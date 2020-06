Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 4 Giugno 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Per un pugno di follower, Ricatto internazionale, Acqua e sapone, Step Up All In, Forest Cove, The Legend of Zorro, Juno e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Per un pugno di follower

(Thriller, Drammatico, USA 2020, durata: 90 min) in onda alle 14.30 su TV8

Un film di Nick Everhart con Nicky Whelan, Makenzie Vega, Laura Wiggins, Kim Director, Kara Royster, Josh Kelly, William Peltz, Katie Chang, Abby Glover, John Newberg e Terence Rosemore.



Per un Pugno di Follower: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Per un pugno di follower: il film racconta la storia di Maddie (Laura Wiggins), un'adolescente che vive con sua madre Gwen (Nicky Whelan), alla quale è molto legata, soprattutto dopo il divorzio col padre. La ragazza è molto amica di Ava (Katie Chang) e Kelly (Makenzie Vega), sebbene quest'Ultima sia molto diversa e più ribelle delle altre due. Le tre amiche si apprestano a iniziare il loro ultimo anno di liceo e, decise questa volta a non trascorrerlo nell'ombra, le ragazze intendono acquistare un po' di notorietà, screditando su Instagram la studentessa più popolare della scuola e reginetta dei social media, Sasha Curtis. Ben presto i botta e risposta tra le giovani si trasformano in una vera guerra all'ultimo post.

Ricatto internazionale

(Drammatico, Thriller, USA/Spagna/Perù 2015, durata: 99 min), in onda alle 15:52 su Iris.

Un film di Barney Elliott con Stephen Dorff, David Strathairn, Brooke Langton, Carlos Bardem, Alberto Ammann, Elsa Olivero, Amiel Cayo e Melvin Quijada.



Ricatto internazionale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Ricatto internazionale: il film è un dramma politico ambientato sullo sfondo di un accordo finanziario tra Stati Uniti e Perù. Oliver (Stephen Dorff), stimato uomo d'affari, deve chiudere un accordo basato sulla creazione di un fondo comune di investimento privato con il governo peruviano. Tuttavia, mentre le trattative avanzano, l'uomo si trova improvvisamente invischiato in un losco giro d'affari in cui denaro e potere la fanno da padrone. Le azioni della società statunitense, infatti, hanno profonde ripercussioni sia sulla comunità, sia sulla cultura del paese sudamericano. Mentre le storie di vita di tre differenti persone si intersecano ineluttabilmente, scopriremo fino a che punto si può arrivare per ottenere ciò che si vuole.

Acqua e sapone

(Commedia, Italia 1983, durata: 109 min) in onda alle 15.40 su Cine34

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxson, Lella Fabrizi, Michele Mirabella, Fabrizio Bracconeri, Christian De Sica, Jimmy il Fenomeno, Guido Mariotti e Philip Dallas.





Trama del Film Acqua e sapone: Sandy è una giovanissima fotomodella americana. Per ragioni di lavoro deve trascorrere tre mesi a Roma, accompagnata dalla madre, abilissima e opprimente manager della figlia. E' necessario un precettore perché Sandy continui la scuola che ha temporaneamente abbandonato e la scelta cade su padre Spinetti, un sacerdote serio e piuttosto attempato che insegna musica in un Istituto femminile, diretto da una congregazione di suore. Nello stesso istituto lavora Rolando che, sebbene laureato, si adatta a fare il bidello aspettando l'occasione per diventare professore. Rolando riceve la telefonata con la quale padre Spinetti è richiesto come precettore di Sandy, col favoloso compenso di 500 dollari settimanali. Per Rolando è l'occasione buona: si veste da prete, si presenta alla villa come padre Spinetti e inizia il suo compito di professore. Durante un viaggio in aereo, Sandy scopre la vera identità di Rolando e ne approfitta, con la scusa di visite a musei e chiese, per venire a contatto con la vita semplice e spontanea richiesta dalla sua età.

Step Up All In

(Musicale, Sentimentale, USA 2014, durata: 112 min) in onda alle 15.55 su Italia 1

Un film di Trish Sie con Alyson Stoner, Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam G. Sevani, Guè Pequeno, Izabella Miko, Stephen Boss, Misha Gabriel Hamilton, Chadd Smith e Lorella Boccia.



Step Up All In: Il trailer italiano - HD

Trama del Film Step Up All In: il film ha per protagonista Sean Asa (Ryan Guzman), street dancer di Miami che si trasferisce a Hollywood per inseguire il suo sogno di notorietà e successo. Sean si renderà presto conto che le cose non sono così semplici come previsto e che per sfondare nel mondo della danza professionista si dovrà scontrare con grandi difficoltà. Infatti dopo essersi tanto sacrificato per farsi strada, iniziano i primi litigi con i Mob, il gruppo di cui Sean fa parte. I ragazzi finiranno per sciogliersi e pieni di rimpianti, molti di loro faranno ritorno a Miami. Sean però non li seguirà parchè non ha intenzione di rinunciare al suo sogno, ma senza un gruppo e i suoi amici di sempre dovrà trovare un modo per reinventarsi. L'occasione gli si presenta quando decide di partire per Las Vegas e partecipare a un' imminente gara di ballo in un reality tv. Qui avrà una nuova crew formata insieme alla bella e testarda Andie West (Briana Evigan).

Forest Cove

(Sentimentale, USA 2016, durata: 85 min), in onda alle 16:10 su TV8.

Un film di Stephen Bridgewater con Leah Pipes, Rick Malambri, Lindsay Wagner, John Ratzenberger, Coier Amerson, René Ashton, Emerson Brooks, Trey Carter, Adam Croasdell, Hutch Dano e Ashley Gallegos.







Trama del Film Forest Cove: il film vede protagonista Diane McCarthy (Leah Pipes), produttrice di un popolare programma televisivo. Nell'ultimo periodo, Diane si sta occupando di un nuovo reality basato sui viaggi e condotto dal suo arrogante ex fidanzato, che la porta a spostarsi di volta in volta in una diversa località. Mentre guida verso la prossima destinazione, la sua macchina rimane impatanata lungo un sentiero isolato. L'incidente con l'auto e la violenta tempesta che si è scatenata la costringono a cambiare i suoi programmi e a soggiornare presso un delizioso bed and breakfast gestito da Helen (Lindsay Wagner). Affascinata dal posto e dal modo in cui tutti i clienti vengono trattati come membri della famiglia, Diane, mantenendo segreta la sua vera identità, decide di fare del bed and breakfast di Helen il set del suo prossimo show. Mentre da inizio ai preparativi, la conoscenza con Andy (Rick Malambri), il figlio della proprietaria, finirà per scombussolare il suo equilibrio interiore.

The Legend of Zorro

(Avventura, USA 2005, durata: 130 min), in onda alle 16:45 su Iris.

Un film di Martin Campbell con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Giovanna Zacarias, Raúl Méndez, Michael Emerson e Rufus Sewell.





Trama del Film The Legend of Zorro: sequel de La Maschera di Zorro. Anno 1850: si vota per decidere se congiungere la California agli Stati Uniti. Sono trascorsi dieci anni dall'ultima volta in cui Don Alejandro de la Vega (Antonio Banderas) ha indossato la maschera di Zorro per difendere i deboli e i poveri dalle angherie dei potenti. Dopo aver combattuto per lungo tempo le ingiustizie, ora vive tranquillo a San Francisco con la sua famiglia: ha infatti promesso alla bella moglie Elena (Catherine Zeta-Jones) di essere un buon marito e un buon padre e non più un giustiziere mascherato. Al piccolo Joaquin (Adrian Alonso), inoltre, non è mai stato rivelato nulla dell'identità segreta di suo padre. Don Alejandro è però diviso tra i suoi due mondi, esser il paladino dei peones o dedicarsi solo alla sua famiglia. L'uomo non riesce a dimenticare Diego, il padre di Elena che, prima di morire fra le sue braccia, lo nominò suo successore ed erede della Maschera di Zorro.

Juno

(Commedia, Drammatico, USA 2007, durata: 92 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Jason Reitman con Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Olivia Thirlby, J.K. Simmons, Allison Janney e Rainn Wilson.





Trama del Film Juno: Juno MacGuff (Ellen Page) è una liceale del Minnesota di sedici anni che scopre di essere incinta del suo amico e spasimante di lunga data, Paulie Bleeker (Michael Cera). Inizialmente prende in considerazione l'interruzione di gravidanza, ma mentre si reca in una clinica, incontra una compagna di scuola che sta organizzando una protesta contro l'aborto. A quel punto si convince a dare il bambino in adozione. Con l'aiuto della sua amica Leah, Juno inizia a cercare tra gli annunci di un giornale una potenziale coppia per suo figlio. Ne trova una che ritiene adatta in quanto "belli, benestanti e chiari amanti dei bambini". Racconta tutto a suo padre Mac (J. K. Simmons) e alla matrigna Bren che, anche se inizialmente stupiti, le offrono il loro supporto. Insieme al padre, Juno decide di incontrare i futuri genitori di suo figlio, Mark (Jason Bateman) e Vanessa Loring (Jennifer Garner), e si accorda per un'adozione chiusa.

Altri film in onda questo pomeriggio:

