Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 11 Maggio 2020

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

I tre moschettieri

(Avventura, Azione, Germani/USA/UK/Francia 2011, durata: 102 min), in onda alle 14:05 su Rai Movie.

Un film di Paul W.S. Anderson con Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Juno Temple, James Corden, Gabriella Wilde, Freddie Foxx e Til Schweiger.



I tre moschettieri: Il trailer italiano del film

Trama del Film I tre moschettieri: segue le vicende del giovane d'Artagnan (Logan Lerman), ragazzo impavido, ma dalla testa calda, che si unisce ai tre leggendari moschettieri caduti in disgrazia dopo il tradimento di Milady (Milla Jovovich). Francia, XVII secolo. Porthos (Ray Stevenson), Athos (Matthew Macfadyen) e Aramis (Luke Evans) sono tre combattenti d'elite che servono il Re come i suoi migliori moschettieri. Dopo aver scoperto una cospirazione per rovesciare il trono, gli audaci spadaccini si imbattono in un giovane aspirante eroe, D'Artagnan, e lo prendono sotto la loro ala protettiva. Insieme, i quattro affrontano una pericolosa missione per far luce su un complotto che minaccia la Corona, ma anche il futuro stesso dell'Europa. Il perfido Richelieu (Christoph Waltz), infatti, vuole servirsi di una collana per inscenare una falsa relazione tra la sposa del re di Francia e la casa inglese, dando inizio a una terribile guerra tra le due nazioni.

Peccato e seduzione

(Thriller, USA 2018, durata: 120 min), in onda alle 14:25 su TV8

Un film di Jake Helgren con Nicky Whelan, Brandon Quinn, Rib Hillis, Susan Walters, Blair Bomar, Dot Marie Jones, Kathleen Kinmont e Alycia Cooper.



Peccato e seduzione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film Peccato e seduzione: il film vede protagonista Leslie Reynolds (Nicky Whelan), un pastore che si dedica ai suoi parrocchiani sempre con grande altruismo e generosità. Proprio per questo motivo, il suo fidanzato John (Rib Hillis) non si stupisce quando i loro appuntamenti vengono annullati o spostati a causa degli incontri di Leslie con i fedeli. Ma qualcosa è destinato a sconvolgere presto le loro tranquille esistenze. Negli ultimi tempi il ministro sta dedicando molto tempo a Gareth (Brandon Quinn), un nuovo parrocchiano che si rivolge spesso a lei a causa dei problemi con sua moglie Emma (Blair Bomar). Tuttavia, quando Emma sparisce improvvisamente, John inizia a sospettare che Gareth nasconda un terribile segreto.

Alexander

(Drammatico, Guerra, USA/UK 2004, durata: 173 min) in onda alle 15.55 su Iris

Un film di Oliver Stone con Colin Farrell, Jared Leto, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Angelina Jolie, Jonathan Rhys Meyers, Val Kilmer, Rory McCann, Gary Stretch, Ian Beattie, Raz Degan e Christopher Plummer.



Alexander: il trailer del film

Trama del Film Alexander: il film ripercorre le gesta di Alessandro Magno dall’infanzia all’ascesa sull’Oriente. Il faraone Tolomeo narra alla sua corte la storia di Alessandro (Colin Farrell), figlio del re macedone Filippo (Val Kilmer) e di Olimpiade (Angelina Jolie). Quest’ultima vorrebbe plasmarlo sul modello dell’indomito Achille e assicurarsi che sia un re glorioso. Il giovane Alessandro intraprende l’addestramento militare con Efestione (Jared Leto), studia i miti antichi e la filosofia con il maestro Aristotele (Christopher Plummer) e rende orgoglioso suo padre, addomesticando il fiero cavallo Bucefalo. Anni dopo, la seconda moglie di Filippo, Euridice figlia di Attalo, sta per dare un nuovo erede al re macedone. Olimpiade suggerisce a suo figlio di creare una propria discendenza prima di partire per la guerra, così da non dover temere di perdere il trono. Il ragazzo, tuttavia, rifiuta poiché innamorato di Efestione. Alla morte di Filippo, Alessandro gli succede e guida le sue truppe a Gaugamela per affrontare il leggendario esercito persiano di Dario (Raz Degan).

La scelta del cuore

(Drammatico, Canada 2012, durata: 90 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Douglas Barr con Genie Francis, Ted McGinley, Laci J Mailey, Brenda Crichlow, Marilyn Norry, Jim Byrnes, Rob Morton, Dale Wilson, Anthony Konechny e Garry Chalk.



La scelta del cuore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La scelta del cuore: Il film vede protagonista la srittrice Peyton MacGruber (Genie Francis), curatrice di una rubrica di consigli sui problemi sentimentali. All'apice della carriera, Peyton firma il suo primo romanzo con lo stesso pseudonimo della famosa rubrica per cuori infranti: "The Heart Healer" (Guaritrice di cuori). Ma qualcosa durante il tour promozionale va storto: sulla soglia di casa, la donna trova un neonato abbandonato con un biglietto anonimo come unico indizio sulla sua provenienza. Nonostante si tratti di un messaggio di supplica che le chiede di occuparsi del bambino, Peyton sfodera le sue doti da giornalista per rintracciare la madre biologica, riuscendo quasi subito nell'impresa. La giovane lettrice di nome Violet (Laci J Mailey) non ha soldi, lavoro, né prospettive da offrire al figlioletto. Tra le due donne si instaurerà un'improbabile amicizia per il bene del bambino.

I Give It a Year

(Commedia, Sentimentale, UK 2013, durata: 97 Min), in onda alle 17.55 su La5

Un film di Dan Mazer con Rose Byrne, Rafe Spall, Anna Faris, Stephen Merchant, Simon Baker, Jane Asher, Alex MacQueen, Minnie Driver, Jason Flemyng, Olivia Colman, Terence Harvey, Nigel Planer, Clare Higgins e Anna Skellern.



I Give It a Year: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del FilmI Give It a Year: Il film vede protagonisti Nat (Rose Byrne) e Josh (Rafe Spall). I due si sono conosciuti durante una serata ed è stato subito un colpo di fulmine. Dopo appena sette mesi hanno deciso di sposarsi. Nonostante le evidenti differenze caratteriali, lui è un tipo intellettuale che sogna di diventare un romanziere di successo, lei una giovane donna dinamica, audace e ambiziosa, il rapporto tra i due e idilliaco, così come lo è il loro matrimonio, un matrimonio che i loro parenti, amici e persino l'officiante scommettono avrà vita breve. A complicare le cose ci si metteranno Chloe (Anna Faris), ex fidanzata di Josh, e Guy (Simon Baker) un affascinante cliente americano di Nat. Ma dopo un anno di matrimonio, nessuno dei sue sposi è disposto a gettare per prima la spugna. Potrà la coppia resistere alle pressioni che arrivano da ogni parte?

Altri film in onda questo pomeriggio:

