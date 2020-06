Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 18 Giugno 2020

News Cinema

Cosa fanno in TV oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Staged Killer - Assassinio in diretta, Il ricatto, La nostra storia, Finché c'è guerra c'è speranza, All'ultimo voto e tanti altri.

Ricordiamo che i palinsesti con i programmi di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Staged Killer - Assassinio in diretta

(Thriller, USA 2019, durata: 88 min) in onda alle 14.25 su TV8

Un film di Christopher Ray con Chrishell Stause, Jason Dolley, Nicole Bilderback, Darrin Dewitt Henson, Naaji Kenn, Charlie O'Connell, Chasty Ballesteros, Peter Johnson e Frank Rossi.



Staged killer - Assassinio in diretta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Staged Killer - Assassinio in diretta: Il film racconta la storia di Naomi Spencer (Chrishell Stause), la nota conduttrice di un popolare talk-show televisivo, che si tiene su un'emittente locale nella fascia mattutina. Quando il suo vecchio compagno di college Jake Everett (Jason Dolley), con il quale conduceva uno show universitario, inizia a lavora per la stessa emittente, gli ascolti salgono alle stelle, segnando un vero e proprio record. Tutti sono entusiasti del lavoro di Jake, che fa velocemente carriera nel talk-show, e mentre il programma raggiunge un nuovo e inaspettato successo, la vita di Naomi va sempre più in mille pezzi. La conduttrice sembra non rendere più come un tempo, suo marito ha un incidente e accadono altri tragici eventi intorno a lei. Naomi non immagina che Jake sia da sempre ossessionato da lei e che farebbe di tutto, pur di averla per sé.

Il ricatto

(Thriller, Spagna 2013, durata: 90 Min) in onda alle 15:13 su Iris

Un film di Eugenio Mira con Elijah Wood, John Cusack, Allen Leech, Kerry Bishe, Tamsin Egerton, Dee Wallace-Stone, Alex Winter, Jack Taylor e Don McManus.



Il ricatto: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Il ricatto: Il film segue la storia di Tom Selznick (Elijah Wood), un giovane e brillante pianista ritiratosi dalle scene da anni a causa di un forte attacco di panico da palcoscenico, esploso improvvisamente durante un'esibizione dal vivo. Dopo cinque anni decide di tornare ad esibirsi a Chicago per rendere omaggio al suo maestro recentemente scomparso. Per questo evento speciale sceglie di mettere in scaletta uno dei brani tanto amati dal suo mentore defunto, "La Cinquette" anche conosciuto come "il brano impossibile" per la sua complessità tecnica. Nel momento in cui sta per dare il via al concerto, che segna il suo ritorno tanto atteso sul palcoscenico, accade qualcosa d'imprevedibile che influenzerà l'intera performance. Infatti appena apre lo spartito per iniziare a suonare davanti a 4000 persone, Tom trova scritto il messaggio "suona una nota sbagliata e morirai". Seduto al pianoforte, il giovane pianista capisce che la sua vita è in pericolo e l'unico modo per salvarsi è continuare a suonare quel brano difficilissimo senza commettere nessun errore, mentre è tenuto sotto tiro da un cecchino invisibile che gli parla attraverso l'auricolare e che è pronto ad intervenire...

La nostra storia

(Commedia, Sentimentale, USA 2019, durata: 84 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di Scott Smith con Maggie Lawson, Sam Page, Marco Grazzini, Zibby Allen, Frances Flanagan, Jenny Mitchell, Jay Hindle, Jacob Richter, Andrea Rosolia e Adrian Neblett.





Trama del Film La nostra storia: il film racconta la storia di Jamie Vaughn (Maggie Lawson), proprietaria di una piccola libreria, la True Love Bookstore and Cafè, nel quartiere finanziario di Waterford, cittadina dell'Oregon. Il suo locale sembra essere una calamita per gli incontri, infatti diverse coppie si sono formate tra gli scaffali pieni di libri. Quando il consiglio comunale decide di dare uno stampo più moderno alla città, l'attività di Jamie e altre aziende locali si ritrovano in difficoltà, tanto che diverse imprese progettano di chiudere bottega. Durante l'avviso di questa riqualificazione territoriale, torna nella cittadina Sawyer O'Dell (Sam Page), il fidanzatino del liceo di Jamie, con la quale si è lasciata subito dopo il diploma. Il ragazzo al tempo decise di frequentare il college, allontanandosi da Waterford per diversi anni, e da allora i due non si sono più visti.

Finché c'è guerra c'è speranza

(Commedia, Italia 1974, durata: 125 min), in onda alle 17.05 su Cine34.

Un film di Alberto Sordi con Alberto Sordi, Alessandro Cutolo, Matilde Costa Giuffrida, Fernando Daviddi, Eliana De Santis, Mauro Firmani e Silvia Monti.





Trama del Film Finché c'è guerra c'è speranza: Pietro Chiocca, abbandonata da molto tempo la rappresentanza di pompe idrauliche, gira per i Paesi del Terzo Mondo alla ricerca di clienti per armi di ogni tipo. Pressato dalle crescenti esigenze di una famiglia in cui sia la moglie che i rampolli sono cresciuti nel lusso e ora, insaziabili, bramano villa con piscina e night e mille altre futilità dispendiose, Piero s'avventura in "affari" sempre più grossi, ma anche sempre piu' sporchi. Messo a contatto con la resistenza in Angola da un giornalista del "Corriere della Sera", dallo stesso viene poi denunciato all'opinione pubblica italiana con articoli dal titolo "Ho incontrato un mercante di morte". Reduce da una traumatica avventura, il mercante di cannoni trova la famiglia raccolta in domestico tribunale. Ritorcendo l'attacco, Pietro si dice disposto a tornare alle pompe idrauliche e lascia ai congiunti una decisione: saranno i suoi, decisi a non perdere quanto hanno acquisito, ad imporgli di riprendere il suo sporco mestiere.

All'ultimo voto

(Commedia, Drammatico, USA 2015, durata: 108 min), in onda alle 17.07 su Iris.

Un film di David Gordon Green con Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, Zoe Kazan, Scoot McNairy, Ann Dowd, Joaquim de Almeida e Louis Arcella.



All'ultimo voto: Il trailer del film, versione originale - HD

Trama del Film All'ultimo voto: Il film è ambientato nel 2002, durante la compagna elettorale del politico boliviano Pedro Castillo (Joaquim de Almeida). In forte svantaggio secondo i sondaggi, l'uomo assume una squadra di esperti americani affinché possa vincere le lezioni per la Presidenza del Paese. A capo del team nomina l'astuta e abile Jane Bodine (Sandra Bullock), soprannominata "Calamity" per via del suo carattere aggressivo. Jane era diventata famosa anni prima a causa di uno scandalo nella politica interna, in cui era stata coinvolta per il "lavoro sporco" compiuto. L'evento scosse fortemente la donna tanto da spingerla a richiede il pensionamento anticipato e a ritirarsi in un'isolata baita di montagna. Inizialmente titubante, la determinata Calamity accetta l'incarico e decide di rimettersi in gioco, lavorando duramente fin da subito per far si che il suo cliente riscuota il maggior numero di consensi possibili. Dovrà però vedersela con Pat Candy (Billy Bob Thornton), suo storico acerrimo rivale, ora a capo della campagna elettorale dell’avversario politico di Castillo.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Oggi pomeriggio in TV