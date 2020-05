Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 25 Maggio 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Master & Commander - Sfida ai confini del mare, In salute e in malattia, Music Box - Prova d'accusa, Honey 3, Un appartamento per due, I circuiti dell'amore e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Master & Commander - Sfida ai confini del mare, In salute e in malattia, Music Box - Prova d'accusa, Honey 3, Un appartamento per due e tanti altri.

Master & Commander: Sfida ai confini del mare

(Azione, avventura, 2003, durata: 138 min) in onda alle 14:05 su Rai Movie

Un film di Peter Weir con Russell Crowe, Paul Bettany, James D'Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin, Max Pirkis, Jack Randall e Max Benitz.





Trama del Film Master & Commander: Sfida ai confini del mare: Nell'aprile del 1805, al largo delle coste del Brasile veleggia la NMS Surprise, l’imponente fregata della marina britannica guidata dal capitano Jack "Lucky" Aubrey (Russell Crowe), noto per la sua fortuna e per il suo coraggio nell'affrontare i nemici in battaglia. La Surprise ospita a bordo un micromondo ossia il suo equipaggio formato da duecento uomini, divisi in due categorie distinte e apparentemente inconciliabili. Ci sono gli ufficiali e i guardiamarina di rango aristocratico, giovani inviati sulla nave per imparare il mestiere della navigazione e del comando, e la ciurma di estrazione popolare composta da cinici lupi di mare. A bordo della Surprise presta il suo servizio come ufficiale medico il dottor Stephen Maturin (Paul Bettany), chirurgo e naturalista, interessato più alla scienza che alla guerra. Aubrey ha ricevuto l’ordine dall’ammiragliato di “catturare, bruciare o distruggere” l’Acheron, uno dei più potenti vascelli della marina francese, che rappresenta una seria minaccia per il regno inglese poiché potrebbe portare Napoleone a infliggere un duro colpo all’Inghilterra estendendo la guerra anche nell’Oceano Pacifico.

In salute e in malattia

(Giallo, USA 2017, durata: 84 min) in onda alle 14:25 su TV8

Un film di Fred Olen Ray con Brittany Underwood, Charlene Amoia, Cameron Jebo, Kathryn Leigh Scott, Gerald Webb, Henry LeBlanc e Emmy Wolfe.



In salute e in malattia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film In salute e in malattia: il film racconta la storia di una donna psicotica e maniaca del controllo che pretende il massimo dai suoi fidanzati. Helena (Brittany Underwood) ha una passione per la pasticceria, ma quelli intorno a lei non immaginano minimamente che i suoi dolci spesso vengono creati per avvelenare gli uomini che non soddisfano le sue alte aspettative. Non molto tempo prima infatti, proprio mentre stava per convolare a nozze, il suo promesso sposo morì improvvisamente durante la cerimonia nuziale sotto gli occhi increduli degli invitati. Da allora sono passati alcuni mesi ed Helena ora ha un nuovo fidanzato di nome Charlie (Cameron Jebo). Per lui sembra non ci sia ancora nulla da temere, almeno fino a quando l'arrivo di sua sorella Becca (Charlene Amoia) spezzerà quel delicato equilibrio in cui ha vissuto fino a quel momento.

Music Box - Prova d'accusa

(Drammatico, USA 1989, durata: 123 min) in onda alle 14.44 su Iris

Un film di Constantin Costa-Gavras con Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl, Frederic Forrest, Lukas Haas, Donald Moffat, Albert Hall, J.S. Block, Cheryl Lynn Bruce, Michael Shillo, Mari Torocsik e Sol Frieder.





Trama del Film Il potere dei soldi: A Chicago l'avvocato penalista Ann Talbot si trova costretta a difendere in un processo di estradizione il proprio padre Mike Laszlo, naturalizzato americano da oltre quarant'anni, accusato di essere stato un criminale di guerra nella natìa Ungheria. Operaio ormai in pensione, Laszlo, onestamente ha cresciuto la famiglia, e rimasto vedovo, attualmente è molto amato dalla figlia Ann e dal nipotino Mikey. In tribunale sia l'abilità di Jack Burke, il procuratore distrettuale, sia le impressionanti testimonianze addotte da alcuni ex compatrioti, cominciano a far vacillare la difesa di Ann.

Honey 3 - Il coraggio di ballare

(Drammatico, Family, Musicale, USA 2016, durata: 97 min) in onda alle 15.55 su Italia 1

Un film di Bille Woodruff con Cassie Ventura, Kenny Wormald, Dena Kaplan, Sibongile Mlambo, Bobby Lockwood, Peter Butler, Adrian Galley e Clayton Evertson.





Trama del Film Honey 3 - Il coraggio di ballare: il film racconta la storia di Melea Martin (Cassie Ventura), una ragazza orfana appassionata di danza che studia in un prestigioso college grazie alla sovvenzione di una borsa studio. Ha in progetto di presentare una tesi basata sul riadattamento in chiave hip-hop del celebre dramma di Shakespeare "Romeo e Giulietta", in memoria della madre scomparsa. Ma il finanziamento di cui aveva usufruito sino a quel momento viene meno e la giovane, impossibilitata a pagare la retta, si vede costretta a lasciare la scuola. Decisa a perseguire il suo sogno, Melea affitta un teatro fatiscente e insieme a un gruppo di persone tra cui il suo fidanzato, la sua amica d'infanzia Nadine (Dena Kaplan), il compagno di classe Laser (Bobby Lockwood) e l'ex rivale Ishani (Sibo Mlambo), mette in scena la drammatica storia d'amore a colpi di hip-hop. Ma, proprio come accadde per i Capuleti e Montecchi, i conflitti e le rivalità all'interno della compagnia rischiano di mandare all'aria l'intera performance...

Un appartamento per due

(Sentimentale, USA 2019, durata: 90 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di Mark Jean con Julie Gonzalo, Tyler Hynes, Cardi Wong, Jacqueline Samuda, Fiona Vroom, Matthew Kevin Anderson, Fred Henderson, Crystal Lowe e Shannon Chan-Kent.



Un Appartamento per due: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film The 33: Con l'arrivo della primavera, Jules Briggs (Julie Gonzalo) decide d'iniziare un nuovo business nella compra-vendita di edifici da ristrutturare, così acquista a un'asta la metà di una vecchia casa bifamiliare. Con sua grande sorpresa, scopre che l'altra parte dell'abitazione è stata comprata da Lance Waddell (Tyler Hynes), sua ex fiamma e anch'esso dedito alla ristrutturazione di case. I due diventano rivali in affari e si mettono in competizione: chi affitterà al maggior prezzo la propria parte di casa rinnovata, diventerà il proprietario di tutta la bifamiliare. La notizia arriva alle orecchie del direttore del magazine Innovative Designs, che decide di offrire al vincitore un articolo nella rivista. Inizia così una sfida non priva di sabotaggi, finché Jules si trova costretta a interrompere i lavori, a causa di alcuni permessi che le vengono negati.

I circuiti dell'amore

(Drammatico, Sentimentale, USA 2017, durata: 90 min) in onda alle 17.55 su La5

Un film di David Weaver con Shenae Grimes-Beech, Tyler Hynes, Lochlyn Munro, Emily Tennant, Ryan Bruce e Milo Shandel.





Trama del Film I circuiti dell'amore: il film segue le vicende di una giovane ingegnere di successo alla quale il destino riserverà presto delle inaspettate sorprese che potrebbero cambiare per sempre il corso della sua vita. In vista del matrimonio della sorella, Matti Dupree (Shenae Grimes-Beech) fa ritorno nella sua città natale per fare da testimone di nozze e aiutare la famiglia con i preparativi. Ma nell'officina di suo padre (ormai sul lastrico) un'inaspettata sorpresa l'attende: incontrerà infatti la sua vecchia fiamma Jake Henderson (Tyler Hynes), anche lui testimone di nozze, con quale trascorrerà molto tempo per via del matrimonio e della passione per le macchine che entrambi condividono.

Altri film in onda questo pomeriggio:

