Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 28 Maggio 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: La vendetta di una reginetta, Borotalco, Walking on Sunshine, Simone, Acqua e sapone, Tre all'improvviso e molti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: La vendetta di una reginetta, Borotalco, Walking on Sunshine, Simone, Acqua e sapone, Tre all'improvviso e molti altri.

La vendetta di una reginetta

(Thriller, Drammatico, USA 2019, durata: 90 min), in onda alle 14:30 su TV8

Un film di Joel Soisson con Brent Bailey, Roxanna Dunlop, Emma Hamilton, Michael Roark e Violet Hicksy.



La vendetta di una reginetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film La vendetta di una reginetta: Il film segue la storia di una ragazza pronta a tutto pur di regolare i conti con l'uomo che ha distrutto la sua carriera nei concorsi di bellezza. Trevor (Brent Bailey), vive una vita tranquilla in un quartiere di periferia insieme a sua moglie e alla loro figlioletta. Tuttavia, il loro angolo di paradiso è destinato a essere turbato dall'arrivo nel vicinato di una bellissima ragazza di nome Kaylie (Roxanna Dunlop). Sin da subito, la giovane mostra un profondo interesse nei confronti di Trevor, attirandolo nella sua ragnatela e dando avvio a un pericoloso gioco di seduzione di cui l'uomo cadrà inevitabilmente vittima. L'ex reginetta di bellezza, ha infatti in programma di distruggere dall'interno la vita di quel giudice che in passato sancì il suo fallimento, vendicandosi una volta per tutte del torto subito. In preda alla disperazione, il padre di famiglia non può che cedere ai subdoli ricatti e alle minacce di Kaylie, ma quando la ragazza inizia a manipolare la figlia per i suoi scopi, Trevor reagisce coinvolgendo la moglie (Emma Hamilton) nella vicenda.

Borotalco

(Commedia, Italia 1982 durata: 127 min), in onda alle 15:50 su Cine34.

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Angelo Infanti, Christian De Sica, Roberta Manfredi, Mario Brega, Enrico Papa e Isa Gallinelli.





Trama del Film Borotalco: Sergio Benvenuti, ragazzo romano piuttosto ingenuo ed impacciato nei modi, riesce a trovare lavoro come venditore porta a porta in una casa editrice di una collana musicale. Forse, è l'occasione giusta per poter "ingranare" e, quindi, sposare Rossella con la quale è fidanzato da quattro anni. Almeno questa è la sua giustificazione davanti al cruento padre di lei, in allarme per l'adorata figlia. Ma il lavoro non va, infatti è ultimo nella classifica delle vendite. Amareggiato, telefona alla sua collega capolista Nadia Vandelli,che non ha mai visto, una ragazza spigliata con il pallino della musica leggera - specie quella di Lucio Dalla - proponendogli di unire il loro lavoro per un giorno in modo che lui possa fare un po' di tirocinio. L'indomani, però, si trova da solo davanti all'abitazione del cliente, l'architetto Manuel Fantoni. Stanco di aspettare Nadia - che nel frattempo è intrappolata in una fila per prenotare dei posti ad un concerto di Dalla - decide di salire, pensando che forse la ragazza è già entrata. Previsione errata, Nadia non c'è e il cliente è un uomo sulla quarantina, con l'aria da playboy incallito che, a quanto pare, ha molta voglia di parlare di sé.

Walking on Sunshine

(Commedia, Sentimentale, Musicale, UK/USA/Italia 2014, durata: 97 min) in onda alle 15:55 su Italia 1

Un film di Max Giwa, Dania Pasquini con Annabel Scholey, Hannah Arterton, Greg Wise, Giulio Berruti, Leona Lewis e Giulio Corso.



Walking on Sunshine: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Walking on Sunshine: Il film è una commedia sentimentale musicale ambientata in Puglia durante l'estate che racconta i un complicato trinagolo amoroso formato dai giovani Maddie, Taylor e Raf. Dopo un brevissimo fidanzamento, Maddie (Annabel Scholey), appena uscita da una storia importante con Doug (Greg Wise), che le spezzato il cuore, si sta per sposare con Raf (Giulio Berruti) e ha invitato sua sorella Taylor (Hannah Arterton) al matrimonio in Puglia. Maddie non sa, però, che Raf ha avuto una storia estiva con Taylor e che lei ne è ancora innamorata. E questo è solo uno degli ostacoli sulla strada verso la felicità.

S1m0ne

(Commedia, Drammatico, USA 2001, durata: 104 min) in onda alle 17.05 su Iris

Un film di Andrew Niccol con Al Pacino, Catherine Keener, Winona Ryder, Rachel Roberts (II), Tony Crane, Evan Rachel Wood, Pruitt Taylor Vince, Jay Mohr, Jason Schwartzman, Elias Koteas, Chris Coppola e Rebecca Romijn.





Trama del Film S1m0ne: il film racconta la storia di Viktor Taransky (Al Pacino), un regista che dopo una serie di flop, viene lasciato anche dall'attrice protagonista nel bel mezzo della realizzazione del suo ultimo film. La soluzione sembra arrivare quando l'esperto informatico Hank Aleno lo contatta per proporgli una sostituta, un'attrice interamente creata virtualmente di nome Simone. La donna è bionda, molto bella ed è un'ottima interprete, tanto che in breve tempo la sua fama cresce a dismisura. È proprio con la popolarità di Simone che Viktor, pieno di invidia, inizia a dubitare se la sua sia stata davvero una buona idea o no. Quando il regista si decide di dimostrare che la donna è un ologramma, si scatenano una serie di equivoci che porteranno al suo arresto per omicidio.

Acqua e sapone

(Commedia, Italia 1983, durata: 109 min) in onda alle 17.35 su Cine34

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxson, Lella Fabrizi, Michele Mirabella, Fabrizio Bracconeri, Christian De Sica, Jimmy il Fenomeno, Guido Mariotti e Philip Dallas.





Trama del Film Acqua e sapone: Sandy è una giovanissima fotomodella americana. Per ragioni di lavoro deve trascorrere tre mesi a Roma, accompagnata dalla madre, abilissima e opprimente manager della figlia. E' necessario un precettore perché Sandy continui la scuola che ha temporaneamente abbandonato e la scelta cade su padre Spinetti, un sacerdote serio e piuttosto attempato che insegna musica in un Istituto femminile, diretto da una congregazione di suore. Nello stesso istituto lavora Rolando che, sebbene laureato, si adatta a fare il bidello aspettando l'occasione per diventare professore. Rolando riceve la telefonata con la quale padre Spinetti è richiesto come precettore di Sandy, col favoloso compenso di 500 dollari settimanali. Per Rolando è l'occasione buona: si veste da prete, si presenta alla villa come padre Spinetti e inizia il suo compito di professore. Durante un viaggio in aereo, Sandy scopre la vera identità di Rolando e ne approfitta, con la scusa di visite a musei e chiese, per venire a contatto con la vita semplice e spontanea richiesta dalla sua età.

Tre all'improvviso

(Commedia, USA 2010, durata: 114 min) in onda alle 17.40 su La5

Un film di Greg Berlanti con Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Hayes MacArthur, Christina Hendricks, Sarah Burns, Bill Brochtrup, Reggie Lee, Melissa McCarthy, DeRay Davis, Andrew Daly, Andy Buckley, Rob Huebel, Will Sasso, Jessica St. Clair e Majandra Delfino.



Tre all'improvviso: Il trailer del film con Katherine Heigl e Josh Duhamel

Trama del Film Tre all'improvviso: il film racconta la storia di Holly Berenson (Katherine Heigl) una ristoratrice sulla via del successo ed Eric Messer (Josh Duhamel), un promettente direttore sportivo di una rete televisiva. I due si sono conosciuti durante un disastroso appuntamento al buio, e l’unica cosa che hanno scoperto di avere in comune è la loro amicizia di vecchia data con Peter e Alison Novak, una coppia che da poco ha avuto una bambina di nome Sophie. I neogenitori sceglieranno come padrini per la loro figlia proprio Holly ed Messer, nonostante i due si siano sempre tollerati a mala pena. Il destino di Holly ed Messer si intreccerà ancora di più quando Peter e Alison verrann purtroppo a mancare dopo un tragico incidente d’auto. Nel testamento della coppia defunta infatti Holly ed Messer sono stati designati come tutori legali della piccola Sophie.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV