Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 27 Aprile 2020

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Gifted - Il dono del talento, Passato rubato, Cocoon - L'energia dell'universo, Cast Away, Quasi sposi e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Gifted - Il dono del talento

(Drammatico, USA 2017, durata: 101 min), in onda alle 13:55 su Rai Movie.

Un film di Marc Webb con Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir O'Donnell, Glenn Plummer e Joe Chrest.



Trama del Film Gifted - Il dono del talento: la storia si ambienta in una cittadina nei pressi di Tampa, in Florida, dove la piccola Mary Adler (Mckenna Grace) cresce sotto le cure non convenzionali dello zio Frank (Chris Evans), fratello della madre deceduta quando la bambina era ancora in fasce. A sette anni compiuti, Mary dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica, e seppure debba ancora alzarsi sulle punte per scrivere le frazioni alla lavagna, riesce a risolvere da sola equazioni complesse di livello avanzato, destando l'interesse di preside e insegnanti.

Passato rubato

(Drammatico, Thriller, USA 2018, durata: 90 min), in onda alle 14.30 su Tv8.

Un film di Michael Feifer con Jessica Barth, Paris Smith, Dylan Bruno, Heather McComb, Roxanne Hart, Caia Coley, Joanna Gentry e Lauryn Speights.



Trama del Film Passato rubato: il film racconta la storia di Tamara (Jessica Barth), una donna pronta a tutto pur di ricongiungersi con la figlia rapita molti anni prima. Non appena l'adolescente Aubrey (Paris Smith) incontra la sua insegnante di matematica Tamara, tra le due nasce immediatamente un legame molto speciale. Ciò nonostante Richard (Dylan Bruno), il padre della teenager, dopo essersi reso conto che Tamara mostra un interesse malsano e a tratti ossessivo nei confronti della figlia, decide d'investigare sulla vicenda per saperne di più.

Cocoon - L'energia dell'universo

(Drammatico, Sci-fi, USA 1985, durata: 117 min), in onda alle 15:40 su Rai Movie.

Un film di Ron Howard con Don Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn, Brian Dennehy, Steve Guttenberg, Jack Gilford, Maureen Stapleton, Jessica Tandy e Tahnee Welch.



Trama del Film Cocoon - L'energia dell'universo: il film narra le surreali vicissitudini di tre anziani amici, Ben (Wilford Brimley), Arthur (Don Ameche) e Joe (Hume Cronyn) che trascorrono le giornate chiacchierando e accedendo di nascosto alla piscina di una villa disabitata che si trova nelle vicinanze della casa di riposo in cui abitano. Un giorno però, un gruppo di insoliti cugini affitta lo stabile e deposita nella piscina dei misteriosi bozzoli giganti (cocoon), recuperati nei fondali marini grazie alla barca dello squattrinato comandante Jack (Steve Guttenberg). Jack, infatuato della bella Betty, è molto incuriosito dagli enormi involucri ripescati nelle profondità marine e cerca in ogni modo di scoprire cosa siano.

Cast Away

(drammatico, USA 2000, durata: 143 min), in onda alle 16:35 su Iris.

Un film di Robert Zameckis con Tom Hanks e Helen Hunt.



Trama del Film Cast Away: Chuck Noland (Tom Hanks) è un brillante ingegnere di Memphis che lavora come dirigente operativo presso la FedEx, famosa azienda di spedizioni merci. L’uomo è molto soddisfatto non solo della sua vita lavorativa ma anche di quella sentimentale. È innamoratissimo della affascinante Kelly (Helen Hunt) e ha deciso di sposarla. Un'urgenza lavorativa lo costringe a partire per la Malaysia proprio in piene festività natalizie. Durante il viaggio, l'aereo su cui Chuck sta volando precipita rovinosamente nel Pacifico, ma l’uomo miracolosamente riesce a salvarsi e ad approdare in un’isola deserta.

Quasi sposi

(Commedia, Sentimentale, Canada 2015, durata: 88 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Michael M. Scott con Arielle Kebbel, Andrew W. Walker, David Haydn-Jones, Colleen Wheeler, Jaclyn Smith, Anna Van Hooft e Daryl Shuttleworth.



Trama del Film Quasi sposi: Georgie Dwyer (Arielle Kebbel) è una giovane infermiera fidanzata con un promettente e ambizioso chirurgo plastico, il dottor Phillip Hamilton (David Haydn-Jones). I due sono in procinto di convolare a nozze, ma le certezze di Georgie, relativamente al suo futuro marito, vengono messe a dura prova da un incontro totalmente inaspettato. Mentre attende Phillip nel resort scelto per celebrare il matrimonio, la donna conosce Luke Griggs (Andrew W. Walker), un giovane e affascinante architetto, che ha abbandonato la sua professione per vivere una vita più felice e semplice. Con il trascorrere dei giorni, Georgie viene assalita da atroci dubbi.

Altri film in onda questo pomeriggio:

