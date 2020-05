Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Martedì 12 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: La mia parola contro la sua, Due fratelli, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, La riscoperta dell'amore e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

La mia parola contro la sua

(Thriller, USA 2018, durata: 90 min), in onda alle 14:30 su TV8.

Un film di Fred Olen Ray con Daphne Zuniga, Adam Huss, Tim Abell, Gianna DiDonato, Scott Thomas Reynolds e Meredith Thomas.



La mia parola contro la sua: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La mia parola contro la sua: il film è un thriller vede protagonista Sam (Daphne Zuniga), una madre single che lavora come fotografa freelance. Separata da poco da suo marito e con una figlia a carico, la donna non disdegna nessun tipo di occupazione, purché questa l'aiuti a sbarcare il lunario. Proprio per questo motivo, accetta l'incarico di un'agenzia investigativa che le assegna il compito di pedinare e immortalare le mosse di una donna sospetta. In men che non si dica, però, la situazione si complica irrimediabilmente: la donna che sta seguendo è morta, ed è stata proprio Sam in persona a trovarne il cadavere.

Due fratelli

(Avventura, Drammatico, Family, Francia/UK 2004, durata: 109 min), in onda alle 15:55 su Italia 1

Un film di Jean-Jacques Annaud con Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu, Freddie Highmore, Oanh Nguyen, Moussa Maaskri, Vincent Scarito, Maï Anh Lê, Stéphanie Lagarde, Jaran Phetjareon, Bernard Flavien, Nozha Khouadra, Bo Gaultier De Kermoal, Annop Varapanya, Somjin Chimwong, Jerry Hoh, Caroline Wildi, Thavirap Tantiwongse, Sakhorn Pring, Delphine Kassem, Juliet Howland, Teerawat Mulvilai, David Gant e Alan Fairairn.



Due fratelli: il trailer del film

Trama del film Due fratelli: il film vede protagonisti due cuccioli di tigre, Kumal e Sangha. Nati lontano da tutto e da tutti, tra le rovine di un tempio in mezzo alla giungla di Angkor, in Cambogia. I due fratellini crescono sotto lo sguardo affettuoso e vigile della Tigressa, loro madre e della grande Tigre, loro padre. Purtroppo, all'inizio degli anni 20 del Novecento, le grandi capitali europee sono in preda alla febbre dell'Arte Asiatica e saccheggiatori occidentali di antichità invadono l'Estremo Oriente. Tra loro Aidan McRory (Guy Pearce), un cacciatore che cambierà per sempre il destino dei due fratelli. Kumal, il coraggioso e spericolato, e Sangha il timido, vengono catturati, separati e venduti. Il primo finisce in un circo, il secondo tra le mani di un sadico principe. Tempo dopo, i due fratelli si incontrano di nuovo, senza riconoscersi subito. Messi uno contro l'altro in un'arena sono costretti a combattere tra loro.

Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni

(Commedia, Sentimentale, USA/Spagna 2010, durata: 98 min) in onda alle 17.05 su Iris

Un film di Woody Allen con Anthony Hopkins, Josh Brolin, Naomi Watts, Antonio Banderas, Anna Friel, Freida Pinto, Ewen Bremner, Lucy Punch, Gemma Jones, Anupam Kher, Jim Piddock, Pauline Collins, Roger Ashton-Griffiths, Jonathan Ryland, Eleanor Gecks e Pearce Quigley.



Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni: Trailer del film di Woody Allen

Trama del Film Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni: Le vicende di due coppie sposate - nella fattispecie quella formata da Alfie (Anthony Hopkins) e Helena (Gemma Jones), e quella della figlia Sally (Naomi Watts) e di suo marito Roy (Josh Brolin), mentre passioni, ambizioni e ansie causano un crescendo di guai e follie. Dopo essere stata lasciata da Alfie - che se ne è andato per inseguire la perduta giovinezza e una ragazza di nome Charmaine (Lucy Punch) - Helena mette da parte la razionalità e si affida ciecamente ai bislacchi consigli di una cartomante ciarlatana. Dal canto suo Sally, intrappolata in un matrimonio infelice, si prende una cotta per l'affascinate proprietario della galleria d'arte - nonché suo capo - Greg (Antonio Banderas), mentre suo marito Roy, uno scrittore che attende con ansia una risposta dalla sua casa editrice, resta folgorato da Dia (Freida Pinto).

La riscoperta dell'amore

(Sentimentale, Commedia, Canada 2019, durata: 86 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Andrew Cymek con Brigitte Kingsley, Landy Cannon, Troy Blundell, Winny Clarke, Alys Crocker, Carina Battrick, Diane Johnstone e Cory Lee.



La riscoperta dell'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La riscoperta dell'amore: Il film racconta la storia di Katie (Brigitte Kingsley), una giovane donna che ha trasformato la sua passione per i viaggi e per le avventure in lavoro. Katie gestisce infatti un blog di successo dove racconta le sue esperienze in giro per il mondo. La ragazza è felicissima quando un'importante testata del settore la contatta per offrirle un contratto e scrivere una serie di articoli. Ma l'umore di Katie cambia improvvisamente quando scopre quale sarà la destinazione del suo primo incarico. Dovrà recarsi nella sua città natale per documentare l'annuale Festival del Raccolto canadese. Katie in passato ha avuto una storia d'amore travagliata con un ragazzo che le ha spezzato il cuore e per questo motivo ha lasciato la sua piccola cittadina e giurato di non farvi più ritorno. Ora sarà costretta ad affrontare ciò che aveva voluto dimenticare.

Altri film in onda questo pomeriggio:

