Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Lunedì 1 Giugno 2020

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Amore a prima svista, Uomini di parola, Indiana Jones e il tempio maledetto, Il rapimento di Angie, Il romanzo di un amore, Step Up, Amore No Profit, Indiana Jones e l'ultima crociata, Esprimi un desiderio, Grosso guaio a Chinatown, Vita di Pi e tanti altri.

(Commedia, USA 2001, durata: 113 min) in onda alle 14.00 su Rai Movie

Un film di Peter Farrelly, Bobby Farrelly con Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason Alexander, Joe Viterelli, Bruce McGill, Anthony Robbins, Susan Ward, Rene Kirby e Jill Fitzgerald.





Trama del Film Amore a prima svista: Harold (Jack Black) è uno scapolo che ama trascorrere il suo tempo in compagnia di belle donne, cercando di conquistarle in ogni modo, sebbene non sia granché attraente. Tutto cambia quando l’uomo un giorno resta intrappolato in un ascensore insieme a Tony Robbins (Anthony Robbins), un guru molto noto nel mondo della televisione che lo ipnotizza, facendogli uno strano sortilegio: da quel momento in poi potrà vedere solo la bellezza interiore delle persone. È allora che si innamora perdutamente di Rosemary Sciannone (Gwyneth Paltrow), la figlia del suo principale, una ragazza completamente diversa da quelle che l’uomo guarda di solito. La donna infatti è obesa e impacciata, ma Harold la vede bellissima e perfetta, dolce e soprattutto molto sexy.

Uomini di parola

(Commedia, Azione, Sci-fi, USA 2013, durata: 110 min) in onda alle 14.00 su Spike

Un film di Fisher Stevens con Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin, Vanessa Ferlito, Julianna Margulies e Katheryn Winnick.





Trama del Film Uomini di parola: Val (Al Pacino) esce di prigione dopo aver scontato una pena di 28 anni per essersi rifiutato di tradire uno dei suoi complici. Il suo migliore amico Doc (Christopher Walken), anche lui ex galeotto è andato a prenderlo, e i due si uniscono a un altro vecchio amico, Hirsch (Alan Arkin),facendolo evadere dall'ospizio in cui è rinchiuso. Il loro legame è forte come sempre, e i tre si trovano a riflettere sulla perdita e sulla riconquista della libertà, sugli alti e bassi della lealtà e sui giorni di gloria passati. E, nonostante l'età, hanno ancora la capacità di portare scompiglio, tra bordelli, mafiosi polacchi e rapine in farmacie, facendo volare proiettili e non solo, mentre si sforzano ironicamente di compensare i decenni di crimine, droga e sesso che si sono persi.

Indiana Jones e il tempio maledetto

(Azione, Avventura, USA 1984, durata: 112 min), in onda alle 14:20 su Paramount Network.

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, David Yip, Ric Young, Chua Kah Joo, Rex Ngui, Philip Tan e Dan Aykroyd.





Trama del Film Indiana Jones e il tempio maledetto: Nel 1935 l'archeologo Indiana Jones recupera per un potente di Shangai un prezioso cimelio. Ma le cose non vanno per il meglio e Indiana è costretto a fuggire su di un piccolo aereo insieme ad una cantante di cabaret e ad un ragazzino cinese che gli fa da guida. Abbandonato dai piloti, l'aereo precipita sulle montagne tibetane ai confini con l'India.

Il rapimento di Angie

(Giallo, Drammatico, Thriller, USA 2017, durata: 90 min) in onda alle 14.30 su TV8

Un film di Danny J. Boyle con Kelly Thiebaud, Joseph Culp, LaLa Nestor, Tamara Braun, Paula Christensen e Richard Doyle.



Il Rapimento di Angie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il rapimento di Angie: il film è la storia di una donna che presto si troverà faccia a faccia con il peggior incubo che una madre possa affrontare. Miranda (Kelly Thiebaud) è un paramedico che vive una vita tranquilla insieme alla sua bambina di 8 anni Angie (LaLa Nestor). Ma un giorno, mentre si trova al parco, la piccola verrà rapita improvvisamente da suo nonno Luke (Joseph Culp). Nonostante l'uomo non sia intenzionato a fare del male alla nipote, è un violento assassino che ha già ucciso in passato ed è disposto a compiere qualsiasi gesto pur di riunire la sua famiglia. Miranda dunque, conscia della pericolosità del padre, inizierà immediatamente le ricerche nel tentativo di localizzare la sua bambina e frenare Luke prima che sia troppo tardi.

Il romanzo di un amore

(Sentimentale, USA 2015, durata: 86 Min), in onda alle 14.46 su Canale 5

Un film di Mark Griffiths con Amy Acker, Dyaln Bruce, Charles S. Dutton, Emily Tennant e Casey Manderson.



Il romanzo di un amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del FilmIl romanzo di un amore : Liam Bradley (Dylan Bruce) è uno scrittore di successo di romanzi a sfondo sentimentale, che è riuscito a tener nascosta la sua vera identità a tutti i suoi lettori, adottando lo pseudonimo di Gabriel August. L’acclamato autore si trova in un momento particolare della sua vita: la fine burrascosa di un’importante relazione sentimentale l’ha svuotato a tal punto da lasciarlo senza idee. Per superare il blocco che gli impedisce di scrivere e portare a termine il suo quarto libro, Liam decide di intraprendere un viaggio terapeutico nell’Oregon, dove vivono i suoi genitori. Proprio sull’aereo che lo conduce a Portland, lo scrittore incontra una bella ragazza del luogo, Sophie Atkinson (Amy Acker), giornalista e critica letteraria dal cuore infranto quanto lui.

Step Up

(Drammatico, USA 2006, durata: 100 min) in onda alle 15.55 su Italia 1

Un film di Anne Fletcher con Channing Tatum, Jenna Dewan, Damaine Radcliff, De'Shawn Washington, Mario, Drew Sidora, Rachel Griffiths, Josh Henderson, Tim Lacatena, Alyson Stoner, Heavy D, Deirdre Lovejoy, DeLon Howell, Jane Beard, Richard Pelzman, Carlyncia Peck, Isaiah Washington e Anne Fletcher.







Trama del Film Step Up: Tyler Gage (Channing Tatum) e Nora Clark (Jenna Dewan) sono due giovani diversissimi da ogni punto di vista. Entrambi di Baltimora, lui è cresciuto per strada e lei viene da una ricca famiglia benestante. La sola cosa che hanno in comune è la passione per la danza. Le loro vite si scontrano alla Maryland School of the Arts, dove Nora è prima ballerina. Tyler, dopo esser finito nei guai con la giustizia, viene condannato a scontare duecento ore di lavoro socialmente utile proprio nella scuola della ragazza. A un certo punto la ballerina si ritrova senza il suo partner di danza a causa di un infortunio, impossibilitata quindi a partecipare a un’importante competizione.

(Sentimentale, Canada 2020, durata: 105 Min), in onda alle 16.40 su TV8

Un film di Annie Bradley con Natalie Hall, Marshall Williams, Nicki Whitely, Jen Pogue, Stephen Alexander, Andrew Markowiak, Alana-Ashley Marques, Sherry Miller e Dan Mousseau.



Amore No Profit: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Amore No Profit: racconta la storia di Hayley (Natalie Hall), giovane ragazza che lavora come segretaria in un ufficio e che da poco si è trasferita in una nuova casa. Un giorno trova in un cassetto della sua abitazione un fascio di lettere d'amore, appartenute alla precedente proprietaria e scritte da un misterioso mittente. Mentre si perde nella lettura di dolci e galanti parole d'amore, Hayley s'imbatte in una lettera, che al suo interno contiene molto più di qualche frase romantica: nella busta, infatti, vi è un anello di fidanzamento. Hayley, rapita da questa storia d'amore senza lieto fine, decide di scrivere al mittente per restituirgli le epistole e il gioiello, non sperando molto in una sua replica. Quando il ragazzo, con grande sorpresa, risponde alla sua lettera, la giovane è al settimo cielo e ben presto inizia una corrispondenza scritta con il misterioso uomo, che si firma con lo pseudonimo "The Techie Poet".

Indiana Jones e l'ultima crociata

(Avventura, Azione, USA 1989, durata: 127 min), in onda alle 16:40 su Paramount Network.

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover e River Phoenix.



Indiana Jones e l'ultima crociata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Indiana Jones e l'ultima crociata: Il film inizia nello stato dell’Utah nell’anno 1912, quando durante un’uscita con gli Scout, un giovanissimo Indiana (River Phoenix), si imbatte in una spedizione di sedicenti archeologi e interviene per strappare a quelli che in realtà sono trafficanti, un prezioso manufatto, la croce d’oro di Coronado. L’intento del giovane è quello di consegnare il reperto a un museo, dove ritiene debba essere custodito. Dopo un rocambolesco inseguimento fra i vagoni di un treno, Indy arriva a casa e trova il padre, Henry Jones Senior (Sean Connery), intento nello studio dei suoi appunti, quindi troppo distratto per difendere il ragazzo che si trova costretto a restituire la croce ai trafficanti in combutta con lo sceriffo, che li definisce i “legittimi proprietari. Nel 1938 un adulto Indiana Jones (Harrison Ford) torna in contatto nuovamente con la croce, ma questa volta riesce a recuperarla e a metterla al sicuro. In seguito, l’affascinante archeologo viene avvicinato dal miliardario Walter Donovan (Julian Glover), che tenta di assoldarlo per la ricerca del Sacro Graal, il calice usato da Gesù durante l’Ultima Cena.

Esprimi un desiderio

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA 2017, durata: 84 min), in onda alle 17:11 su Canale 5.

Un film di Peter DeLuise con Jessy Schram, Luke MacFarlane, Marcus Rosner, David Lewis, Drew Ray Tanner, Barbara Pollard e Yvonne Chapman.



Esprimi un desiderio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Esprimi un desiderio: il film segue la storia di Gwen (Jessy Schram), giovane regista di spot pubblicitari che sa esattamente ciò che vuole dalla vita. Impegnata in una relazione appagante con Alex (Marcus Rosner), Gwen immagina un futuro felice insieme a lui ed è certa che il suo adorabile fidanzato la chiederà in moglie proprio in occasione del suo trentesimo compleanno. Nel frattempo, per motivi di lavoro, la bella regista fa la conoscenza di Dave (Luke Macfarlane), un ragazzo affascinante con cui si sviluppa un'immediata sintonia. Tuttavia, quando il giorno del suo compleanno arriva, Gwen non riceve nessun anello. Al suo posto, però, la realizzazione di un desiderio: vedere come sarà la sua vita tra dieci anni. Durante una visita oculistica, l'impossibile accade e il suo desiderio viene esaudito.

Grosso guaio a Chinatown

(Azione, Avventura, Commedia, USA 1986, durata: 99 min) in onda alle 17.20 su Spike

Un film di John Carpenter con Kurt Russell, Carter Vong, Victor Wong, Kim Cattrall, Kate Burton, Dennis Dun, James Hong, Donald Li e James Pak.





Trama del Film Grosso guaio a Chinatown: Jack Burton (Kurt Russell), un camionista piuttosto ruvido, si dirige con il suo Pork Chop Express a San Francisco. Ad attenderlo c’è il suo migliore amico Wang Chi (Dennis Dun) con il quale s’intrattiene fino al mattino, bevendo e giocando a una bisca clandestina. Fatto giorno, i due si recano all'aeroporto della città per prendere la fidanzata di Wang, Mao Jin. Nell’attesa, Jack tenta di approcciare una bella ragazza bionda, l’avvocatessa Gracie (Kim Cattrall), ma viene interrotto da una banda di teppisti cinesi, i Signori della Morte, che rapiscono Mao Jin. Jack e Wang, perse le tracce dei rapitori, si dirigono a Chinatown, dove sanno che si trova il covo dei criminali.

Vita di Pi

(Drammatico, Avventura, USA 2012, durata: 127 Min) in onda alle 17.25 su Rai Movie

Un film di Ang Lee con Suraj Sharma, Rafe Spall, Irrfan Khan, Gérard Depardieu, Tabu, Adil Hussain e Ayush Tandon.





Trama del Film Vita di Pi: la storia del film è tratta dall'omonimo libro di Yann Martel. Piscine Molitor Patel, frequenta la scuola secondaria di Pondicherry, dove adotta il soprannome Pi (la lettera greca, π). Il ragazzo, cresciuto in una famiglia indù, a 12 anni viene introdotto prima al cristianesimo e poi all'Islam: alla fine decide di seguire tutte e tre le religioni. La famiglia del giovane possiede uno zoo, in particolare una tigre del Bengala di nome Richard Parker: dopo che il ragazzo si avvicina pericolosamente all'animale, suo padre Adil, per fargli comprendere i rischi, lo costringe ad assistere all'uccisione di una capra da parte del felino.Quando Pi ha 16 anni, suo padre annuncia che devono trasferirsi in Canada, dove intende stabilirsi e vendere gli animali. S'imbarcano quindi tutti quanti su un mercantile. Durante una tempesta, la nave affonda: Pi cerca di trovare la sua famiglia, ma un membro dell'equipaggio lo lancia in una scialuppa di salvataggio. Anche una zebra liberata salta sulla barca con lui, ma si spezza una gamba. A un certo punto Pi vede quello che sembra essere un sopravvissuto, ma in realtà si tratta della tigre. Arrivata la calma sul mare, Pi si risveglia nella scialuppa. Lì si ritrova con la zebra, un orango, una iena e Richard Parker: ha così inizio una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Altri film in onda questo pomeriggio:

