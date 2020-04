Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 14 Aprile 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Prima di mezzanotte, Chi vuole mia figlia?, Piccola peste torna a far danni, Sfera, Le comiche e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Prima di mezzanotte

(commedia, azione, USA 1998, durata: 124 min), in onda alle 14.16 su Iris.

Un film di Martin Brest con Robert De Niro, Charles Grodin, Yaphet Kotto, John Ashton, Dennis Farina e Joe Pantoliano.





Trama del Film Prima di mezzanotte: il protagonista della vicenda è Jack Walsh (Robert De Niro), un ex poliziotto ingiustamente accusato di essere in combutta con il boss della droga Serrano (Dennis Farina) e radiato dalle forze dell’ordine.

A seguito dell’accaduto, Walsh si è trasferito a Los Angeles dove ha intrapreso la carriera di cacciatore di taglie. Un giorno Eddie Mascone (Joe Pantoliano), a capo di un’agenzia che garantisce il pagamento della cauzione per i rinviati a giudizio, assolda Jack per rintracciare Jonathan Mardukas (Charles Grodin), un suo cliente misteriosamente scomparso.

Chi vuole mia figlia?

(drammatico, thriller, USA 2012, durata: 105 min), in onda alle 14:30 su TV8.

Un film di Michael Feifer con Emmanuelle Vaugier, Scott Elrod e Corbin Bernsen.



Chi vuole mia figlia?: Il Trailer del film

Trama del Film Chi vuole mia figlia?: il film racconta la storia di Amanda (Emmanuelle Vaugier), un'insegnante californiana e del suo compagno John (Scott Elrod), una coppia felicemente sposata, che coltiva da tempo il desiderio di avere un figlio. Purtroppo nonostante i numerosi tentativi il loro sogno non riesce a tramutarsi in realtà. Dopo aver provato inutilmente ogni tipo di procedura Amanda e John decidono di adottare un bimbo. I due non hanno fiducia dei lunghi tempi di attesa per le adozioni pubbliche e si affidano a un'agenzia privata internazionale, che in tempi strettissimi riesce a far arrivare a casa loro una piccola e dolce bimba dell'est Europa. Amanda e John, dopo anni, hanno finalmente coronato il loro sogno. Tutto sembra perfetto, adesso si sentono finalmente una vera e propria famiglia, ma la gioia e la felicità del momento lascerà presto il posto alla frustrazione e all'angoscia.

Piccola Peste torna a far danni

(comico, family, USA 1992, durata: 92 min), in onda alle 15:56 su Italia 1.

Un film di Brian Levant con John Ritter, Michael Olivier, Alan Blumenfeld, Gilbert Gott Fried, Charlene Tilton e Jack Ward.







Trama del Film Piccola peste torna a far danni: Separatosi dalla moglie, Ben Healy con il figlio adottivo (il decenne Junior) si installa a Mortville, una cittadina dove si conserva un monumento-simbolo (la "roccia dell'amore") e dove vive un gruppo di divorziate, alle quali il bel forestiero interessa. Il ragazzo, che è un monello, ha un primo scontro con una coetanea, Trixie Young, monella però anche lei; il secondo scontro con un preside che ben lo conosce per i precedenti disciplinari e che sistema Junior fra i grandi della sesta classe, anzichè in terza, per liberarsene a fine anno scolastico. Mentre a Ben è interessata Lawanda Dumore, sindaco del paese e padrona della banca, giunge in casa Healy il nonno, un tipo di imbroglione squattrinato, insieme ad un botolo, che un giorno il ragazzino riesce ad ipnotizzare. Seguono le sue svariate birichinate, i dispetti e le trovate, che si risolvono per lo più in disastri in danno non solo di qualche vicino, ma anche di madama Lawanda.

Sfera

(thriller, fantascienza, USA 1998, durata: 130 min), in onda alle 16.42 su Iris.

Un film di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Peter Coyote e Liev Schreiber.



Sfera: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Sfera: protagonista della storia Norman Goodman (Dustin Hoffman), uno stimato psicologo che è chiamato a intervenite durante catastrofi e grandi incidenti per supportare psicologicamente chi sopravvive. Un giorno, riceve una strana convocazione da parte dell’ufficiale Barnes (Peter Coyote), che lo porta nel bel mezzo dell’oceano. Qui scopre di essere stato chiamato perché il suo nome compare in un saggio, che era stato elaborato per il governo degli Stati Uniti per essere utilizzato nell’ipotetico caso in cui si fosse venuti a contatto con una civiltà aliena. Compaiono nel report anche tre scienziati: Harry Adams (Samuel L. Jackson), matematico, Ted Fielding (Liev Schreiber), astrofisico, e Beth Halperin (Sharon Stone), una biologa con cui l’uomo aveva avuto una relazione in passato. Tutti sono stati convocati per prendere parte a una missione negli abissi, al fine di scoprire quante più informazioni possibili su una astronave misteriosa collocata sul fondale.

Le comiche

(western, Italia 1990, durata: 89 min), in onda alle 17:45 su Cine34.

Un film di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Enzo Cannavale, Fabio Traversa, Alessandra Casella, Renato D'Amore, e Sal Borgese.







Trama del Film Le comiche: Due modesti comici in fuga davanti ad una locomotiva "escono" dallo schermo del cinema e si trovano immischiati in avventure quotidiane. Restauratori in una Chiesa dove si celebra un matrimonio, finiscono con lo sconvolgere gli sposi, gli invitati e il rito stesso. Assunti da un benzinaio danno prova di storditaggini distruggendo la stazione di servizio. Così presso un albergo sulle Alpi dove, sempre a causa dei guasti provocati come piazzisti di una macchina schiumogena lavapavimento, sono obbligati dal padrone a far da sguatteri per ripagare i danni. Impassibili, i due diventano agenti di pompe funebri (ancora guai) per passare a collezionare piccoli incidenti su di una spiaggia gremita di vacanzieri e finire come sosia di due mafiosi siculi, che li hanno destinati a morire ammazzati al loro posto. Le avventure avranno termine solo con il rientro nello schermo, del cinema mentre la gente si allontana perchè lo spettacolo è finito.

Altri film in onda questo pomeriggio:

