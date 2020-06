Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 16 Giugno 2020

News Cinema

Cosa fanno in TV oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Gosford Park, In fuga per mia figlia, Il vigile, Romantiche frequenze, Piccolo dizionario amoroso e tanti altri.

Ricordiamo che i palinsesti con i programmi di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Gosford Park

(Commedia, Drammatico, Giallo, UK/USA 2001, durata: 137 min), in onda alle 14.24 su Iris.

Un film di Robert Altman con Jeremy Northam, Kristin Scott Thomas, Emily Watson, Alan Bates, Stephen Fry, Helen Mirren, Eileen Atkins, Michael Gambon, Camilla Rutherford, Derek Jacobi, Maggie Smith, Kelly Macdonald, Bob Balaban, Ryan Phillippe e Clive Owen.





Trama del Film Gosford Park: Inghilterra primi anni '30. Sir William McCordle e sua moglie Lady Sylvia invitano alcuni parenti ed amici (accompagnati dai relativi domestici) nella loro villa in campagna per un weekend di caccia e relax. Tutto sembra procedere per il meglio, con i ricchi signori che si divertono nei salotti dorati e i domestici che si scambiano pettegolezzi nei locali ai piani inferiori, finché non viene commesso un omicidio. Tutti gli abitanti della casa vengono pregati di non lasciare il luogo del delitto così che la polizia possa raccogliere tutti gli indizi necessari a risolvere il caso.

In fuga per mia figlia

(Thriller, Drammatico, Canada 2011, durata: 95 min) in onda alle 14.25 su TV8

Un film di Grant Harvey con Molly Parker, Lochlyn Munro, Susan Hogan, Adrian Holmes, Natasha Calis e Sonja Bennett.



In fuga per mia figlia: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film In fuga per mia figlia: Il film vede protagonista una madre che, in seguito al misterioso rapimento di sua figlia Emily (Natasha Calis), vedrà la sua vita trasformarsi in un incubo. Amy Kettering (Molly Parker) è una giovane donna che soffre di gravi disturbi a causa una brutale aggressione di cui è stata vittima. Il tragico evento non solo ha distrutto il suo matrimonio, ma ha messo a repentaglio anche il suo ruolo di madre: suo marito, a causa delle sue precarie condizioni, ha chiesto il divorzio e l'affidamento esclusivo della loro figlioletta. Come se non fosse già abbastanza, un giorno un uomo la contatterà informandola che Emily è stata rapita e sequestrata da una banda di criminali. Quando il rapinatore le chiederà di uccidere un paziente dell'ospedale in cui lavora in cambio della libertà della sua bambina, la donna rifiuterà coraggiosamente la proposta e inizierà a indagare autonomamente sulla vicenda nella speranza di localizzare la piccola quanto prima.

Il vigile

(Commedia, Italia 1960, durata: 109 Min) in onda alle 15:45 su Cine34

Un film di Luigi Zampa con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Mara Berni, Marisa Merlini, Nando Bruno, Riccardo Garrone, Lia Zoppelli, Mario Riva, Sylva Koscina, Luigi Leoni, Nerio Bernardi, Fausto Guerzoni, Franco Di Trocchio, Edda Ferronao, Giulio Calì, Rossana Canghiari, Lilli Cerasoli, Piera Arico, Mario Scaccia, Gianni Solaro, Rosita Pisano, Carlo Pisacane, Mario Passante, Fanfulla e Vincenzo Talarico.





Trama del Film Il vigile: il film racconta la storia di Tucker (Darin Brooks) e Alyssa (Elizabeth Rice), giovane coppia prossima al matrimonio, dopo quattro anni di fidanzamento. Il giovane, però, è troppo preso dalla ditta familiare, infatti suo padre Mickey, dopo anni di lavoro, sta per ritirarsi e toccherà proprio a Tucker sostituirlo nella gestione. La sua promessa sposa si lamenta durante la festa di fidanzamento di come lui sia distratto da altro e non si concentri come dovrebbe sulle imminenti nozze. Alyssa, guardando l'anello di fidanzamento che lui le ha dato e appartenuto alla nonna, esprime un desiderio: vuole che Tucker prenda sul serio l'organizzazione del matrimonio. Da quel momento in poi, il giovane prende a cuore ogni minimo dettaglio dell'evento, pianificando l'intera cerimonia fino a diventarne completamente ossessionato.

Romantiche frequenze

(Commedia, USA 2015, durata: 90 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di Ron Oliver con Heather Morris, Jonathan Bennett, Cameron Daddo, Teri Polo, Carly Steel, Jordan Black, Brandon Jay McLaren, Ryan Michelle Bathe, George Stults, Elizabeth Bond, Jake Thomas e Bill Lewis.





Trama del Film Romantiche frequenze: il film vede protagonista Ariel Cookson (Heather Morris), esperta di relazioni sentimentali che conduce un programma radiofonico in cui usa la sua esperienza amorosa per dare consigli ai radioascoltatori. Quando il suo ragazzo Jonathan (George Stults) la lascia poco prima del suo spettacolo dal vivo, Nathan (Jonathan Bennett), il migliore amico, la raggiunge per tentare di darle conforto. Tuttavia, quando il sipario si apre, i due sono avvolti in un tenero abbaccio che lascia supporre all'intero pubblico che quel ragazzo sia proprio Jonathan. Il successo dello spettacolo, spige i capi della radio a organizzare un nuovo talk show, ma il programma di Ariel ha un rivale: Bethany (Carly Steel). Costretta a impressionare i membri del consiglio per sbaragliare definitivamente la concorrenza, la giovane chiede a Nathan di vestire i panni del suo ex e continuare con la messinscena.

Piccolo dizionario amoroso

(Drammatico, Sentimentale, UK/USA/Germania 2002, durata: 109 min), in onda alle 17.06 su Iris.

Un film di Guy Jenkin con Jessica Alba, Hugh Dancy, Brenda Blethyn, Bob Hoskins, Christopher Ling Lee Ian, Emily Mortimer e Noah Taylor.





Trama del Film Piccolo dizionario amoroso: 1930, regione del Sarawak, Borneo. John, giovane ufficiale inglese alle dipendenze del Governo Britannico, conosce Selima, una bellissima ragazza indiana, che, come vuole la tradizione, ha il compito di insegnare al nuovo arrivato la lingua e le tradizioni locali, diventando un "Dizionario Amoroso" da consultare nell'intimità. Il superiore di John, Henry, vigila affinché la consuetudine non porti a coinvolgimenti sentimentali fra i due. Attraverso Selima, John conosce una cultura diversa, un linguaggio nuovo, ma soprattutto trova ciò che non sapeva di stare cercando: l'amore. Ma quando viene scoperta la relazione fra i due giovani, sia le autorità coloniali che i nativi contrastano fortemente l'unione,spingendo John e Selima a fare una scelta radicale.

Altri film in onda questo pomeriggio:

