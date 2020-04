Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 30 Aprile 2020

News Cinema

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Una oscura sparizione, La maledizione del re nero, Un marito da addestrare, Prova a prendermi, Partnerperfetto.com e tanti altri.

Una oscura sparizione

(Thriller, Canada 2019, durata: 90 min), in onda alle 14:30 su Tv8.

Un film di Max McGuire con Michelle Mylett, Jacob Blair, Anna Hardwick, Scott Gibson, Allison Graham, Kyle Buchanan, Paolo Mancini e Richard Chuang.



Una oscura sparizione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Una oscura sparizione: il film è la storia di una giovane ragazza vittima di rapimento. Dopo essere stata sequestrata, torturata e abusata, Elle Whitland (Michelle Mylett) viene rilasciata fuori da una stazione di servizio senza alcuna motivazione apparente. Dopo essersi riunita con il fidanzato Billy (Jacob Blair) e sua sorella Jen (Anna Hardwick), i tre vengono condotti alla stazione di polizia per affrontare un lungo interrogatorio. Ma la vicenda della cattura non è chiara e le versioni dei tre sembrano fare acqua da tutte le parti.

La maledizione del re nero

(Fantasy, Avventura, Germania 2017, durata: 99 min), in onda alle 15.55 su Italia 1.

Un film di Christian Theede con Danylo Kamenskyi, Oleksandr Komarov, Roman Lutskyi, Oleh Voloschenko, Georgiy Derevyanskiy, Ivan Denysenko, Eva Koshova, Stanislava Krasovskaya, Natalya Sumskaya e Erbolat Toguzakov.



La maledizione del re nero: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La maledizione del re nero: vede protagonisti due ragazzini intraprendenti alle prese con un intricato enigma da risolvere. Mia (Marleen Quentin), dodici anni, e il suo compagno di classe Benny (Ruben Storck), sono "i Grani di Pepe di Amburgo", due investigatori in erba che adorano fare indagini. In vista della prossima gita scolastica, i piccoli lasciano la città e raggiungono il ranch della famiglia Gruber, tra le montagne dell'Alto Adige. Ma la pace e la serenità di quel luogo idilliaco durano ben poco. Presto, infatti, Mia, Benny e il loro amico Luca (Leo Gapp), vengono scossi da una serie di eventi misteriosi. Per Luca non c'è dubbio, la fattoria è stata colpita dall'antica maledizione del Re Nero.

Un marito da addestrare

(Commedia, USA 2018, durata: 85 min), in onda alle 16:10 su Iris.

Un film di Sandra L. Martin con Julie Gonzalo, Jonathan Chase, Luciana Faulhaber, Karla Mosley, Jordan Monaghan, Andre Hall, Kayla Harrity e Matt Walton.



Un marito da addestrare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un marito da addestrare: il film è la storia di una psicoanalista alle prese con i problemi relativi al suo matrimonio. Jillian James(Julie Gonzalo), è una terapista matrimoniale di successo e autrice di noti best seller, molto abile nell'aiutare e sostenere le persone che si trovano ad affrontare difficoltà matrimoniali, ma non altrettanto brava con la sua vita privata. Infatti, nonostante la carriera lavorativa di Jillian prosegua a gonfie vele, la sua relazione coniugale sembra andare in mille pezzi, ma la donna per paura di essere giudicata dagli altri non vuole ammetterlo e finge che tutto stia andando bene. Fino a quando suo marito Justin (Jonathan Chase) non la costringe a confrontarsi con la realtà e i loro problemi.

Prova a prendermi

(Commedia, Biografico, USA 2002, durata: 141 min), in onda alle 16:40 su Iris.

Un film di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Frank John Hughes, Brian Howe, Steve Eastin, Chris Ellis, Jennifer Garner, Nancy Lenehan, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks, Candice Azzara e Kaitlin Doubleday.



Prova a prendermi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Prova a prendermi: protagonista della vicenda è il sedicenne Frank Jr Abagnale (Leonardo DiCaprio) che, nella New York degli anni Sessanta, è posto davanti al più terribile dei dilemmi: scegliere con quale genitore vivere a seguito di un burrascoso divorzio. Piuttosto che far soffrire il padre Frank (Christopher Walken) e la madre Paula (Nathalie Baye), il ragazzo preferisce fuggire. È così che Frank svilupperà il suo magistrale talento per la truffa. Quando i pochi soldi a sua disposizione finiscono, il giovane cambia il suo cognome in Taylor, tentando di persuadere varie banche a fornirgli un nuovo blocchetto di assegni. La prima truffa, tuttavia, fallisce e Frank decide di tentare un’impresa più adrenalinica. Il ragazzo, infatti, raccoglie tutte le informazioni necessarie per spacciarsi per un pilota della Pan Am. Frank fabbrica abilmente le prove della sua assunzione e si procura la divisa della compagnia aerea. I suoi illeciti attirano l’attenzione dell’agente dell’FBI Carl Hanratty (Tom Hanks), che promette di dargli la caccia. Grazie alla sua astuzia, Frank semina l’agente e si trasferisce in Georgia, cambiando la sua identità in Frank Conners. Dopo essersi invaghito dell’infermiera Brenda Strong (Amy Adams), Abagnale falsifica una laurea in pediatria ad Harvard per esercitare come medico nello stesso ospedale della ragazza. Hanratty, intanto, continua ad indagare.

Partnerperfetto.com

(Commedia, Sentimentale, USA 2005, durata: 98 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Gary David Goldberg con Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins, Dermot Mulroney, Christopher Plummer e Stockard Channing.



Partnerperfetto.com: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Trama del Film Partnerperfetto.com: Sarah Noland (Diane Lane), un'insegnante di scuola materna, è una quarantenne ancora ferita dal suo divorzio. Non ha la minima intenzione di cercare un altro partner, ma la sua famiglia ha altri programmi per lei. E così le sue sorelle Carol (Elizabeth Perkins) e Christine (Ali Hillis) la iscrivono su PerfectMatch.com, un sito di incontri on line, specificando che il partner perfetto deve amare i cani, perché chi ama i cani non può essere una persona cattiva. Sarah alla fine si arrende e accetta di incontrare alcuni pretendenti. Nel frattempo, anche Bill (Christopher Plummer), il padre vedovo di Sarah, decide di cimentarsi con gli appuntamenti on line e inizia una relazione con Dolly (Stockard Channing). Dopo una serie di appuntamenti disastrosi, Sarah incontra Jake Anderson (John Cusack), un costruttore di barche in legno, un uomo romantico e idealista con le sue stesse cicatrici da divorzio.

Altri film in onda questo pomeriggio:

