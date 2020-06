Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 15 Giugno 2020

News Cinema

Cosa fanno in TV oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Tradimento mortale, Un anello a primavera, Ossessione matrimonio, Intrigo a Damasco, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? e tanti altri.

Ricordiamo che i palinsesti con i programmi di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Tradimento mortale

(Thriller, Drammatico, USA 2017, durata: 87 min), in onda alle 14.25 su TV8.

Un film di Christopher Jaymes con Melissa Archer, Brandon Beemer, Marlon Aquino, Lauralee Bell, Joel Berti, Matthew Brenher e Chris Devlin.



Tradimento mortale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Tradimento mortale: Maxine Peyton (Melissa Archer) è un'investigatrice locale incaricata di indagare sull'omicidio di un uomo membro di Adeline Lilly, un'app di incontri online dedicata a persone sposate. Perplessa a causa di un amuleto ritrovato sul cadavere, Max inizia a chiedersi se dietro quel semplice omicidio si celasse un mistero molto più intricato. Quando poi le uccisioni continueranno a susseguirsi una dopo l'altra e, sui cadaveri, l'agente Max rinverrà nuovamente oggetti di quel genere, si convincerà che a essere presi di mira sono proprio gli utenti del servizio di incontri amorosi, che vengono fatti fuori in base alle loro bramosie e feticci sessuali.

Un anello a primavera

(Commedia, Family, Sentimentale, CAN/USA 2014, durata: 120 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di Kristoffer Tabori con Rachel Boston, Kirby Morrow, Ali Liebert, Jesse Moss, Christopher Jacot, Stefanie Powers, Stephen E. Miller, Teach Grant, Crystal Balint, Scott Hylands e Jeremy Guilbaut.



Un Anello a Primavera: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un anello a primavera: Il film segue le vicende di Caryn Briggs (Rachel Boston), una consulente finanziaria contraria al matrimonio e concentrata al massimo sulla sua carriera. Quando per gioco si fa predire il futuro, la cartomante le rivela che poco prima della primavera riceverà una romantica proposta di matrimonio. Se non accadrà, o se non l'accetterà, però, la giovane donna rimarrà per sempre sola. Scettica, Caryn va avanti con la sua vita non prestando attenzione alla profezia. Tuttavia, quando le previsioni fatte ai suoi due amici si avverano, la bella consulente inizia a credere che la sua predizione possa avverarsi sul serio. Nel frattempo, inizia a sviluppare un rapporto molto speciale col suo nuovo capo Tom (Kirby Morrow), un affascinante imprenditore che non nasconde la sua attrazione per lei.

Ossessione matrimonio

(Commedia, Sentimentale, USA 2018, durata: 86 Min) in onda alle 16:31 su Canale 5

Un film di Bradford May con Darin Brooks, Elizabeth Rice, Kimberly Jeppson, DeVaughn Nixon, Mark Derwin, Kate Vernon, Roland Kickinger e Robert Clotworthy.



Ossessione matrimonio: Sul Set del Film: Videobackstage - HD

Trama del Film Ossessione matrimonio: il film racconta la storia di Tucker (Darin Brooks) e Alyssa (Elizabeth Rice), giovane coppia prossima al matrimonio, dopo quattro anni di fidanzamento. Il giovane, però, è troppo preso dalla ditta familiare, infatti suo padre Mickey, dopo anni di lavoro, sta per ritirarsi e toccherà proprio a Tucker sostituirlo nella gestione. La sua promessa sposa si lamenta durante la festa di fidanzamento di come lui sia distratto da altro e non si concentri come dovrebbe sulle imminenti nozze. Alyssa, guardando l'anello di fidanzamento che lui le ha dato e appartenuto alla nonna, esprime un desiderio: vuole che Tucker prenda sul serio l'organizzazione del matrimonio. Da quel momento in poi, il giovane prende a cuore ogni minimo dettaglio dell'evento, pianificando l'intera cerimonia fino a diventarne completamente ossessionato.

Intrigo a Damasco

(Azione, Drammatico, Thriller, Canada/Sudafrica 2012, durata: 93 min) in onda alle 17.25 su Iris

Un film di Ruba Nadda con Alexander Siddig, Marisa Tomei, Joshua Jackson, Oded Fehr, Saad Siddiqui e Jay Anstey.





Trama del Film Intrigo a Damasco: il film vede protagonista Adib Abdel Kareem (Alexander Siddig). L'uomo è un impreditore di successo che ha dovuto lasciare il suo paese di origine, la Siria, tanti anni fa in circostanze poco chiare. Un pomeriggio di una tranquilla giornata di lavoro, Adib riceve una delle peggiori notizie che un padre possa ricevere: sua figlia maggiore Muna (Jay Anstey) è scomparsa a Damasco, dove svolgeva il suo lavoro di giornalista. Decenni dopo, Adib si trova così costretto a tornare in Siria per ritrovare sua figlia. Nel caos del Medioriente, dovrà affrontare gli spettri del suo passato per salvare la ragazza. Ritroverà anche una vecchia fiamma.

Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?

(Commedia, Italia 1968, durata: 128 min), in onda alle 17.30 su La7.

Un film di Ettore Scola con Alberto Sordi, Bernard Blier, Manuel Zarzo, Jose' Maria Mendoza, Erika Blanc, Franca Bettoja, Vittorio André e Alfredo Marchetti.





Trama del Film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?: Fausto Di Salvio, un editore, parte per l'Angola in compagnia di un suo fedele collaboratore, il ragionier Ubaldo Palmarini, allo scopo di ritrovare il cognato Titino Sabatini del quale, andato in Africa anni addietro lasciando la moglie Marisa, manca da mesi qualsiasi notizia. Seguendo le tracce che questi si è lasciato alle spalle, i due scoprono che Titino è stato di volta in volta camionista, mercenario, missionario, ingegnere. Le ricerche conducono i due a uno strano tipo di donna che, dopo aver rivelato di essere stata amata da Titino, mostra loro la sua tomba. Ritenendo terminato il loro compito, Fausto e Ubaldo si accingono a ripartire per l'Italia, ma un portoghese, Pedro, li convince che Sabatini è ancora vivo e che al suo posto è stato seppellito un violino. Ripreso l'inseguimento del fantomatico cognato, Fausto lo scopre, finalmente, in un villaggio indigeno nei panni di uno stregone intento a invocare la pioggia. Dopo aver evitato, in cambio di un mucchietto di falsi diamanti, di morire per mano di un mercenario da lui imbrogliato, Titino si lascia in un primo tempo convincere a ritornare in Italia, ma, una volta sul battello, si getta in acqua e riguadagna la riva, per ricongiungersi all'amica tribù.

