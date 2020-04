Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 16 Aprile 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Il prescelto, Anna dai capelli rossi - Promesse e giuramenti, Identità celata, Un inguaribile romantico, Indiana Jones e l'ultima crociata, Capodanno a New York e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Il prescelto

(thriller, horror, USA 2006, durata: 102 min), in onda alle 13:01 su Iris.

Un film di Neil LaBute con Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Leelee Sobieski, Molly Parker e Kate Beahan.



Il prescelto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il prescelto: Edward Malus (Nicolas Cage) è un poliziotto in congedo che ha lasciato il distintivo, tormentato dal rimorso di non essere riuscito a salvare una donna e sua figlia in un incidente stradale. Ritorna in azione quando viene contattato da Willow, sua ex fidanzata, che gli chiede di aiutarla a ritrovare la figlia Rowan, scomparsa su un’isola al largo della costa dello Stato di Washington, dove le due vivono con una setta matriarcale di neopagani. Giunto sul posto, conosce Suor Summersisle (Ellen Burstyn), l’anziana santona che governa la comunità e incarna la Dea adorata dagli adepti. La religiosa racconta a Edward che i suoi antenati avevano lasciato l'Inghilterra per fuggire dalle persecuzioni ed erano approdati in America stabilendosi vicino Salem.

Anna dai capelli rossi - Promesse e giuramenti

(commedia, drammatico, family, Canada 2017, durata: 88 min), in onda alle 14 su Rai 2.

Un film di John Kent Harrison con Ella Ballentine, Martin Sheen, Sara Botsford, Julia Lalonde, Stefani Kimber e Zoe Fraser.



Anna dai capelli rossi - Promesse e giuramenti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Anna dai capelli rossi - Promesse e giuramenti: Vissuta praticamente tutta la vita in orfanotrofio, a una ragazzina di tredici anni ora le viene finalmente offerta la possibilità di vivere una vita normale con gli amorevoli Matthew (Martin Sheen) e Marilla Cuthbert (Sara Botsford). A scuola, la giovane Anna fa immediatamente amicizia con Diana, mentre inizia una lotta spietata con il suo rivale Gilbert Blythe. Tra pigiama party, rapporti mutevoli, imprevisti culinari e impegni quotidiani, la giovane vive la sua vita con entusiasmo e sogna di divenire un giorno una bravissima insegnante. Nonostante gli innumerevoli errori compiuti a causa dalla sua natura impulsiva, Anna impara giorno dopo giorno a destreggiarsi tra le gioie e le difficoltà, determinata a raggiungere quell'equilibrio che le permetta di essere una donna dolce e onesta, rimanendo però sempre fedele al suo spirito libero. Il film è il sequel di Anna dai capelli rossi del 2016.

Identità celata

(thriller, drammatico, USA 2019, durata: 87 min), in onda alle 14 su Rai 2.

Un film di Stacia Crawford con Victoria Barabas, Gino Anthony Pesi, Deborah Van Valkenburgh, Jessica Meraz e Jack Fisher.



Identità celata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Identità celata: Dopo aver chiuso una relazione amorosa particolarmente tormentata con Nick (Gino Anthony Pesi), un uomo psicotico e violento, Anna (Victoria Barabas) cambia la sua identità decisa a costruirsi una nuova vita insieme al figlio. Dopo otto lunghi anni trascorsi in pace, tuttavia, per la giovane madre mantenere segreto il suo passato inizia farsi più complicato ogni giorno che passa. Suo figlio non fa che porle domande sul padre che non ha mai conosciuto e la nuova storia d'amore che sta vivendo le rende sempre più difficile vivere nella menzogna. Quando il suo ex scopre che è ancora viva e ha un figlio, per Anna è l'inizio di in incubo. Dopo aver individuato il luogo in cui vive, il pericoloso squilibrato raggiunge madre e figlio pronto a tutto pur di compiere la sua terribile vendetta. Ormai faccia a faccia col suo nemico più grande Anna deve compiere una scelta: continuare a fuggire o affrontare ciò che le fa più paura liberandosi di lui una volta per tutte, assicurando così un futuro a coloro che ama.

Un inguaribile romantico

(commedia, sentimentale, USA 2016, durata: 90 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Farhad Mann con Christa B. Allen, Brandon W. Jones, Cassi Thomson, Maiara Walsh, Jorge Diaz, Brian Tichnell e Andy Wagner.



Un inguaribile romantico: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Un inguaribile romantico: protagonista Matt (Brandon W. Jones), un ragazzo incredibilmente sdolcinato. Quando si decide a chiedere alla sua ragazza Alexis (Cassi Thomson) di sposarlo, il giovane passa la sera precedente ad allenarsi con la sua migliore amica Liz (Christa B. Allen) per rendere ogni particolare davvero perfetto. Tuttavia, nonostante avesse seguito alla lettera tutte le regole apprese guardando le sue commedie romantiche preferite, Alexis rifiuta la sua proposta e gli chiede una pausa di riflessione. Ma Matt non si da per vinto. Grazie alle dritte dei suoi adorati film romantici e ai "preziosi" consigli del suo migliore amico Adam (Jorge Diaz), l'inguaribile romantico decide di far ingelosire la sua amata facendole credere di essersi fidanzato con Liz. A poco a poco, però, Matt si renderà conto di aver riversato tutto il suo amore sulla persona sbagliata.

Indiana Jones e l'ultima crociata

(avventura, azione, USA 1989, durata: 127 min), in onda alle 16:55 su Iris.

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies e River Phoenix.



Indiana Jones e l'ultima crociata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Indiana Jones e l'ultima crociata: La storia inizia nello stato dell’Utah nell’anno 1912, quando durante un’uscita con gli Scout, un giovanissimo Indiana (River Phoenix), si imbatte in una spedizione di sedicenti archeologi e interviene per strappare a quelli che in realtà sono trafficanti, un prezioso manufatto, la croce d’oro di Coronado. L’intento del giovane è quello di consegnare il reperto a un museo, dove ritiene debba essere custodito. Dopo un rocambolesco inseguimento fra i vagoni di un treno, Indy arriva a casa e trova il padre, Henry Jones Senior (Sean Connery), intento nello studio dei suoi appunti, quindi troppo distratto per difendere il ragazzo che si trova costretto a restituire la croce ai trafficanti in combutta con lo sceriffo, che li definisce i “legittimi proprietari. Nel 1938 un adulto Indiana Jones (Harrison Ford) torna in contatto nuovamente con la croce, ma questa volta riesce a recuperarla e a metterla al sicuro. In seguito, l’affascinante archeologo viene avvicinato dal miliardario Walter Donovan (Julian Glover), che tenta di assoldarlo per la ricerca del Sacro Graal, il calice usato da Gesù durante l’Ultima Cena. Indy sbeffeggia il miliardario fino a quando non scopre che il misterioso archeologo assunto prima di lui e misteriosamente scomparso durante l’impresa è proprio che suo padre. Questa notizia mette Indiana subito in viaggio verso Venezia, da dove aveva ricevuto l'enigmatico libretto di appunti di suo padre e dove conosce l’archeologa Elsa Schneider. Insieme a quest'ultima farà una serie di scoperte che lo porteranno a compiere importanti passi avanti verso il Santo calice.

Capodanno a New York

(commedia, USA 2011, durata: 118 min), in onda alle 17:25 su La5.

Un film di Garry Marshall con Zac Efron, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Halle Berry, Jon Bon Jovi, Katherine Heigl, Abigail Breslin, Cary Elwes, Alyssa Milano, Carla Gugino, Sofia Vergara, James Belushi, Seth Meyers, Hilary Swank e Josh Duhamel.



Capodanno a New York: Il trailer italiano del film

Trama del Film Capodanno a New York: la storia è ambientata nella Grande Mela durante la vigilia di Capodanno, un giorno in cui tutto sembra possibile: persino ricominciare da capo, rimediare ai vecchi errori, far succedere l'inimmaginabile. Le storie di alcuni estranei s'intrecciano tra loro in modi fortuiti e inattesi per un Capodanno indimenticabile. Due coppie di futuri genitori entrano in competizione per vincere i 25 mila dollari in palio per il primo nato dell'anno. Una giovane cantante (Lea Michele) rimane bloccata in ascensore con l'affascinante vicino di casa (Ashton Kutcher), ma rischia di perdere la sua grande occasione cantando durante la serata più importante dell'anno. Una mamma in carriera cerca di tenere in piedi la sua vita professionale e la relazione con la figlia. Un giovane uomo (Zac Efron) è deciso a realizzare per un giorno tutti i sogni di un'anziana signora sconosciuta. Le vite di questi e di altri personaggi si incrociano tra loro sullo sfondo di una New York invernale, illuminata per le feste.

Altri film in onda questo pomeriggio:

