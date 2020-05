Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 21 Maggio 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Friday Night Lights, Cassandre: Relazioni pericolose, La villa del mistero, Bianco, rosso e Verdone, La colazione dei campioni, Che cosa aspettarsi quando si aspetta e tanti altri.

Friday Night Lights

(drammatico, USA 2004, durata: 117 min), in onda alle 15 su Iris.

Un film di Peter Berg, con Billy Bob Thornton, Lucas Black, Garrett Hedlund, Jay Hernandez, Derek Luke e Tim McGraw.



Friday Night Lights: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Friday Night Lights: Il film è ambientato nel 1988 a Odessa, una cittadina nell'ovest del Texas in piena crisi economica e non esente da conflitti inter-etnici. Tutti, però, sono in fibrillazione per l'inizio del campionato di football, che vede gareggiare la squadra del liceo locale, i Premian High School. Il team ha una lunga tradizione e diverse vittorie alle spalle, grazie all'allenatore Gary Gaines (Billy Bob Thornton) e alla star nascente Boobie Miles (Derek Luke).

Quando Boobie rimane vittima di un infortunio, che porta il giocatore ad abbandonare la sua carriera sportiva in questo delicato e importante momento per la squadra, tutti i tifosi, il team e lo staff sono in preda alla disperazione. Tocca al coach Gaines trovare un modo per risollevare i suoi ragazzi dalla cenere e portarli a vincere la stagione, ma come?

Cassandre: Relazioni pericolose

(giallo, Francia 2018, durata: 90 min), in onda alle 13.40 su Paramount Network.

Un film di Eric Le Roux, con Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn e Beatrice Agenin.







Trama del Film Cassandre - Relazioni pericolose: Manon, studentessa di 22 anni, si sveglia nel bel mezzo di una campagna, senza sapere dove si trova. In cerca d'aiuto, fa qualche passo e poi crolla, rapita dalle convulsioni. Il medico legale la dichiara morta per overdose d'eroina. L'ispettore Cassandre insieme al capitano Pascal Roche, cerca di capire cosa sia realmente accaduto alla sportiva Manon. Perchè la giovane ragazza è stata uccisa in quel modo? È forse un regolamento di conti?

La villa del mistero

(drammatico, thriller, USA 2019, durata: 90 min), in onda alle 14.25 su TV8

Un film di Damián Romay, con Christie Burson, Tilky Jones, Laura Ault, Karlee Eldridge, Shein Mompremier, Antoni Corone e Fedor Steer.



La villa del mistero: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La villa del mistero: Eliza (Christie Burson), Vicky (Laura Ault), Bridgette (Karlee Eldridge) e Monica (Shein Mompremier) arrivano in una splendida villa sulla costa per trascorrere lì le tanto desiderate vacanze estive. James (Tilky Jones), l'affascinante proprietario di casa, le mette immediatamente a proprio agio offrendo loro ogni genere di comfort e trattandole come delle vere e proprie star. Tutto sembra procedere a gonfie vele, fino a quando lo strano comportamento del vicino di casa inizia a insospettire le ragazze.

Dopo essersi avvicinato e averle avvertite di non essere al sicuro, le giovani amiche vengono a sapere che in quella cittadina in cui si trovano sono sparite parecchie donne negli ultimi mesi...

Bianco, rosso e Verdone

(commedia, Italia 1981, durata: 116 min), in onda alle 15.35 su Cine34

Un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner e Vittorio Zarfati.



Bianco, rosso e Verdone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bianco, rosso e Verdone: Tre storie, ambientate in Italia nei primi anni Ottanta, si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani (tutti interpretato da Verdone), che tornano nei loro comuni di appartenenza per votare.

Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfasud rossa per raggiungere Matera, il taciturno Pasquale, un appassionato dell'Italia, che vive con nostalgia il ricordo della sua terra.

Da Torino si avvia verso Roma, con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda (Irina Sanpiter), l'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia.

Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dov'è andato a prendere sua nonna.

La colazione dei campioni

(commedia, USA 1999, durata: 113 min), in onda alle 17.15 su Iris

Un film di Alan Rudolph, con Bruce Willis, Albert Finney, Nick Nolte, Barbara Hershey, Glenne Headly, Lukas Haas, Omar Epps, Vicki Lewis, Buck Henry, Ken Campbell, Owen Wilson, Michael Clarke Duncan e Kurt Vonnegut.







Trama del Film La colazione dei campioni: Dwayne Hoover, proprietario di un grande autosalone, è l'uomo d'affari più rispettato di Midland City ma anche quello più in crisi. L'esaurimento nervoso lo sta portando al suicidio, ma qualche fortuita circostanza lo salva all'ultimo momento. Harry Le Sabre è un dipendente di Dwayne: vive nel terrore che il padrone scopra le sue tendenze sessuali e la sua passione per il travestimento. Kilgore Trout, scrittore di fantascienza amareggiato e ormai privo di ispirazione, viene invitato da un ammiratore a Midland City per presenziare, quale ospite d'onore, al primo Festival delle Arti della città. Francine, segretaria di Dwayne e sua amante segreta, gli rivela che Harry si è accorto che qualcosa non va in lui ed è molto preoccupato.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta

(commedia, USA 2012, durata: 110 min), in onda alle 17.45 su La5.

Un film di Kirk Jones, con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Dennis Quaid, Chace Crawford, Ben Falcone, Brooklyn Decker, Matthew Morrison, Rodrigo Santoro, Joe Manganiello e Chris Rock.



Che cosa aspettarsi quando si aspetta: Il trailer italiano del film



Trama del Film Che cosa aspettarsi quando si aspetta: Il film è uno sguardo alla vita di 5 coppie che sperimentano le emozioni, paure, sorprese, dolori e sofferenze di chi si prepara a iniziare uno dei più importanti cammini della vita: diventare genitori.

