Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 4 Maggio 2020

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Vertical Limit, Bacio d'ottobre, Scomparsa, Cercasi Michael disperatamente, Master Spy - Una spia per amico, Il paradiso per davvero, Il vero amore e tanti altri.

Vertical Limit

(Azione, Avventura, Drammatico, USA 2000, durata: 126 min), in onda alle 13:55 su Rai Movie.

Un film di Martin Campbell con Chris O'Donnell, Robin Tunney, Bill Paxton, Scott Glenn, Izabella Scorupco, Ben Mendelsohn, Temuera Morrison, Stuart Wilson, Steve Le Marquand e Augie Davis.



Vertical Limit: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Vertical Limit: Peter Garrett (Chris O'Donnell), un giovane scalatore, si trova coinvolto in una missione di salvataggio sulle cime del K2, rischiando la propria vita per salvare quella della sorella Annie (Robin Tunney) e degli altri membri della spedizione. Anni addietro, Peter ed Annie sono stati coinvolti in un terribile incidente in cui Peter si trova a dover decidere di tagliare la corda del padre per salvare se stesso e la sorella. Dopo quella scioccante vicenda, Peter ha smesso di fare scalate per dedicarsi alla fotografia naturalistica. La sorella invece continua ad inseguire il sogno del padre, cioè quello di scalare una delle vette più temute del mondo.

Bacio d'ottobre

(Sentimentale, Commedia, Drammatico, USA 2015, durata: 84 min), in onda alle 14:00 su Rai 2.

Un film di Lynne Stopkewich con Ashley Williams, Sam Jaeger, Hannah Cheramy, Laura Mitchell, Miranda Frigon, Crystal Balint, Connor Fielding, Owen Fielding e Christina Jastrzembska.



Bacio d'ottobre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Bacio d'ottobre: segue la storia di Poppy Summerall (Ashley Williams), una giovane donna dallo spirito libero e sempre ottimista, che ha paura d'impegnarsi sentimentalmente visti i numerosi falliti tentativi amorosi. Poppy rimbalza da un impiego ad un altro e non riesce ad avere una stabilità lavorativa. Spinta da sua sorella Megan (Laura Mitchell), fa domanda per una posizione di lavoro come tata temporanea da Ryan Lawson (Sam Jaeger), un dirigente vedovo e ossessionato dalla carriera, con due figli piccoli Zoe e Zach. Ryan è assorbito dai preparativi per il lancio della sua ultima app per una grande azienda, che dovrà presentare entro il giorno di Halloween.

Scomparsa

(Drammatico, Thriller, Canada 2019, durata: 93 min), in onda alle 14:25 su TV8.

Un film di Thomas Michael con Kate Drummond, Nell Verlaque, Rya Kihlstedt, Ron Lea, Joelle Farrow, Mercedes Morris, Al Mukadam, Matt Connors, Yvonne E. Davidson e Kamilla Kowal.



Scomparsa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Scomparsa: il film racconta la storia di Claire Porter (Kate Drummond), che a causa del lavoro si trasferisce con la figlia adolescente Sarah (Nell Verlaque) da Chicago a Mattawa, una cittadina immersa nella campagna. La donna è un'insegnante, ma adesso è anche il nuovo vice preside del liceo locale, un ruolo di rilievo che ricopre per la prima volta con molto entusiasmo. Questo nuovo stile di vita non dispiace a madre e figlia, tant'è che in breve tempo le due si integrano benissimo in questa nuova realtà. Claire stringe amicizia con diversi colleghi, come Ruth Simmons (Rya Kihlstedt), l'allenatrice della squadra di basket del liceo, alla quale Sarah è stata ammessa. Anche la ragazza si costruisce il suo giro di amicizie e non passa molto tempo che viene invitata a una festa, organizzata da alcuni compagni di scuola.

Cercasi Michael disperatamente

(Sentimentale, USA 2014, durata: 90 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Bradford May con Larisa Oleynik, Laura Breckenridge, Brant Daugherty, Shaun Sipos, Elliott Gould, Ryan Sypek e Mark Cirillo.



Cercasi Michael disperatamente: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Cercasi Michael disperatamente: il film vede protagonista Katherine Bixby (Larisa Oleynik), un brillante avvocato divorzista estremamente concentrata sul suo lavoro. Quando però, in qualità di testimone della sposa, si troverà a partecipare attivamente ai preparativi del matrimonio della sua amica Marcie (Laura Breckenridge), prenderà improvvisamente coscienza della sua profonda solitudine. Più ottimista e speranzosa rispetto a lei, Marcie consiglierà allora alla sua amica di rivolgersi a Dora, l'estetista (e chiaroveggente nel tempo libero) che in passato le predisse l'incontro con il suo futuro marito. Ma, contro ogni pronostico, la veggente profetizzerà per lei un roseo futuro: secondo Dora, presto l'ambiziosa Katherine si innamorerà di un uomo di nome Michael.

Master Spy - Una spia per amico

(Avventura, Family, Olanda 2016, durata: 74 min), in onda alle 16:15 su Italia 1.

Un film di Pieter van Rijn con Beau Schneider, Stijn van der Plas, Nienk de la Rive Box, Aus Greidanus, Lieneke le Roux, Leonid Vlasov, Oleg Kovalev, Simone van Bennekom, Kay Greidanus e Cynthia Abma.



Master Spy - Una spia per amico: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Master Spy - Una spia per amico: il film segue la storia di Tim (Stijn van der Plas), un ragazzino di 10 anni che insieme alla sua faglia si trasferisce in un nuovo villaggio, in un vecchio albergo direttamente sul mare. Mentre i suoi genitori sono molto felici, il loro sogno è finalmente diventato realtà per Tim invece non è lo stesso. Il ragazzino a causa del trasloco ha dovuto cambiare anche scuola e non riesce ad essere contento e a sentirsi a suo agio. Fino a quando un giorno scopre per caso una cantina sotto l'albergo, dove trova una specie di scatola con tanti pulsanti, che emette strani rumori. Dentro la scatola c'è un essere umano. L'uomo si chiama Simon (Beau Schneider), che si è risvegliato dopo essere stato ibernato nel 1974.

Il paradiso per davvero

(Drammatico, USA 2014, durata: 100 min), in onda alle 16.00 su Rai Movie

Un film di Randall Wallace con Greg Kinnear, Kelly Reilly, Thomas Haden Church, Connor Corum, Margo Martindale, Jacob Vargas, Danso Gordon, Rob Moran e Darcy Fehr.



Il paradiso per davvero: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Il paradiso per davvero: Il film vede protagonista Greg Kinnear nei panni di Todd Burpo, imprenditore di una piccola città, vigile del fuoco volontario e pastore della Chiesa Metodista, che cerca di andare avanti in un anno difficile per la sua famiglia. Dopo che suo figlio Colton (interpretato da Connor Corum al suo debutto cinematografico) è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza, Todd e sua moglie Sonja (Kelly Reilly) sono felici per la sua guarigione miracolosa. Ma sono del tutto impreparati a ciò che succede dopo. Colton inizia a descrivere nei particolari il suo incredibile viaggio verso il cielo. Mentre Colton racconta con innocenza dettagli che non poteva conoscere, il padre Todd si trova a scontrarsi contro un muro di mistero e dubbio, finché non riesce a ritrovare la speranza, la fede e la forza di andare avanti.

Il vero amore

(Sentimentale, Commedia, USA 2015, durata: 84 min), in onda alle 17.55 su La5.

Un film di Anne Wheeler con Jesse Metcalfe, Autumn Reeser, Laura Mennell, Aaron Craven, Hrothgar Mathews e Lauren Holly.



Il vero amore: Trailer ufficiale del film

> Trama del Film Il vero amore: Bradley (Jesse Metcalfe) è un famoso cantante e musicista country, legato sentimentalmente all'attrice Catherine Mann (Laura Mennell), con cui sta per convolare a nozze. Prima del matrimonio, il celebre artista si trova costretto a tornare nel paese in cui è nato e cresciuto, per gestire la vendita della casa di sua proprietà. Ma la permanenza nei luoghi della sua giovinezza lo metteranno profondamente in crisi. Bradley infatti incontrerà la sua amica di vecchia data Sarah Standor (Autumn Reeser), con cui aveva avuto un’innocente storia da piccolo, culminata in una precoce proposta di matrimonio.

