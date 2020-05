Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 18 Maggio 2020

News Cinema

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Intenzioni nascoste, Papillon, I mostri oggi, Ragazze nel pallone 2 - La rivincita, Fragranza d'amore, Sfida senza paura e Ricomincio da ieri e tanti altri.

Intenzioni nascoste

(Drammatico, Thriller, USA 2018, durata: 90 min), in onda alle 14:25 su TV8

Un film di Devon Downs, Kenny Gage con Ashlynn Yennie, Chris McKenna, Paige Searcy, Lofton Shaw, Garrett Westton, Morgan Alexandria e Marc Barnes.



Intenzioni nascoste: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film Intenzioni nascoste: il film vede protagonista una ragazza di nome Sophia (Paige Searcy). Dopo il funerale della madre, Jordyn (Ashlynn Yennie), una zia con cui Sophie non ha mai avuto un bel rapporto e che per giunta non vede da tempo, bussa alla sua porta. La giovane reputa l'accaduto piuttosto insolito e inizia a sospettare che la donna nasconda in realtà terribili segreti. Tuttavia suo padre David (Chris McKenna) non è d'accordo con lei e accoglie calorosamente la donna in casa loro aiutandola anche a cercare un lavoro. Non passerà molto tempo prima che gli eventi confermino i sospetti di Sophie: l'oscuro passato di Jordyn uscirà infatti presto allo scoperto.

Papillon

(Drammatico, Francia/USA 1973, durata: 150 min) in onda alle 14.40 su Rai Movie

Un film di Franklin J. Schaffner con Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon, Anthony Zerbe, Robert Deman, Woodrow Parfrey, Bill Mumy, George Coulouris, Ratna Assan, William Smithers, Val Avery e Gregory Sierra.



Papillon: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Papillon: La storia è basata sull'autobiografia scritta da Henri Charrière nel 1969. È il 7 aprile del 1930 a Parigi. Il piccolo criminale francese Henri Charrière (Steve McQueen) - chiamato "Papillon" per via di una farfalla che porta tatuata sul torace - viene arrestato per un omicidio. Nonostante affermi disperatamente di essere stato incastrato, viene condannato all'ergastolo e ai lavori forzati e trasferito in quello che senza dubbio è il peggior sistema carcerario del tempo, ossia la brutale e disumana colonia penale sull'isola del Diavolo, lungo la costa della Guyana francese. Prima di giungere al penitenziario, durante un penoso viaggio in nave, fa la conoscenza del noto falsario Louis Dega (Dustin Hoffman), trovando in lui un prezioso alleato che finanzierà, in cambio di protezione, il progetto che è deciso a mettere in atto a tutti i costi: quello di fuggire dall'inferno in cui ingiustamente è costretto a vivere.

I mostri oggi

(Commedia, Italia 2009, durata: 101 min), in onda alle 15:15 su Cine34.

Un film di Enrico Oldoini con Diego Abatantuono, Giorgio Panariello, Claudio Bisio, Sabrina Ferilli, Angela Finocchiaro, Carlo Buccirosso, Ottavia Piccolo e Roberta Missoni.



I mostri oggi: Il trailer del film con Abatantuono, Panariello, Bisio e Ferilli

Trama del Film I mostri oggi: Attraverso sedici episodi diversi, vengono rappresentati i difetti degli italiani: l'indifferenza, l'avidità, il cinismo, l'opportunismo e la volgarità. Nel primo episodio una giovane donna (Angela Finocchiaro) sta giocando a golf, ma una palla da lei tirata va a finire nella zuppiera del caviale che è su un tavolo, in una villa di fronte, sporcando tutti gli invitati. Da persone composte ed educate, i presenti tirano fuori il peggio di loro inveendole contro. Seguono poi altre situazioni altrettanto grottesche: un tifoso romanista finge di essere innamorato una ragazza disabile, per poterle rubare la sedia a rotelle ed entrare allo stadio gratis. Il portiere di uno stabile (Giorgio Panariello), scopre la relazione omosessuale tra suo figlio e un professore (Diego Abatantuono): per porre fine alla cosa, il padre rivela all'insegnante dei falsi tradimenti del ragazzo per farli lasciare. Una mamma (Sabrina Ferilli) perde la figlia in un supermercato e sembra essere preoccupata solo di farsi riprendere dalle telecamere. Una psicologa spinge un uomo (Claudio Bisio) al suicidio. Un padre (Carlo Buccirosso) pur di avere la tv nuova, rimanda la figlia ex prostituta sulla strada. Un attore di fiction si fa pagare per presenziare ai funerali e matrimoni...

Ragazze nel pallone 2 - La rivincita

(Commedia, USA 2004, durata: 90 min), in onda alle 15:55 su Italia 1.

Un film di Damon Santostefano con Anne Judson-Yager, Bree Turner, Kevin Cooney, Faune Chambers Watkins, Bryce Johnson, Richard Lee Jackson, Bethany Joy Lenz, Holly Towne, Felicia Day, Katherine Bailess, Joshua Gomez e Kelly Stables.



Ragazze nel pallone 2 - La rivincita: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Ragazze nel pallone 2 - La rivincita: racconta la storia di Whittier (Anne Judson-Yager), una giovane giunta da poco in California e iscritta allo State Collage. La ragazza decide di fare l'audizioni come cheerleader, ruolo che ricopriva anche quando era al liceo, nella speranza di entrare nella squadra dell'istituto, famosa per le sue vittorie ai campionari di cheerleading. Al college fa amicizia Monica (Faune Chambers Watkins), anche lei intenzionata a entrare nel team. Entrambe impressionano la giuria e vengono ammesse a far parte della squadra. Ben presto, però, si scontrano con la capo cheerleader, Tina (Bree Turner), una ragazza dal carattere ambizioso e tirannico.

Fragranza d'amore

(Sentimentale, Drammatico, Canada/Belgio 2017, durata: 80 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Jonathan Wright con Shantel VanSanten, Victor Webster, Bobbie Phillips, Callum Blue, Brittany Bristow, Jonathan Sawdon, Alex Lanipeku e Emma Samms.



Fragranza d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Fragranza d'amore: il film vede protagonista Violet (Shantel VanSanten), la figlia di un noto profumiere deceduto prematuramente. Prima della sua morte, il padre stava lavorando sull'ultima fragranza di una trilogia di successo, la cui messa in commercio era prevista per la Festa di San Valentino. Per quanto Violet voglia portare a termine il lavoro del padre, ignora la natura di un ingrediente fondamentale che non le permette di completare la formula. Mentre i distributori fanno pressione per ricevere l'atteso profumo, Olivia Caine (Bobbie Phillips), una donna subdola che non fa che riprodurre le fragranze dei suoi competitor, trama nell'ombra per assicurarsi il fallimento della sua rivale in affari.

Sfida senza paura

(Drammatico, USA 1971, durata: 103 min), in onda alle 16:52 su Rete 4.

Un film di Paul Newman con Paul Newman, Henry Fonda, Lee Remick, Michael Sarrazin, Roy Poole, Cliff Potts, Sam Gilman, Richard Jaeckel, Linda Lawson, Joe Maross e Lee De Broux.



SFIDA SENZA PAURA: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Sfida senza paura: A Kernville, un paese dell'Oregon che vive con commercio di legname, i boscaioli stanno effettuando uno sciopero ad oltranza, con gravi conseguenze finanziarie per tutta la popolazione. La famiglia Stamper fa eccezione poiché, forte della sua autonoma organizzazione a carattere aziendale, continua il lavoro e guadagna lautamente. A Kenville giunge Leeland, giovane universitario, figlio di Henry Tamper e della sua seconda moglie, suicidatasi. Di mala voglia l'ultimo degli Stamper si unisce ai fratellastri e al cugino Andy; li accompagna al lavoro, prendendo coscienza nel frattempo della situazione di tensione e condividendo con la cognata Viv la condanna per la caparbietà e per l'asocialità dell'atteggiamento del resto della famiglia.

Ricomincio da ieri

(Commedia, Sentimentale, Family, Canada 2015, durata: 84 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Ron Oliver con Autumn Reeser, Antonio Cupo, Shawn Roberts, Ali Liebert, Sergio Osuna, Christine Willes, Nelson Wong, Kwasi Thomas, Jay Brazeau, Kevin Mundy e Chris Gauthier.



Ricomincio da ieri: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Ricomincio da ieri: vede protagonista Jaclyn Palmer (Autumn Reeser), giovane architetto di successo. La donna è fidanzata con Peter Lorenzo (Antonio Cupo), medico e scrittore, quello che si potrebbe definire "l'uomo perfetto". Quando l'uomo le fa la proposta di matrimonio, Jaclyn accetta subito, più per un senso di sicurezza che per vero amore. Quello che avrebbe dovuto essere un matrimonio elegante e in piccolo, si trasforma però in un disastro. Oltre all'intervento invadente della madre della sposa, che vuole decidere tutto sull'orgnizzazione delle nozze, ci si mette anche l'incontro con Max (Shawn Roberts), il fratello di Peter. Jaclyn inizia desiderare di poter tornare indietro. E il destino non tarda ad accontentarla: la donna inizia a rivivere continuamente la stessa giornata fin quando non comprende che solo agendo col cuore e col coraggio riuscirà a spezzare l'incantesimo.

Altri film in onda questo pomeriggio:

