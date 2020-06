Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 8 Giugno 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale:

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Il terrore al piano di sopra, Vai avanti tu che mi vien da ridere, Amore ritorna!, Una vita da ristrutturare, Chateau Meroux - Il vino della vita, Appuntamento a e tanti altri.

Il terrore al piano di sopra

(Drammatico, Thriller, USA 2016, durata: 85 min) in onda alle 14.25 su TV8

Un film di David DeCoteau con Jessica Morris, Jason-Shane Scott, Vivica A. Fox, Eric Roberts, Dominique Swain, William McNamara, Brianna Joy Chomer e Hilary Shepard.



Il terrore al piano di sopra: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il terrore al piano di sopra: Quando Laurie Valentine (Jessica Morris) scopre che il suo fidanzato Mark (William McNamara) è andato a letto con un'altra donna nella loro stessa camera, capisce di aver raggiunto il limite. Non essendo più disposta a sopportare i suoi tradimenti, decide di lasciare lui e la loro casa. L'unico posto dove potrebbe andare è casa di sua sorella, che sta per partire per un viaggio di lavoro in Cina e che le lascerebbe in custodia non solo la sua villa ma anche Ricki (Brianna Joy Chomer), la figlia diciasettene. Occuparsi della nipote adolescente non sembra un cattivo affare in cambio di una lussuosa casa e di un nuovo lavoro come professoressa presso l'università locale. Nel frattempo, l'ex fidanzato di Laurie, che non accetta di essere abbandonato, fa di tutto per mantenere il controllo sulla donna, arrivando anche a presentarsi a casa della sorella senza preavviso.

Vai avanti tu che mi vien da ridere

(Commedia, Italia 1982, durata: 92 min), in onda alle 14:30 su Rai Movie.

Un film di Giorgio Capitani conLino Banfi, Agostina Belli, Luca Biagini, Gianfilippo Carcano, Fabrizia Castagnoli, Chris Avram, Pino Colizzi e Ferdinando Paone.





Trama del Film Vai avanti tu che mi vien da ridere: Pasquale Bellachioma commissario di Polizia sfortunato e pasticcione, crea un "colpo magistrale" che riesce a metterlo finalmente in luce davanti ai superiori, ma i risultati sono dei continui insuccessi. Venuto a sapere che i suoi colleghi sono alla ricerca di un "travestito", Andrea Ritter, unico testimone di alcuni attentati a un capo di stato di un paese petrolifero, decide di precederli. Rapisce Andrea e decide di usarlo come esca per il killer del capo stato. Da qui una girandola di imprevedibili situazioni, fughe, travestimenti e tranelli. Intanto Pasquale comincia ad essere attratto dal "bel travestito" che sembra piuttosto una bellissima ragazza. Durante un ricevimento in onore del capo di stato, Pasquale, grazie anche a una fortunata serie di circostante, riesce a salvare la vita all'illustre personaggio e a sconfiggere il killer.

(Sentimentale, Commedia, USA 1961, durata: 110 min), in onda alle 15:26 su Iris.

Un film di Delbert Mann con Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, Edie Adams, Jack Oakie, Jack Kruschen, Joe Flynn, Howard St. John, Jack Albertson, Karen Norris, Charles Watts, Donna Douglas e Ward Ramsey.





Trama del Film Amore ritorna!: Jerry Webster e Carol Templeton sono due pubblicitari. Amano entrambi il loro lavoro, ma sono impiegati in due agenzie concorrenti e fanno di tutto per ostacolarsi a vicenda. Carol inoltre ha profonde riserve sui metodi con cui lavora Jerry, che per conquistare una ragazza le ha proposto di interpretare alcuni spot pubblicitari di un prodotto inesistente. Quando però le pubblicità stanno per essere trasmesse in televisione e Carol è decisa a strappare al rivale il suo prezioso cliente, Jerry si trova costretto a inventare davvero il nuovo prodotto. Solo il dottor Linus Tyler può salvarlo.

Una vita da ristrutturare

(Sentimentale, USA 2019, durata: 84 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Sandra L. Martin con Louise Dylan, Sean Wing, Dee Wallace-Stone, Gary Neal Johnson, Jessi Burkette, Rufus Burns, Scott Cordes, Chad Crenshaw e Michelle Davidson.





Trama del Film Una vita da ristrutturare: Il film segue la storia Anne (Louise Dylan) e Dan Dover (Sean Wing), giovane coppia alle prese con una casa da ristrutturare. I due stanno attraversando un momento di difficoltà economica e sono costretti a lasciare il loro appartamento d New York per trasferirsi nella periferia del Kansas, nella casa che i genitori hanno lasciato in eredità ad Anne. Per riuscire a recuperare un pò di soldi decidono di mettere in vendita la casa di famiglia che però non si trova in buone condizioni e ha quindi bisogno di essere rimessa in ordine, ma l'impresa non sarà così facile.

Chateau Meroux - Il vino della vita

(Drammatico, Sentimentale, USA 2011, durata: 94 min) in onda alle 17.11 su Canale 5

Un film di Bob Fugger con Marla Sokoloff, Barry Watson, Christopher Lloyd, Amanda Righetti, Taylor Negron e Daniel Bastreghi.



Chateau Meroux - Il vino della vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Chateau Maroux - Il vino della vita: il film vede protagonista Wendy (Marla Sokoloff), giovane ragazza che alla morte di suo padre eredita lo Chateau Meroux, una proprietà vinicola nella Napa Valley. Nonostante produca un ottimo vino, il vigneto è in difficoltà soprattutto a causa dell'agguerrita concorrenza del suo vicino Nathan (Christopher Lloyd), pronto addirittura a sabotare le sue vasche pur di ottenere il primato assoluto. Ma la donna è ben decisa a imparare a gestire l'azienda e a farla prosperare, dando del filo da torcere allo spietato speculatore agricolo. I problemi, tuttavia, nascono quando Wendy si trova divisa tra la "lotta" al suo concorrente, e potenziale compratore della sua cantina, e i sentimenti che prova per il figlio di quest'ultimo, Chris (Barry Watson), di cui non conosce la vera identità.

Appuntamento a San Valentino

(Commedia, Sentimentale, Family, USA 2011, durata: 96 min), in onda alle 17.55 su La7.

Un film di Michael Feifer con Elisa Donovan, Brad Rowe, Tom Skerritt, Fred Willard, Catherine Hicks, John Schneider, Kirstin Dorn, Victoria Pratt, Tracey Gold e Caia Coley.



Appuntamento a San Valentino: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Appuntamento a San Valentino: il film vede protagonista Laura (Elisa Donovan), una madre single che lavora in una banca di New York. Una lettera dell'ex marito Dylan (Brad Rowe) per ottenere l'affidamento congiunto della figlia la costringe a tornare nella sua città natale in Texas, rivangando un passato che ormai si era lasciata alle spalle. Qui si presenta dal giudice e rivede dopo molti anni il suo ex marito, ma la seduta viene rimandata al giorno di San Valentino. Durante la sua permanenza, Laura rivede molti amici di vecchia data e si riavvicina all'ex marito, con il quale sembra essersi riacceso il fuoco.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV