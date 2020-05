Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 7 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: A casa con l'assassino, Il pescatore di sogni, L'amore nelle piccole cose, Mee-Shee: Il gigante acquatico, American Graffiti, Che pasticcio Bridget Jones! e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: A casa con l'assassino, Il pescatore di sogni, L'amore nelle piccole cose, Mee-Shee: Il gigante acquatico, American Graffiti, Che pasticcio Bridget Jones! e tanti altri.

A casa con l'assassino

(Thriller, Drammatico, USA 2019, durata: 87 min), in onda alle 14:30 su TV8.

Un film di Kaila York con Kelly Kruger, Stacy Haiduk, Richard Speight Jr., Beth Littleford, Anne Leighton, Kristoff St. St. John e Christopher Sean.



A casa con l'assassino: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film A casa con l'assassino: il film segue la storia di Nicole (Kelly Kruger), un'affascinante donna che sta attraversando un momento molto difficile. È affetta da una grave patologia che sta mettendo a rischio la sua stessa vita e per questo motivo ha dovuto affrontare un importante e delicato trattamento medico. Per la sua convalescenza Nicole ha bisogno di un posto tranquillo in cui vivere, magari da condividere con un'altra persona che possa esserle di sostegno sia dal punto di vista fisico che emotivo. Decide così di rispondere all'annuncio di Julie (Stacy Haiduk), un'infermiera che sta cercando a sua volta una coinquilina con cui dividere le spese. Tra le due si instaura fin da subito una bella sintonia. Ma non tutto è quello che sembra.

Il pescatore di sogni

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA/UK 2011, durata: 107 min), in onda alle 15:07 su Iris.

Un film di Lasse Hallström con Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked, Kristin Scott Thomas, Catherine Steadman, Tom Mison, Rachel Stirling e Jill Baker.



Il Pescatore di sogni: Il trailer italiano del film

Trama del Film Il pescatore di sogni: il film racconta la storia del dottor Alfred Jones (Ewan McGregor), scienziato timido e introverso, che grazie alle sue conoscenze di ittica lavora per il governo britannico. La sua esistenza è totalmente piatta: un lavoro monotono e un matrimonio poco soddisfacente. Suo malgrado, si ritrova coinvolto nello stravagante progetto ideato dallo sceicco Muhammad (Amr Waked), intenzionato a introdurre il salmone nello arido Yemen. Un piano, questo, che Alfred reputa ridicolo, ma che si ritrova costretto ad assecondare su ordine del governo. Il Primo Ministro, Patricia Maxwell (Kristin Scott Thomas), infatti, vede nell'idea dello sceicco un modo per distogliere l'attenzione mediatica dall'ultima operazione fallimentare in Medio Oriente. A convincere lo scienziato a introdurre la pesca al salmone nelle acque degli altipiani dello Yemen è la visione mistica del mondo del pascià. Non sarà solo il carisma di Muhammad a conquistare Alfred, ma anche la sua assistente Harriet Chetwode-Talbot (Emily Blunt), che lo aiuterà a capire cosa vuole dalla sua vita e a smuovere la sua scialba e grigia esistenza.

L'amore nelle cose piccole

(Sentimentale, USA 2019, durata: 90 min), in onda alle 16:10 su TV8.

Un film di Ferguson Sauvé-Rogan con Katrina Norman, Brad Benedict, Lexi Giovagnoli, Douglas Spain, Tyler Perry, Jacob Keohane e Brian Childers.



L'amore nelle piccole cose: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film L'amore nelle piccole cose: vede protagonista Victoria Worthington (Katrina Norman), una pasticciera di talento che si impegna per diventare una vera professionista del settore. Mentre sogna una carriera in ascesa, Vic prepara giorno dopo giorno meravigliose torte per matrimoni, party e gala ufficiali, sempre più affascinata dalla vita glamour a cui, seppur di sfuggita, partecipa. Un giorno, mentre sta consegnando una torta, scambia un affascinante scapolo dell'alta società, Jacob Adams III (Brad Benedict), per un cameriere. Tra i due la scintilla è immediata. Giorno dopo giorno, infatti, Victoria inizia a innamorarsi di questo giovane misterioso che va spesso a trovarla nella sua pasticceria. Quello che non sa, è che Jacob altri non è lo stesso uomo che, con la sua società, minaccia di sfrattarla e chiudere il suo forno.

Mee-Shee. Il gigante acquatico

(Avventura, Family, Fantasy, Germania/UK 2005, durata: 95 min), in onda alle 16:15 su Italia 1.

Un film di John Henderson con Bruce Greenwood, Daniel Magder, Rena Owen, Phyllida Law, Tom Jackson, Joe Pingue, Shane Rimmer, Charles Mesure e Joel Tobeck.



Mee-Shee. Il gigante acquatico: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Mee-Shee. Il gigante acquatico: Il film è la fantastica storia di un bimbo di nome Mac Cambell (Daniel Magder) alle prese con la scoperta più avvincente ed entusiasmante di tutta la sua vita. Il giovane Mac è al settimo cielo: sta per partire insieme a suo padre Sean (Bruce Greenwood) alla volta di Disney World. Tuttavia, quando la compagnia petrolifera per cui Sean lavora decide di spedirlo in Canada alla ricerca di un prezioso macchinario precipitato negli abissi di un remoto lago, l'uomo è costretto ad annullare il tanto atteso viaggio. Sebbene molto deluso per la vacanza perduta, Mac accetta comunque di trascorrere del tempo insieme a suo padre e di seguirlo nella missione. Giunti nell'isolato villaggio, il bambino stringe subito amicizia con una ragazza nativa americana che gli racconta del mito di Mee-She: una gigantesca creatura sottomarina che si crede abbia dimora tra le inesplorate profondità del bacino idrico locale.

American Graffiti

(Commedia, USA 1973, durata: 110 min), in onda alle 17:11 su Iris.

Un film di George Lucas con Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat, Charles Martin Smith, Cindy Williams, Candy Clark, Mackenzie Phillips, Wolfman Jack, Bo Hopkins, Manuel Padilla Jr., Beau Gentry, Jim Bohan, Jana Bellan, Deby Celiz, Tim Crowley, Gordon Analla, Kathleen Quinlan, Lynne Marie Stewart e Harrison Ford.



American Graffiti: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film American Graffiti: L'ultima sera dell'estate del 1962 gli amici Steve Bolander (Ron Howard), Curt Henderson (Richard Dreyfuss), Laurie Henderson (Cindy Williams), Terry "Il rospo" Fields (Charles Martin Smith) e John Milner (Paul Le Mat) si incontrano al Burger City per trascorrere l'ultima giornata di libertà. Mentre Curt confessa a Steve di aver intenzione di prendere un anno sabbatico e Steve promette la sua preziosa Chevrolet Imapala a Terry, Laurie è preoccupata per la sua storia d'amore con Steve, che vorrebbe affrontare il college da uomo libero. Il gruppo si separa e Curt, salito sulla macchina di Laurie e Steve, rimane folgorato da una bellissima donna che, sfrecciando con la sua vettura nella direzione opposta, gli sorride e gli sussurra 'Ti amo'.

Che pasticcio, Bridget Jones!

(Commedia, UK 2005, durata: 108 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Beeban Kidron con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Jacinda Barrett, James Callis, Shirley Henderson e Sally Phillips.



Che pasticcio, Bridget Jones!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Che pasticcio, Bridget Jones!: Sono passati 6 mesi, 4 giorni e 7 ore da quando Bridget Jones (Renée Zellweger) ha avuto il suo lieto fine. Mentre Bridget mette in imbarazzo Mark Darcy (Colin Firth) nel corso di un’importante riunione, la maldestra trentenne non si esime dal combinare l’ennesimo guaio sul posto di lavoro. La disavventura, tuttavia, sembra aver riscosso molto successo tra il pubblico della rete televisiva per la quale lavora e a Bridget viene offerto un nuovo importante incarico. È allora che la donna si imbatte in Daniel Cleaver (Hugh Grant). Il suo ex fidanzato le propone di andare a cena insieme ma Bridget rifiuta, preparandosi alla serata romantica con Mark. Le sue aspettative, purtroppo, sono deluse e non le rimane che rifugiarsi in un pub con gli amici di sempre. Qui, la pettegola Janey le confiderà di aver avvistato Darcy in compagnia della bellissima collega Rebecca Giles (Jacinta Barrett).

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV