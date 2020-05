Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 14 Maggio 2020

News Cinema

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Il duello, Omicidi a Culver Drive, The Salvation, In cucina niente regole, Daphne & Velma - Il mistero della Ridge Valley High, Tre uomini in fuga, Bianco rosso e Verdone, Bridget Jones's Baby e tanti altri.

Il duello

(Western, Drammatico, USA 2016, durata: 110 min), in onda alle 14:05 su Rai Movie.

Un film di Kieran Darcy-Smith con Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Alice Braga, Emory Cohen, Felicity Price, William Sadler, Christopher James Baker, Christopher Berry, Benedict Samuel, Raphael Sbarge e Jason Carter.



Il Duello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il duello: il film segue la storia di un Texas Ranger chiamato a indagare su una serie di morti inspiegabili in una remota cittadina di frontiera. Texas, 1887. Abraham Brant (Woody Harrelson), conosciuto da tutti come "il predicatore", è un despota dai fantomatici poteri divini che governa gli abitanti di Monte Hermon con soprusi e intimidazioni. Quando la voce su una serie di cadaveri ritrovati sulle rive del Rio grande giunge sino alla capitale del Texas, il governatore Ross (William Sadler) invia il suo miglior ranger, David Kingston (Liam Hemsworth), per indagare sulla vicenda e risolvere il problema. Giunto a destinazione insieme a sua moglie Marisol (Alice Braga), David, celato sotto falsa identità, riconosce in Abraham l'uomo che vent'anni prima uccise suo padre durante un duello.

Omicidi a Culver Drive

(Thriller, Drammatico, USA 2019, durata: 90 min), in onda alle 14:25 su TV8

Un film di Danny Buday con Alicia Ziegler, Maiara Walsh, Philip Boyd, Jack Krizmanich, Kate Gilligan, Kevin Joy e Patrick Finerty.



Omicidi a culver drive: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del film Omicidi a Culver Drive: il film segue la storia di Dan (Philip Boyd) e Katie (Alicia Ziegler), marito e moglie che oltre ad essere una coppia felice e molto affiatata, sta attraversando un momento positivo anche dal punto di vista professionale. Katie è autrice di racconti per bambini e ha un seguito di pubblico molto ampio che le regala nuovi impulsi per la sua carriera professionale, mentre Dan si sta godendo il successo del suo fiorente lavoro imprenditoriale, anche se questo lo porta via da casa più spesso di quanto Katie vorrebbe. L'idillio della giovane coppia è desinato a cambiare con l'arrivo nel quartiere di Louisa (Maiara Walsh), un'affascinante donna che in passato ha avuto una lunga e complicata relazione con Dan.

The Salvation

(Western, Drammatico, UK/Danimarca/Sudafrica 2014, durata: 92 min) in onda alle 16.00 su Rai Movie

Un film di Kristian Levring con Eva Green, Mads Mikkelsen, Jeffrey Dean Morgan, Mikael Persbrandt, Michael Raymond-James, Jonathan Pryce, Douglas Henshall, Langley Kirkwood, Sean Cameron Michael, Eric Cantona, Alexander Arnold, Toke Lars Bjarke, Nanna Øland Fabricius e Robert Hobbs.



The Salvation: Il trailer italiano del film in esclusiva - HD



Trama del Film The Salvation: America 1871. Jon (Mads Mikkelsen), immigrato Danese, attende da sette anni che la moglie e suo figlio di dieci anni, lo raggiungano dalla Scandinavia. Jon è sbarcato in America 5 anni prima. È fuggito dalla guerra e dalla povertà della sua terra con la speranza d'iniziare una nuova vita e partecipare alla nascita di un nuovo paese. Ora finalmente dopo anni di duro lavoro, insieme al fratello Peter (Mikael Persbrandt), è riuscito ad ottenere un piccolo appezzamento di terreno e può riabbracciare la sua famiglia. Ma quando la moglie e il figlio finalmente arrivano in America, sono vittime di un terribile omicidio. Accecato dal dolore e dallo smarrimento Jon, uomo per bene e onesto, uccide il responsabile del crudele assassinio. Questo imprevisto lo porterà a diventare un fuorilegge a tutti gli effetti. Il malvivente che Jon ha ucciso è il fratello del malvagio colonnello Delarue (Jeffrey Dean Morgan), un bandito che terrorizza il villaggio di Black Creek e che non si fermerà davanti a nulla pur di vendicare l'assassinio di suo fratello.

In cucina niente regole

(Commedia, UK 2011, durata: 90 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di James Hacking con Dougray Scott, Claire Forlani, Michelle Ryan, Gordon Ramsay, Simon Callow, Peter Bowles, Lee Boardman, Cherie Lunghi, Joshua Bowman, Adam Fogerty e Holly Gibbs.



In cucina niente regole: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film In cucina niente regole: Il film segue la storia di Rob Haley (Dougray Scott), uno chef emergente che lavora in un ristorante di successo a Londra. La brillante carriera di Rob s'interrompe improvvisamente quando sua moglie perde la vita in un tragico incidente d'auto. L'uomo è distrutto dal dolore, smarrisce di colpo la sua vocazione e il suo talento e non trova più l'ispirazione per realizzare i suoi piatti raffinati e succulenti. Ad aiutare Rob interviene il suo vecchio amico chef di fama internazionale Gordon Ramsay (se stesso), che lo convince a riprendere in mano la sua vita e acquistare un vecchio pub in rovina nelle campagne inglesi per trasformarlo in un ristorante gourmet locale. Così Rob, insieme a sua figlia e al suo fedele staff, si lascia alle spalle il travagliato passato e si trasferisce in campagna. Mentre le porte del nuovo ristorante si aprono, Kate Templeton (Claire Forlani), un'affascinante critica gastronomica americana, entra nella vita di Rob cambiandola per sempre.

Daphne & Velma - Il mistero della Ridge Valley High

(Azione, Commedia, USA 2018, durata: 72 min), in onda alle 16:15 su Italia 1.

Un film di Suzi Yoonessi con Sarah Jeffery, Sarah Gilman, Vanessa Marano, Stephen Ruffin, Evan Castelloe, Brian Stepanek, Adam Faison, Arden Myrin, Lucius Baston, Nadine Ellis, Courtney Dietz, Fray Forde e Daniel Salyers.



Daphne & Velma - Il mistero della Ridge Valley High: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Daphne & Velma - Il mistero della Ridge Valley High: Il film racconta la storia di Daphne (Sarah Jeffery) e Velma (Sarah Gilman) prima di unirsi alla banda di Scooby-Doo e fondare la Mystery Inc. Le due sono in piena adolescenza e sono attratte già dagli eventi soprannaturali. Le ragazze si sono conosciute sul web, dove Daphe tiene uno show sui misteri, mentre Velma ritiene tutti questi eventi spiegabili scientificamente. Quando le due amiche si ritrovano a frequentare la stessa scuola, vengono scelte dal preside per indagare sulle sparizioni di alcuni studenti, ovvero i migliori dell'istituto. Mentre indagano, le giovani vengono inseguite da un fantasma, ma l'entità, vera o fittizia che sia, ha a che fare con le sparizioni?

Tre uomini in fuga

(Comico, Commedia, Francia/UK 1966, durata: 118 min), in onda alle 16:19 su Rete 4.

Un film di Gérard Oury con Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook, Andrea Parisy, Colette Brosset, Mike Marshall, Mary Marquet, Pierre Bertin, Benno Sterzenbach, Marie Dubois e Terry-Thomas Stevens.



Tre uomini in fuga: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata del Film - HD



Trama del Film Tre uomini in fuga: Durante l'ultima guerra, un aereo inglese da bombardamento è abbattuto dalle truppe tedesche mentre sorvola Parigi. Tre dei componenti l'equipaggio riescono a salvarsi gettandosi col paracadute: uno cade sul tetto del Teatro dell'Opera, un altro atterra a pochi passi dal Comando delle SS, il terzo finisce nel laghetto delle foche al giardino zoologico. Aiutati da un celebre direttore d'orchestra, da un imbianchino e da una giovane burattinaia, i tre riescono a ricongiungersi ed insieme ai loro salvatori iniziano una lunga fuga attraverso la Francia occupata dai tedeschi. Nel corso della loro marcia verso la Francia libera, i fuggiaschi cadono tutti, chi prima chi dopo, nelle mani dei tedeschi ma, grazie al loro spirito d'improvvisazione e ad una buona dose di fortuna, riescono a guadagnare la libertà fuggendo a bordo di due alianti forniti loro da una monaca patriota.

Bianco, rosso e Verdone

(Commedia, Italia 1980, durata: 116 min), in onda alle 17:25 su Cine34.

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra Arlorio e Andrea Aureli.



Bianco, rosso e Verdone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bianco, rosso e Verdone: è una commedia del 1981 diretta e interpretata da Carlo Verdone. Tre storie, ambientate in Italia nei primi anni Ottanta, si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani, che tornano nei loro comuni di appartenenza per votare. Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfasud rossa per raggiungere Matera, il taciturno Pasquale, un appassionato dell'Italia, che vive con nostalgia il ricordo della sua terra. Sposato con una donna tedesca, subisce la sua terribile cucina e sogna le vivande succulente del suo adorato paese. Da Torino si avvia verso Roma, con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda (Irina Sanpiter), l'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia, abituato a programmare ogni secondo tanto un viaggio in auto, quanto la vita propria e quella dei familiari. Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dov'è andato a prendere sua nonna (Elena Fabrizi), una vecchia signora obesa, piena di problemi di salute che non vuole assolutamente rinunciare a dare il suo voto al Partito Comunista.

Bridget Jones's Baby

(Commedia, UK 2016, durata: 123 min), in onda alle 17:40 su La5.

Un film di Sharon Maguire con Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo Cilenti, Gemma Jones, Mark Arnold e Ed Sheeran.



Bridget Jones's Baby: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Bridget Jones's Baby: terzo capitolo della saga cinematografica che ha come protagonista Bridget Jones (Renée Zellweger). L’impacciata eroina moderna è nuovamente alle prese con i suoi drammi amorosi. Dopo aver messo fine alla sua relazione con Mark Darcy (Colin Firth), Bridget decide di dedicarsi completamente alla carriera e al lavoro. Nonostante la donna sia riuscita a perfezionare il suo aspetto, lasciandosi alle spalle lo stile trasandato e i chili in eccesso, la vita continua a farle contemplare la sua solitudine. Grazie all’insistenza dell’amica Miranda (Sarah Solemani), Bridget si concede un weekend all’insegna della musica e dell’alcol, durante il quale incontra l’affascinante Jack Qwant (Patrick Dempsey). L’uomo è conquistato dalla sua spontaneità e, dopo una serie di malintesi esilaranti, i due trascorrono una notte di passione. Il weekend successivo, Bridget incontra Darcy, alle prese con un eclatante caso che richiama l’attenzione mediatica.

