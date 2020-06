Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Giovedì 11 Giugno 2020

News Cinema

Cosa fanno in TV oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Dov'è mia figlia, Gorilla nella nebbia, Amore a Harmony Ranch, I due carabinieri, Mansfield Park e tanti altri.

Dov'è mia figlia

(Thriller, Drammatico, USA 2020, durata: 90 min), in onda alle 14.20 su TV8.

Un film di Ben Meyerson con Andrea Bogart, Paige Searcy, Lucas Adams, Pedro Correa, Rob Nagle, Parker Thomas, Kat Fairaway, Rahul Abburi, Chloe Ray Warmoth e Wendy Wang.



Dove è mia figlia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Dov'è mia figlia: il film è la storia di una ragazza vittima di rapimento e di una madre disposta a tutto pur di salvarle la vita. Brooke (Paige Searcy), una teenager, è costretta a trasferirsi in una nuova città insieme alla madre Shannon (Andrea Bogart) e al suo ricco patrigno. Nella nuova scuola in cui si è iscritta, la giovane stringe immediatamente amicizia con Corey (Pedro Correa), un ragazzo dai modi gentili con cui programma di studiare per l'esame di storia. Ma il rapporto con il suo nuomo amico, finisce presto per mettere a repentaglio la sua stessa esistenza. Il fratello di Corey, Hunter (Lucas Adams), alla disperata ricerca di soldi, decide di racimolare il denaro che gli serve rubando nella villa di Brooke. Tuttavia, quando per un malaugurato caso scopre che la ragazza in quel momento si trova in casa, Hunter cambia i suoi piani e trasforma il furto in un rapimento, chiedendo a Shannon un cospicuo riscatto in cambio della vita della figlia.

Gorilla nella nebbia

(Avventura, USA 1988, durata: 130 min) in onda alle 14.36 su Iris

Un film di Michael Apted con Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie Harris, John Omirah Miluwi, Peter Nduati e Maggie O'Neill.







(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA 2018, durata: 120 min), in onda alle 16:05 su TV8.

Un film di Gary Yates con Lindy Booth, Wes Brown, Natalie Lisinska, Dean Redman, Casey Manderson, Jennifer Pudavick, Paul Essiembre e Cherion Drakes.



Amore a Harmony Ranch: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Amore a Harmony Ranch: il film vede protagonista Alex McKenna (Lindy Booth), ambiziosa manager che lavora alla Great Frontiers, uno dei maggiori distributori di attrezzature sportive e per il tempo libero. Alex è una ragazza felice, ha lavorato tutta la vita per ottenere l'impiego dei suoi sogni e non potrebbe desiderate di meglio. Tuttavia, nella sua esistenza è sempre mancato qualcosa, un pezzo fondamentale di cui non si renderà conto finché non verrà inviata a compiere una missione per conto del suo capo. Nel North Dakota, esiste un posto di nome Harmony Ranch: 700 acri di terreno incontaminato appartenente a due fratelli di nome Josh (Wes Brown) and Taylor (Natalie Lisinska) Ketchum. Inviata sul posto per sondare la volontà dei proprietari di vendere la proprietà, la giovane ragazza di scontra immediatamente con il rifiuto di Josh, che a differenza di sua sorella, è assolutamente contrario alla cessione.

I due carabinieri

(Commedia, Italia 1984, durata: 118 min), in onda alle 17.00 su Cine34.

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, Guido Celano, John Steiner, Claudia Poggiani, Marisa Solinas, Antonio Vezza, Anna Maria Torniai, Roberto Pagni, Barbara Herrera, Ulisse Minervini, Cesare Nizzica, Ciro Orlando e Alvaro Cradella.



I due carabinieri: Clip Ufficiale del Film

Trama del Film I due carabinieri: Marino Spada alla ricerca di una "dimensione" e Glauco Sperandio alla ricerca invece di una sistemazione, si presentano e superano per il rotto della cuffia gli esami attitudinali presso una caserma di carabinieri. I due, già nel corso allievi, ma soprattutto dopo, si trovano immediatamente legati da una dispettosa solidarietà. Marino è innamorato ma non corrisposto, della cugina Rita, che dimostra di gradire le attenzioni e il corteggiamento, invece di Glauco. Marino chiede allora il trasferimento dalla capitale a Mondovì dove ad attenderlo però troverà sempre lui, Glauco.

Mansfield Park

(Drammatico, UK 1999, durata: 110 min), in onda alle 16.48 su Iris.

Un film di Patricia Rozema con Embeth Davidtz, Lindsay Duncan, Victoria Hamilton, Sheila Gish, Alessandro Nivola, Harold Pinter, Justine Waddell, Frances O'Connor, Charles Edwards, Sophia Miles, Hugh Bonneville, Hannah Taylor-Gordon e Jonny Lee Miller.





Trama del Film Mansfield Park: A 10 anni di età, la piccola Fanny Price viene mandata a vivere con gli aristocratici parenti lasciando la sua famiglia povera a Portsmouth. Nonostante sia trattata dai ricchi parenti come una specie di serva, la piccola si dimostra presto ricca di spirito e, una volta diventata donna, mostra tutto il suo valore distinguendosi dal resto del gruppo.

