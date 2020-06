Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 7 Giugno 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Casino Royale, Predestination, State of Play, Devil's Knot, Storia di una ladra di libri, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, A piedi nudi, Juno, Il fuggitivo, La casa sul lago del tempo, Witness - Il testimone, Sole cuore & amore, X-Men e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Casino Royale, Predestination, State of Play, Devil's Knot, Storia di una ladra di libri, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, A piedi nudi, Juno, Il fuggitivo, La casa sul lago del tempo, Witness - Il testimone, Sole cuore & amore, X-Men e tanti altri.

Casino Royale

(Azione, USA 2006, durata: 145 min) in onda alle 13.15 su TV8

Un film di Martin Campbell con Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Caterina Murino, Judi Dench, Jeffrey Wright, Claudio Santamaria e Giancarlo Giannini.





Trama del Film Casino Royale: Il film è ambientato agli inizi della carriera di James Bond (Daniel Craig), mentre lavora per guadagnarsi la “licenza di uccidere”. L'agente viene inviato in Madagascar: la sua missione è quella di trovare un mercenario, implicato nell’organizzazione di un attentato terroristico. Tutto sembra filare liscio, finché Bond viene ripreso dalle telecamere di un’ambasciata mentre lo uccide. Rimproverato dai suoi superiori per avere ignorato le leggi internazionali e gli ordini ricevuti, che gli imponevano di consegnare l'uomo vivo, Bond viene sollevato dall'incarico. Ma al giovane agente non piace stare con le mani in mano: decide quindi di indagare per conto proprio. Giunto alle isole Bahamas, scopre che l’attentato non è stato sventato e che un altro mercenario è stato incaricato di portarlo a termine. Bond insegue il sicario all'aeroporto, e sventa la distruzione dell’aereo di linea Skyfleet S570. Si viene quindi a sapere che il mandante è il banchiere Le Chiffre, il quale, a causa del sabotaggio a opera di 007, ora si trova indebitato per diverse centinaia di milioni.

Predestination

(Thriller, Sci-fi, Australia 2014, durata: 97 min), in onda alle 13:30 su Cielo.

Un film di Michael Spierig e Peter Spierig con Ethan Hawke, Noah Taylor, Sarah Snook, Christopher Sommers, Madeleine West, Freya Stafford, Cate Wolfe e Christopher Kirby.





Trama del Film Predestination: Il film racconta la storia di una gente governativo (Ethan Hawke), che utilizza i viaggi nel tempo per dare la caccia a un terrorista, noto come Frizzle Bomber. Il criminale gli è sfuggito più volte nel corso ed essendo questo il suo ultimo incarico, l'agente è costretto a tornare nel passato per cercare di arrestarlo e salvare la vita di migliaia di persone in pericolo. Durante uno dei loro scontri l'uomo è rimasto sfigurato dall'assassino e ora gli è stato trapiantato un nuovo volto che gli permette di lavorare sotto copertura in un bar. Qui conosce un uomo, John (Sarah Snook) che un tempo era una donna, Jane, a cui hanno sottratto la figlia subito dopo la nascita.

State of Play

(Drammatico, Thriller, USA 2008, durata: 127 min), in onda alle 13:54 su Iris.

Un film di Kevin Macdonald con Russell Crowe, Ben Affleck, Robin Wright, Helen Mirren, Rachel McAdams, Wendy Makkena, Katy Mixon, Jeff Daniels, Maria Thayer, Viola Davis e Jason Bateman.





Trama del Film State of Play: L’ambizioso deputato Stephen Collins (Ben Affleck), capo del comitato che gestisce i fondi per la difesa nazionale, contatta un suo vecchio compagno di studi del college, il giornalista Cal McAffrey (Russell Crowe), a seguito della misteriosa morte della sua bella assistente, nonché segreta amante, Sonia Baker. La giovane donna ha perso la vita sotto il treno della metropolitana di Washington e la questione è stata archiviata come un suicidio. Ma Stephen, non convinto dell’ipotesi di suicidio, vuole scoprire la verità sul terribile accaduto e spera di riuscire ad ottenere importanti informazioni proprio dal suo vecchio amico Cal. McAffrey è diventato un abile cronista investigativo del Washington Globe, ed ama investigare alla vecchia maniera, andando di persona alla fonte, ponendosi domande intelligenti nel nome della verità e di una valida storia da raccontare.

Devil's Knot - Fino a prova contraria

(Poliziesco, Thriller, Biografico, USA 2013, durata: 114 min) in onda alle 14.05 su Rai 4

Un film di Atom Egoyan con Reese Witherspoon, Colin Firth, Alessandro Nivola, Kevin Durand, Mireille Enos, Bruce Greenwood, Amy Ryan e Elias Koteas.





Trama del Film Devil's Knot - Fino a prova contraria: il film è ambientato nel 1993 nella cittadina di West Memphis, in Arkansas, dove tre bambini di otto anni scompaiono misteriosamente per poi essere ritrovati, dopo una lunga ricerca, morti nei boschi. Sono stati legati con i lacci delle proprie scarpe, malmenati e infine annegati. La comunità è sconvolta da questi tragici ritrovamenti e collabora insieme alla polizia per trovare gli assassini. Data la violenza degli omicidi, si pensa si sia trattato di un rito satanico. Un mese dopo la polizia arresta tre adolescenti ribelli, Damien Echols, Jason Baldwin e Jessie Misskelley Jr., emarginati dalla società e con piccoli precedenti penali alle spalle. Gli imputati si dichiarano innocenti, tutti a parte uno, Misskelley, che confessa il crimine dopo 12 ore di interrogatorio. Nonostante non vi siano prove che li incastrino e gli unici due testimoni non siano attendibili, i tre vengono condannati all'ergastolo, all'infuori di Echols, che riceve la pena capitale.

Storia di una ladra di libri

(Drammatico, USA 2014, durata: 131 min), in onda alle 14:13 su Nove.

Un film di Brian Percival con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer, Kirsten Block e Sandra Nedeleff.





Trama del Film Storia di una ladra di libri: Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Markus Zusak. La vicenda è narrata dalla Morte che, confessando di essere affascinata dagli umani, segue la vita di una di essi: Liesel Meminger (Sophie Nélisse). L’incontro tra la Morte e la ragazza avviene per la prima volta in Germania, nel gennaio del 1938. Liesel, infatti, è in viaggio con la madre e il fratellino Werner. Quando quest’ultimo muore e viene sepolto alla stazione ferroviaria, la ragazza ruba il suo primo libro e scatena la curiosità dell’entità sovrannaturale. Dal momento che sua madre è perseguitata dal Partito nazista, Liesel viene affidata ad Hans (Geoffrey Rush) e Rosa Hubermann (Emily Watson). Sebbene sia molto affascinata dai libri, Leisel non sa leggere. Il suo analfabetismo la porterà ad essere disprezzata dai suoi coetanei, che a scuola la deridono quotidianamente. L’unico a sostenerla è il vicino di casa, Rudy Steiner (Nico Liersch) con il quale stringe un bel legame d’amicizia. In occasione del compleanno di Adolf Hitler, il Partito ordina di dare alle fiamme tutti i volumi proibiti ma Leisel si opporrà nel suo piccolo, sottraendo un volume dalla pira infuocata e rubando così il suo secondo libro.

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

(azione, avventura, USA 2008, durata: 122 min), in onda alle 14.30 su Spike.

Un film di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent e Joel Stoffer.





Trama del Film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo: 1957: la Guerra Fredda domina la scena politica, gettando sul mondo lo spettro di un conflitto nucleare. Nel deserto del Nevada, una squadra di militari sovietici, comandata dalla spietata Irina Spalko, riesce a penetrare nella segretissima base americana Hangar 51: cercano una cassa contenente un teschio di cristallo di probabile provenienza aliena che potrebbe conferire, a chi lo possiede, una conoscenza illimitata e poteri sovrumani.

I russi hanno però bisogno di Indiana Jones per trovare il reperto...

A piedi nudi

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA 2014, durata: 90 min), in onda alle 14.36 su Canale 5

Un film di Andrew Fleming con Evan Rachel Wood, Scott Speedman, Treat Williams, Kate Burton, J.K. Simmons, J. Omar Castro, David Jensen, Jaqueline Fleming, Ashleigh Borman e Ricky Wayne.





Trama del Film A piedi nudi: racconta la storia di Jay Wheeler (Scott Speedman), un rampollo di una famiglia benestante. è un ragazzo irresponsabile e sregolato che ha da tempo abbandonato la via della legalità, contraendo grossi debiti con la malavita. Durante l’orario di servizio in ospedale, dove lavora come addetto alle pulizie, Jay si imbatte in Daisy (Evan Rachel Wood), paziente del reparto psichiatrico cresciuta per anni in isolamento, per via di una madre mentalmente instabile. Persuaso dalla dolcezza e dalla ingenuità della ragazza, decide di portarla con sé, facendole assaporare la libertà di cui non ha mai goduto. Tuttavia, ben presto trova il modo di ricavarne un tornaconto personale, presentandola alla famiglia come la sua nuova ragazza, prova lampante dell’aver definitivamente messo la testa a posto.

Juno

(Commedia, Drammatico, USA 2007, durata: 92 min), in onda alle 17:55 su La5.

Un film di Jason Reitman con Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Olivia Thirlby, J.K. Simmons, Allison Janney e Rainn Wilson.





Trama del Film Juno: Juno MacGuff (Ellen Page) è una liceale del Minnesota di sedici anni che scopre di essere incinta del suo amico e spasimante di lunga data, Paulie Bleeker (Michael Cera). Inizialmente prende in considerazione l'interruzione di gravidanza, ma mentre si reca in una clinica, incontra una compagna di scuola che sta organizzando una protesta contro l'aborto. A quel punto si convince a dare il bambino in adozione. Con l'aiuto della sua amica Leah, Juno inizia a cercare tra gli annunci di un giornale una potenziale coppia per suo figlio. Ne trova una che ritiene adatta in quanto "belli, benestanti e chiari amanti dei bambini". Racconta tutto a suo padre Mac (J. K. Simmons) e alla matrigna Bren che, anche se inizialmente stupiti, le offrono il loro supporto. Insieme al padre, Juno decide di incontrare i futuri genitori di suo figlio, Mark (Jason Bateman) e Vanessa Loring (Jennifer Garner), e si accorda per un'adozione chiusa.

Il fuggitivo

(Thriller, USA 1993, durata: 137 Min) in onda alle 16:25 su Iris

Un film di Andrew Davis con Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Tom Wood, Jeroen Krabbé, Andreas Katsulas, Daniel Roebuck, L. Scott Caldwell e Dick Cusack.





Trama del Film Un matrimonio all'inglese: Richard Kimble (Harrison Ford) è un importante chirurgo di Chicago. Tornato a casa da un’intensa giornata di lavoro, il dottore trova sua moglie Helen ferita a morte da un uomo con un braccio solo. Kimble ingaggia una lotta con l'assassino che, riuscendo ad avere la meglio, scappa. La mancanza di prove di irruzione, la lucrosa polizza assicurativa sulla vita di Helen e un'incomprensione nella chiamata del 911, fatta dalla moglie morente, provocano l'errata convinzione che fosse Kimble l’autore del delitto. Accusato di omicidio di primo grado, viene condannato alla pena capitale. Durante il trasporto nel braccio della morte, il dottore si trova coinvolto in un tentativo di fuga da parte dei suoi compagni prigionieri. L’evasione porta l'autobus a sbandare e precipitare lungo un burrone fino a fermarsi nel percorso di un treno in arrivo. Kimble, pur leggermente ferito, riesce a salvare una guardia e a fuggire un attimo prima che il treno in arrivo colpisca l’automezzo sui binari. Il vice maresciallo Sam Gerard (Tommy Lee Jones) e i suoi colleghi Renfro, Biggs, Newman e Poole arrivano sul luogo dell'incidente. Dopo aver preso la direzione delle indagini, il gruppo inizia la ricerca di Kimble e degli altri evasi.

La casa sul lago del tempo

(Sentimentale, USA 2006, durata: 100 Min) in onda alle 16:49 su Canale 5

Un film di Alejandro Agresti con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer, Willeke van Ammelrooy, Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo, Ebon Moss-Bachrach, Cynthia Kaye McWilliams, Mike Bacarella, Brandon DeShazer, Jonathan Samuels, April Chancy, Matthew Burton Coyle, Monica Szaflik, Alexandra LoRusso, Tavares Davies, Diane Frances Fisher, Lori Ann Gerdisch, Caitlin Harrington, Justin D. Jones, Thaddeus Griebel, Patricia E. Harrington e Lynn Collins.





Trama del Film la casa sul lago del tempo: Se si domanda a Kate Forster (Sandra Bullock) quale sia la casa della sua vita, la donna non ha dubbi: la casa sul lago, quella che ha dovuto lasciare per trasferirsi a Chicago per lavoro. Prima di andare via, Kate decide di lasciare nella cassetta delle lettere un biglietto indirizzato all'inquilino successivo. Si tratta di Alex Wyler (Keanu Reeves), un architetto di talento ma frustrato, che va a vivere lì per progettare un condominio nelle vicinanze. Tra i due comincia uno scambio epistolare molto intenso che sfocia in una bellissima storia d’amore a distanza. La donna dà appuntamento ad Alex, che però non si presenta, spezzandole il cuore. Cosa c’è dietro questo incontro mancato?

Witness - Il testimone

(Drammatico, Thriller, USA 1985, durata: 112 Min) in onda alle 17:30 su La7

Un film di Peter Weir con Harrison Ford, Kelly McGillis, Lukas Haas, Josef Sommer, Jan Rubes, Alexander Godunov, Danny Glover, Brent Jennings, John Garson, Patti LuPone, Viggo Mortensen, Frederick Rolf, Angus MacInnes e Beverly May.





Trama del Film Witness - Il testimone: Siamo in Pennsylvania, in una comunità Amish si sta celebrando il funerale di un agricoltore. La vedova Rachel Lapp (Kelly McGillis) e suo figlio Samuel Lapp (Lukas Haas) pochi giorni dopo il rito funebre, si recano alla stazione dei treni di Philadelphia per raggiungere la sorella a Baltimora. Purtroppo dovranno attendere qualche ora per l'arrivo del treno a causa di un ritardo. Samuel passeggia incuriosito per la stazione mentre la madre Rachel siede su una panchina nella zona d'attesa per i passeggeri. Il bambino recandosi al bagno, involontariamente diventa testimone di un omicidio per mano di altri due sconosciuti. La polizia arriva in stazione e le indagini vengono condotte dal detective John Book (Harrison Ford). Book, verificata la scena del crimine insieme al collega Carter, si ferma a parlare con Samuel per capire cosa ha visto e sentito. Il bambino, un po' intimorito, gli descrive l'accaduto. Ora è diventato il testimone oculare dell'omicidio di un poliziotto.

Sole, cuore & amore

(Commedia, Family, Sentimentale, USA 2017, durata: 120 Min) in onda alle 17:50 su TV8

Un film di Mark Rosman con Tricia Helfer, Paul Campbell, Scott Elrod, Tim Russ, Sadie Robertson e Heidi Fielek.





Trama del Film Sole, cuore & amore: il film è la storia dai risvolti inaspettati di una coppia che si troverà nelle splendide spiagge del Messico per trascorrere una vacanza all'insegna del relax. Kate Mitchell (Tricia Helfer), è una dirigente in carriera che si recherà a Cancun con il suo fidanzato Eric (Scott Elrod) per staccare dalla quotidianità e concedersi un po' di riposo dallo stress lavorativo. Ma una volta giunti a destinazione, Eric scoprirà che un famoso imprenditore immobiliare sta alloggiando nel loro stesso resort. Convinto che l'uomo potrebbe rappresentare un'occasione unica per i suoi affari, Eric metterà la sua vita professionale in cima alla lista di priorità, abbandonando sua moglie a se stessa. Per fortuna però, Kate non sarà da sola. Anche lei incontrerà qualcuno nel resort: il suo vecchio amico d'infanzia Shep (Paul Campbell), che si occupa di gestire le attività del villaggio turistico.

X-Men

(Azione, Sci-fi, Fantasy, USA 2000, durata: 104 Min) in onda alle 18:41 su 20

Un film di Bryan Singer con Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Hugh Jackman, Halle Berry, Bruce Davison, Anna Paquin, James Marsden e Rebecca Romijn.





Trama del Film X-Men: L’ufficializzazione dell’esistenza dei mutanti ha diviso l’opinione pubblica. Questi umani dotati di superpoteri e innate abilità, infatti, se da una parte incuriosiscono i cittadini, dall’altra potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza degli umani. Nel corso di un congresso a Washington, il senatore Kelly (Bruce Davison) si dimostra un fervente sostenitore della legge sulla ‘Registrazione dei mutanti’ che mira a censire tutta la popolazione dotata di poteri. Al congresso sono presenti anche Charles Xavier (Patrick Stewart), mutante costretto sulla carrozzella e dotato di poteri telepatici, e Erik Lehnsherr (Ian McKellen) soprannominato ‘Magneto’ che ha il potere di generare campi magnetici che gli permettono di controllare i metalli. Gli ex-amici si trovano su due fronti opposti: Xavier, a capo di una scuola privata per giovani mutanti, è convinto che i poteri debbano essere sfruttati per aiutare e proteggere gli umani; Magneto, dopo l’esperienza dell’olocausto vissuta durante l'infanzia, è convinto che gli umani vogliano controllare e assoggettare i mutanti così come i nazisti fecero con gli ebrei.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV