai Movie

Un film di Tommy Lee Jones con Hilary Swank, Tommy Lee Jones, Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Richter, Daniel Dencik, John Lithgow, Tim Blake Nelson, James Spader, William Fichtner, Jesse Plemons, Evan Jones, Hailee Steinfeld e Meryl Streep.



The Homesman: Il trailer ufficiale del film, versione originale

Trama del film The Homesman: Nel 1854 Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) è una delle figure più autoritarie della piccola comunità di fattori di Luop, Nembraska. La donna avverte un grande senso di solitudine, amplificato dall'incapacità di instaurare una relazione duratura. Quando Theoline Belknap (Miranda Otto), Arabella Sours (Grace Gummer) e Gro Svendsen (Sonja Richter) iniziano a mostrare segni evidenti di instabilità mentale, Cuddy si offre di scortarle in Iowa, presso la chiesa di Hebron che può offrire loro un'adeguata assistenza. Nel tragitto, Cuddy incontra l'imbroglione George Briggs (Tommy Lee Jones), che salva dal linciaggio in cambio della sua protezione. Attraversare il paese pone lo strampalato gruppo davanti a diversi ostacoli, tra cui l'ostilità delle tribù native americane che guardano con sospetto le donne e l'impervia attraversata delle zone desertiche.

La piccola Katie

(Drammatico, Thriller, Canada 2018, durata: 85 min) in onda alle 14.25 su TV8

Un film di Curtis Crawford con Amanda Clayton, Morgan Neundorf, Peter Michael Dillon, Chris Gallinger, Rennie Wilkinson, Kimberly Laferriere e Karen Cliche.



La Piccola Katie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La piccola Katie: il film racconta la storia di una dodicenne con un passato molto duro alle spalle. Con il padre mentalmente instabile e la madre morta per un'apparente suicidio, Katie (Morgan Neundorf) finisce per essere adottata da sua cugina Nikki (Amanda Clayton) e dal marito Luke (Chris Gallinger). Dopo tanto tempo, le cose sembrano finalmente andare bene: Katie è innamorata della sua nuova casa e sua cugina, che ha da poco perso un bambino, vede nell'adolescente una figlia. Tuttavia Katie, a cui piace molto giocare con coltelli e accendini, svilupperà presto un senso di protezione al limite dell'ossessione nei confronti della sua nuova famiglia.

Un marito per due gemelle

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA 2010, durata: 88 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Craig Pryce con Tia Mowry-Hardrict, Tamera Mowry-Housley, O.T. Fagbenle, Chad Connell, Sandra Caldwell, Laura DeCarteret, Richard Leacock, Mark Forward e Derwin Phillips.



Un marito per due gemelle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un marito per due gemelle: il film segue le vicende di due sorelle gemelle dalle personalità diametralmente opposte accomunate solo ed esclusivamente dalla sfortuna nelle questioni amorose. Deanna e Danielle Warren (Tia Mowry-Hardrict e Tamera Mowry-Housley) nonostante abbiano lo stesso materiale genetico, sono tutt'altro che identiche: hanno infatti modi di essere, gusti e caratteri decisamente discordanti. Entrambe single, le due hanno bisogno di procurarsi il prima possibile un fidanzato che faccia loro da cavaliere in occasione del rinnovo dei voti nuziali dei loro nonni. Si iscriveranno così a un sito di incontri online, ma per ironia della sorte, proprio mentre pensano di aver trovato il partner perfetto in Tate (O.T. Fagbenle), si renderanno conto di essere uscite per tutto il tempo con lo stesso uomo, il quale è erroneamente convinto di aver frequentato sempre la stessa ragazza.

