Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 13 Aprile 2020

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Due padri di troppo, Amarsi come cani e gatti, I fantastici viaggi di Gulliver, The Karate Kid, Sbucato dal passato, La vendetta del cowboy, Piccola peste, Mr. Beaver, Ricetta d'amore e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Due padri di troppo

(commedia, USA 1997, durata: 99 min), in onda alle 13.10 su Paramount Network.

Un film di Ivan Reitman, con Robin Williams, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Nastassja Kinski, Charlie Hofheimer, Bruce Greenwood, Dennis Burkley, Alan Berger, Patti D'Arbanville e Jared Harris.



Due padri di troppo: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Due padri di troppo: Colette va a trovare Jack, con cui era stata sposata. Gli racconta di essersi risposata subito dopo la loro separazione e che ora suo figlio Scott, di sedici anni, è scappato di casa. Chiede a Jack di aiutarla a rtirovarlo perché il ragazzo potrebbe essere suo figlio. La stessa cosa racconta a Dale, con cui aveva avuto una relazione nello stesso periodo. Jack e Dale, dopo una iniziale diffidenza, decidono di impegnarsi insieme nella ricerca di Scott...

Amarsi come cani e gatti

(commedia, sentimentale, Canada/USA 2017, durata: 84 min), in onda alle 14 su Rai 2.

Un film di Ron Oliver, con Cassidy Gifford, Wyatt Nash, Gwynyth Walsh, Jacky Lai, Nelson Wong, Hayley Sales, Drew Ray Tanner e Paul Jarrett.



Amarsi come cani e gatti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Amarsi come cani e gatti: Laura Haley, giovane e bella contabile appena laureata, decide di prendersi una vacanza e trascorrere qualche giorno in una casa accogliente fuori città in compagnia del suo cane Frank. Lo stesso progetto ha in mente Spencer, che, impegnato con la scrittura della tesi, decide di ritirarsi insieme al suo gatto Mozar in un luogo tranquillo e silenzioso per portare a termine il suo compito. Ma i loro piani verranno presto scombussolati da un evento del tutto inatteso. Per un errore dell'agenzia immobiliare, infatti, i due hanno prenotato lo stesso appartamento sulle rive di un lago...

I fantastici viaggi di Gulliver

(commedia, avventura, USA 2010, durata: 93 min min), in onda alle 14 su Spike.

Un film di Rob Letterman, con Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly, Chris O'Dowd, James Corden, Catherine Tate e Olly Alexander.



I fantastici viaggi di Gulliver: il trailer del film



Trama del Film I fantastici viaggi di Gulliver: Lemuel Gulliver è l'addetto alla distribuzione della posta presso un quotidiano newyorkese. Perdutamente innamorato di Darcy Silverman, responsabile della sezione viaggi, un giorno l'uomo decide di farsi avanti con la donna per chiederle di uscire, ma quando si trova davanti a lei riesce solo a mentire e dirle che è un grande viaggiatore e che ama scrivere dei suoi viaggi. La donna allora gli chiede di fare un pezzo e lo manda al Triangolo delle Bermude. Durante il viaggio in nave, però, il povero impiegato si trova nel mezzo di una forte tempesta e viene travolto da un vortice, che lo porta nella terra di Lilliput...

The Karate Kid - Per vincere domani

(drammatico, family, azione, USA 1984, durata: 126 min), in onda alle 14.30 su TV8.

Un film di John G. Avildsen, con Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue, Martin Kove, Randee Heller, Chad McQueen, Tony O'Dell, Dana Andersen, Frank Burt Avalon e William Bassett.



The Karate Kid - Per vincere domani: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film The Karate Kid - Per vincere domani: Daniel LaRusso è un ragazzo sedicenne del New Jersey, orfano di padre, costretto a trasferirsi con la madre in California. Il giorno del loro arrivo, madre e figlio, trovano alloggio in un residence di periferia piuttosto decadente, con un vicino di casa di origini giapponesi alquanto insolito e solitario chiamato Kesuke Miyagi. Durante la sua prima festa in spiaggia nella nuova località, Daniel conosce una bellissima ragazza di nome Ali Mills, ex fidanzata di un certo Johnny Lawrence, prepotente allievo della scuola di Karate "Cobra Kai", ed interviene in sua difesa proteggendola dall'arroganza dell'ex fidanzato.

Questo episodio, scatena l'antipatia e la gelosia di Johnny che prende di mira il giovane, sostenuto nelle sue spietate intenzioni dai violenti bulli della sua banda. Daniel non può più essere lasciato solo ad affrontare la banda spregiudicata. A intervenire in modo risoluto in questa insostenibile situazione è l'anziano giapponese suo vicino di casa...

Sbucato dal passato

(commedia, USA 1998, durata: 106 min), in onda alle 15.10 su Paramount Network.

Un film di Hugh Wilson, con Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Sissy Spacek, Joey Slotnick, Christopher Walken, Dave Foley, Rex Linn, Cynthia Mace, Don Yesso e Nathan Fillion.



Sbucato dal passato: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Sbucato dal passato: A Los Angeles nel 1962 incombono la crisi cubana e le notizie sulla possibile guerra nucleare. Di fronte a questi pericoli, e in seguito ad una misteriosa esplosione avvenuta vicino casa, Calvin Webber, ingegnere fantasioso, non esita a chiudere se stesso e la moglie Helen incinta in un bunker antiatomico. Qui nasce Adam e qui trascorre l'esistenza della famigliola. Passano 35 anni prima che Calvin ritenga che è giunto il momento di andare a vedere 'fuori'. Rientra, dice che è ancora presto per uscire ma poi ha un infarto. Adam allora decide di uscire da solo. Nella Los Angeles del 1997, Adam cammina come un pesce fuor d'acqua. Soldi vecchi e figurine dei giocatori di baseball gli creano le condizioni per conoscere Eva, bionda irascibile che non trova un impiego stabile. Adam propone a Eva di lavorare per lui, di aiutarlo a comprare le cose che la madre gli ha indicato...

La vendetta del cowboy

(western, Canada 2012, durata: 100 min), in onda alle 15.30 su Iris.

Un film di Terry Miles, con Christian Slater, Jill Hennessy, Donald Sutherland, Ben Cotton, Lochlyn Munro, Kenneth W. Yanko, Claude Duhamel e Matt Bellefleur.



La vendetta del cowboy: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film La vendetta del cowboy: Promise city, Wyoming, 1883. Il cowboy John Mason, fa ritorno nella sua città natale per fare visita al padre, lo sceriffo Mason. Ma in città imperversa negli ultimi tempi una banda criminale dal volto coperto, che finisce per uccidere a sangue freddo lo sceriffo durante una rapina nella posta locale. Deciso più di ogni altra cosa a vendicare la sua terribile morte e ad affidare i colpevoli alla giustizia, John si mette sulle tracce degli assassini.

Piccola peste

(commedia, USA 1990, durata: 82 min), in onda alle 16.20 su Italia 1.

Un film di Dennis Dugan, con John Ritter, Jack Warden, Michael Oliver, Gilbert Gottfried, Amy Yasbeck, Helena Humann, Colby Kline, Josef Kolb, Danny Kamekona e Judy Jones.



Piccola peste: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Piccola peste: Il bonario Ben Healy lavora per suo padre Big Ben, un noto commerciante di articoli sportivi, candidato per la carica di sindaco della città. Giudicando il figlio troppo gentile per essere suo degno erede, Big Ben decide di cedere il controllo dell'azienda a degli acquirenti giapponesi. Intanto, Ben e sua moglie Flo, donna superficiale e arrampicatrice sociale, dopo una visita medica scoprono di non poter avere bambini poiché entrambi sterili.

Ben si affida così a Igor Peabody, un agente di adozione che presenta alla coppia Junior, un bambino di sette anni, diabolico e incorreggibile...

Mr. Beaver

(commedia, drammatico, USA 2011, durata: 91 min), in onda alle 17.20 su Iris.

Un film di Jodie Foster, con Jodie Foster, Mel Gibson, Anton Yelchin, Jennifer Lawrence, Paul Hodge, Michelle Ang, Riley Thomas Stewart, Kris Arnold, John Bernhardt, Cherry Jones, Zachary Booth, Jeffrey Corbett e Baylen Thomas.



Mr. Beaver: il trailer italiano del film



Trama del Film Mr. Beaver: Walter Black, presidente di un'azienda di giocattoli sull'orlo dl fallimento, soffre di una grave forma di depressione. Quando la moglie lo caccia di casa, trova la marionetta di un castoro (beaver) e inizia ad animarla. Walter diventa così simpaticissimo, un vero vulcano di energia e di idee. Riesce a riconciliarsi con la moglie e il figlio piccolo e a riportare l'azienda al successo. Ma presto, The Beaver, diventa troppo ingombrante e, infine anche pericoloso...

Ricetta d'amore

(commedia, sentimentale, USA 2016, durata: 84 min), in onda alle 17.35 su La5.

Un film di David Mackay, con Andrew W. Walker e Taylor Cole.



Ricetta d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ricetta d'amore: Il film racconta la storia di Mina Jones, una giovane e ambiziosa manager, incaricata dalla società per cui lavora di recarsi nel Tennessee, presso la piccola cittadina in cui è cresciuta, con una missione speciale: riuscire a convincere il veterano e ostinato proprietario di un noto ristorante a cedere la sua proprietà. C'è un solo problema, il ristorante non appartiene più all'anziano uomo ma a Clay Hart, ex fidanzato della donna in carriera ai tempi del liceo, che non è minimamente intenzionato a negoziare la vendita del suo locale...

Altri film in onda questo pomeriggio:

Cape Fear (drammatico, thriller, 1991, durata: 123 min), in onda alle 13.10 su Iris

Made in China Napoletano (commedia, 2017, durata: 97 min), in onda alle 13.55 su Rai Movie.

Si può fare... amigo! (commedia, western, 1972, durata: 107 min), in onda alle 13.55 su Cine34.

Inga Lindstrom: Incanto d'amore (sentimentale, 2017, durata: 89 min), in onda alle 15.10 su Canale 5.

The Librarian - Alla ricerca della lancia perduta (avventura, fantasy, 2004, durata: 105 min), in onda alle 15.30 su Spike.

Fiori d'acciaio (drammatico, 1989, durata: 119 min), in onda alle 15.35 su Rai Movie.

Quando ti dico che ti amo (commedia, musicale, 1967, durata: 99 min), in onda alle 15.55 su Cine34.

La conquista del West (western, 1962, durata: 162 min), in onda alle 16.05 su Rete 4.

The Karate Kid II - La storia continua (azione, drammatico, family, 1986, durata: 113 min), in onda alle 17 su TV8.

Amore per sempre (fantasy, sentimentale, 1992, durata: 102 min), in onda alle 17.10 su Paramount Network.

The Librarian 2 - Ritorno alle miniere di Re Salomone (avventura, azione, fantasy, 2006, durata: 92 min), in onda alle 17.20 su Spike.

Il monaco di Monza (commedia, comico, 1963, durata: 90 min), in onda alle 17.40 su Rai Movie.

Il ritorno di Ringo (western, 1965, durata: 95 min), in onda alle 17.45 su Cine34.

Matrimonio a 4 mani (sentimentale, 1996, durata: 100 min), in onda alle 17.55 su Nove.

