Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 31 Maggio 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: The Impossible, Total Recall - Atto di forza, Attacco al potere - Olympus Has Fallen, Una settimana da Dio, La principessa e il gigante, Gran Torino, Misterioso omicidio a Manhattan, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: The Impossible, Total Recall - Atto di forza, Attacco al potere - Olympus Has Fallen, Una settimana da Dio, La principessa e il gigante, Gran Torino, Misterioso omicidio a Manhattan, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini, Intrigo internazionale, Trespass e tanti altri.

The Impossible

(Drammatico, USA/Spagna 2012, durata: 107 min) in onda alle 13.55 su TV8

Un film di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura e Tom Holland.



The Impossible: il trailer italiano definitivo del film

Trama del Film The Impossible: il film è basato sugli eventi realmente accaduti nel dicembre 2004, quando un devastante tsunami si abbatté sulle spiagge della Thailandia. Henry (Ewan McGregor) e Maria (Naomi Watts) sono una coppia sposata con tre figli, Lucas (Tom Holland), Thomas e Simon. Durante il periodo di Natale decidono di trascorrere le vacanze in un resort thailandese. Quando la mattina del 26 dicembre la violenza dello tsunami travolge l'intero villaggio in cui soggiornano, le loro esistenze prenderanno direzioni diverse. Maria riemerge, gravemente ferita al torace e alla gamba, ritrovandosi sola con il figlio maggiore Lucas aggrappati a un albero, sul quale ha trovato rifugio anche un bambino, Daniel, sopravvissuto alla furia delle acque.

Total Recall - Atto di forza

(Azione, Sci-fi, USA 2012, durata: 118 min) in onda alle 13.25 su Cielo

Un film di Len Wiseman con Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bill Nighy e Bryan Cranston.



Total Recall - Atto di forza: il nuovo trailer italiano del film

Trama del Film Total Recall - Atto di Forza: Il XXI secolo è appena cominciato e una guerra chimica ha reso vivibili solo due zone della terra: l’Unione Federale di Britannia e la Colonia, dove vive Douglas Quaid (Colin Farrell), impiegato presso una fabbrica di robot poliziotti. Nonostante la meravigliosa storia d’amore con la moglie Lori (Kate Beckinsale), è alla ricerca di una vacanza per staccare dalla monotona vita da operaio. Spinto da questo desiderio, Douglas viene attirato dal servizio che offre la Rekall, un’azienda che trasforma i sogni in ricordi reali: decide quindi di concedersi un viaggio mentale per calarsi nei panni di una superspia. Ma durante la procedura di innesto dei ricordi il sistema va in tilt. Il film è il remake di Atto di Forza del 1990 con Arnold Schwarzenegger.

Attacco al potere - Olympus Has Fallen

(Azione, Thriller, USA 2013, durata: 120 min), in onda alle 14:14 su Iris.

Un film di Antoine Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Radha Mitchell, Morgan Freeman, Ashley Judd, Dylan McDermott, Cole Hauser, Angela Bassett, Han Soto, Robert Forster, Rick Yune, Arden Cho, Tory Kittles, Sean O'Bryan e Amber Dawn Landrum.





Trama del Film Attacco al potere - Olympus Has Fallen: Il giorno della Vigilia di Natale, un attacco terroristico all'auto del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher (Aaron Eckhart) provoca la morte della First Lady (Ashley Judd) e di alcune guardie del corpo. L'agente Mike Banning (Gerard Butler) viene punito da Asher per aver scelto di salvare lui e non sua moglie, costringendolo al reintegro forzato nel Ministero del Tesoro. Tempo dopo, il ministro della Corea del Sud fa visita alla Casa Bianca ma l'incontro con il presidente è impedito da un attacco terroristico. In pochi minuti, un gruppo di nazionalisti della Corea del Nord, capitanato dal feroce Kang Yeonsak (Rick Yune), irrompe nello Studio Ovale e sequestra la delegazione sudcoreana ed americana. Kang vuole ottenere il codice Cerbero, che gli permetterebbe di comandare a distanza il comparto missilistico statunitense per mettere fuori gioco l'America, assicurandosi la vittoria della Corea del Nord sulla Corea del Sud.

Una settimana da Dio

(Commedia, USA 2003, durata: 101 min) in onda alle 14.30 su Nove

Un film di Tom Shadyac con Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter, Steve Carell, Paul Satterfield e Eddie Jemison.





Trama del Film Una settimana da Dio: Bruce Nolan (Jim Carrey) è il reporter televisivo di un’emittente locale a Buffalo, che viene sempre scelto per servizi frivoli a causa del suo carattere comico e divertente. Nonostante lo splendido dono di far ridere le persone, Bruce non sopporta quella vita, incolpando più volte Dio delle sue sventure e lamentandosi ogni giorno con la sua compagna Grace (Jennifer Aniston). Il suo sogno è diventare il conduttore del telegiornale, ma quando viene superato per la promozione dal suo rivale Evan Baxter (Steve Carell), va su tutte le furie in diretta televisiva. Dopo essere stato licenziato e successivamente malmenato da una gang nel tentativo di difendere un senzatetto, scaglia per l’ennesima volta la sua ira e la sua insoddisfazione contro Dio. Il giorno dopo, l’ormai depresso ex reporter riceve numerose e misteriose chiamate sul suo cerca-persone che lo indirizzano verso un magazzino abbandonato dove incontra un uomo che afferma di essere Dio (Morgan Freeman).

La principessa e il gigante

(Family, fantasy, Norvegia 2017, durata: 112 Min), in onda alle 14.30 su Spike

Un film di Mikkel Brænne Sandemose con Eili Harboe, Vebjørn Enger, Mads Sjøgård Pettersen, Allan Hyde, Elias Holmen Sørensen, Gisken Armand e Thorbjørn Harr.



La principessa e il gigante: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La principessa e il gigante : il film segue la storia di Kristin (Eili Harboe). Secondo la leggenda, se la principessa del regno del Nord non prende marito entro il diciottesimo anno di età, il gigantesco Troll, Re della Montagna, la rapisce. Ciò accade a Kristin, in fuga per non sposare l’antipatico principe Frederik (Allan Hyde). Espen (Vebjørn Enger), un giovane contadino con più fegato che cervello ma, soprattutto, con più cuore che timore della morte, insieme ai suoi fratelli combatterà prima contro il perfido principe e poi contro l’orribile Troll, per salvare Kristin ed ottenere la ricompensa che gli permetterebbe di evitare la rovina della fattoria di famiglia.

Gran Torino

(Azione, Drammatico, USA 2008, durata: 116 min) in onda alle 14.31 su Iris

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Cory Hardrict, John Carroll Lynch, Geraldine Hughes, Brian Haley, Brian Howe, Nana Gbewonyo, Chris Carley, Bee Vang, Ahney Her, Choua Kue, Chee Thao e Scott Eastwood.





Trama del Film Gran Torino: Walt Kowalski (Clint Eastwood) è un reduce della guerra di Corea. Dopo il congedo, l’uomo è tornato in Michigan, dove ha iniziato a lavorare come meccanico e ora è in pensione. Walt è un uomo scontroso e suscettibile, rimasto vedovo da poco tempo. Malato di tumore ai polmoni, nasconde la cosa ai figli e ai nipoti, con cui ha un pessimo rapporto. L’unica cosa a cui Walt pare tenere è conservata gelosamente nel suo garage: è la sua Gran Torino del 1972. L’uomo vive in un difficile quartiere alla periferia di Detroit: i suoi vicini di casa, con i quali ha sempre evitato il benché minimo rapporto, sono una famiglia asiatica di etnia Hmong, spesso vittima di soprusi da parte delle bande del posto, a causa dell’assenza di un capofamiglia adulto. Un giorno, quando i figli dei suoi vicini vengono minacciati da alcuni malviventi, interviene mettendo in fuga i teppisti.

Misterioso Omicidio a Manhattan

(Commedia, Giallo, USA 1993, durata: 107 Min) in onda alle 15.00 su La7

Un film di Woody Allen con Woody Allen, Diane Keaton, Jerry Adler, Alan Alda, Zach Braff e Angelica Huston.





Trama del Film Misterioso Omicidio a Manhattan: La prematura scomparsa di una casalinga del West Side, apparentemente in ottima salute, trasforma alcuni membri dell'élite letteraria di New York in detective dilettanti. I sospetti abbondano e non toccano solo il presunto assassino. Carol Lipton, è l'autodesignata condottiera del gruppo. Carol, un'ex pubblicitaria sposata all'editore Larry Lipton, ha abbandonato la carriera per crescere il figlio ed è diventata un'esperta gastronoma, con il sogno di aprire un ristorante. Impulsiva ed indiscreta, con tanto tempo da perdere, si insospettisce per la morte improvvisa della moglie del vicino, suscitando l'infinita costernazione del suo ben più ansioso marito, che ambirebbe ad ignorare del tutto la vicenda.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini

(Fantasy, Azione, Family, USA 2010, durata: 120 min), in onda alle 15:10 su Paramount Network.

Un film di Chris Columbus con Logan Lerman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson, Uma Thurman, Sean Bean, Catherine Keener, Steve Coogan, Joe Pantoliano e Alexandra Daddario





Trama del Film Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il film è ambientato al giorno d’oggi, in due mondi paralleli: New York City e il Monte Olimpo, abitato dalle mitiche divinità greche, situato a centinaia di metri sopra l’Empire State Building. Il film inizia con il Dio Poseidone (Kevin McKidd) che, uscito dalle acque, incontra suo fratello Zeus (Sean Bean), sul ponte di osservazione dell'Empire State Building. Zeus dice a Poseidone che la Folgore, che gli dà il controllo su tutti i fulmini, è stata rubata. Zeus è convinto che il responsabile del furto sia il figlio di Poseidone. Se il fulmine non gli sarà restituito entro la mezzanotte del 21 giugno, nel solstizio d'estate, Zeus scatenerà la guerra sulla Terra. Subito dopo la vicenda si sposta tra i terrestri. Percy Jackson (Logan Lerman) è un ragazzo dislessico e iperattivo che vive a New York con sua madre Sally, una donna dolce e amabile, e il patrigno Gabe Uglaino, un uomo egoista e sgradevole che Percy detesta.

Intrigo Internazionale

(Thriller, Azione, USA 1959, durata: 136 min), in onda alle 17:15 su La7.

Un film di Alfred Hitchcock con Cary Grant, Eva Marie Saint, Roger Ellestein, Leo G. Carroll, Martin Landau e James Mason.





Trama del Film Intrigo Internazionale: Roger Thornhill (Cary Grant) è un agente pubblicitario di New York che un giorno viene arrestato per guida in stato di ebbrezza. Una volta alla stazione di polizia racconta agli agenti una storia incredibile. Mentre era al Plaza Hotel, dice di essere stato avvicinato da alcuni uomini che continuavano a chiamarlo "George Kaplan" e che lo hanno costretto a salire su una macchina. Arrivato a Long Island, nella villa di un certo Lester Townsend, è stato interrogato, forzato a bere del whisky e a quel punto messo alla guida di un'automobile, con il probabile intento di farlo morire in un incidente stradale. Thornhill viene quindi rilasciato, ma quando capisce che la polizia ha chiuso velocemente il caso, conducendo delle indagini superficiali e frettolose, inizia ad investigare per conto suo, cercando di incontrare Townsend, che ha scoperto essere un diplomatico delle Nazioni Unite.

Trespass

(Thriller, Drammatico, USA 2011, durata: 91 min), in onda alle 18:58 su 20.

Un film di Joel Schumacher con Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato, Nico Tortorella, Dash Mihok, Jordana Spiro, Ben Mendelsohn, Zurab Matcharashvili, Tina Parker, Terry Milam e Gracie Whitton.





Trama del Film Trespass: il film racconta la storia della famiglia Miller, ai quali non manca nulla: hanno una splendida ed enorme casa tra i boschi, macchine costose e moglie e marito sembrano legati da una romantica complicità. Kyle Miller (Nicolas Cage) è un commerciante di diamanti di successo, mentre Sarah (Nicole Kidman), sua moglie, è un architetto. L'unica cosa che può intaccare questo perfetto quadro familiare sono i soliti problemi quotidiani. Una notte irrompono in casa loro una banda di rapinatori, che prende in ostaggio in coniugi Miller, mentre Avery, la figlia adolescenti dei due, è scappata di nascosto per andare a una festa. I malviventi sono determinati a scassinare la cassaforte, piena zeppa di denaro e gemme preziose.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV