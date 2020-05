Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 3 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro Killing Salazar, Il commissario Dupin: Natura morta in riva al mare, 3 Days to Kill, Girl in Progress, Escobar: il fascino del male, American Pastoral, Corpi da reato, Il pescatore di sogni, Terremoto 10.0, Gifted - Il dono del talento, L'altra donna de re e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Killing Salazar, Il commissario Dupin: Natura morta in riva al mare, 3 Days to Kill, Girl in Progress, Escobar: il fascino del male, American Pastoral, Corpi da reato, Il pescatore di sogni, Terremoto 10.0, Gifted - Il dono del talento, L'altra donna de re e tanti altri.

Killing Salazar

(Azione, USA/Romania 2016, durata: 95 min), in onda alle 13:30 su Cielo.

Un film di Keoni Waxman con Steven Seagal, Luke Goss, Florin Piersic Jr., Lauro Chartrand, Georges St-Pierre, Howard Dell, Darren E. Scott, Martine Argent, Bruce Crawford, Claudiu Bleont, Adina Galupa e Sharlene Royer.



Killing Salazar: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Killing Salazar: Tom Jensen (Luke Goss), è un maresciallo degli USA ingaggiato per portare a termine un'importante missione segreta. Insieme alla sua squadra dovrà infatti proteggere un potente narcotrafficante di nome Salazar (Florin Piersic Jr.), diventato ora un informatore del governo. Jensen e il suo gruppo dovrà trasportare Salazar, dalla Romania agli Stati Uniti, dove quest'ultimo sarà il testimone principale in un processo contro vari cartelli. Tuttavia la squadra sarà costretta a rifugiarsi presto in un grande hotel di lusso, poiché vari nemici di Salazar cercano di cogliere l'occasione per eliminarlo una volta per tutte.

Il commissario Dupin: Natura morta in riva al mare

(Giallo, Drammatico, Germania 2014, durata: 90 min), in onda alle 14.00 su Rai 2

Un film di Matthias Tiefenbacher con Pasquale Aleardi, Annika Blendl, Ludwig Blochberger, Sibylle Canonica, Vincent Furic, Heinrich Giskes, Rüdiger Klink, Walter Kreye, Michael Prelle, Gudrun Ritter, Jan Schutte, Ulrike C. Tscharre e Ernst Stötzner.



Il commissario Dupin: Natura morta in riva al mare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Il commissario Dupin: Natura morta in riva al mare: Il film fa parte della serie tedesca di TV Movie tratta dai romanzi gialli di Jean-Luc Bannalec (vero nome Jörg Bong) e racconta la storia di Georges Dupin (Pasquale Aleardi), un commissario dell'anticrimine francese dal temperamento scontro e un po' arrogante. Viene mandato sulla costa bretone per risolvere un caso di duplice omicidio molto importante; le due vittime sono, infatti, due membri della nota famiglia Penec. Nonostante tutti nutrano molta diffidenza per i suoi metodi, Dupin e il suo assistente riescono a venire a capo del caso e trovare il movente, un dipinto di Gaugin. L'opera doveva essere destinata a un museo di Parigi, ma si rivela essere un falso.

3 Days to Kill

(Azione, Drammatico, Thriller, USA/Francia 2014, durata: 117 min), in onda alle 14.00 su Rai 4.

Un film di McG con Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Scott Burn e Richard Sammel.



3 Days to Kill: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film 3 Days to Kill: Kevin Costner interpreta il ruolo dell'agente della CIA Ethan Renner, una spregiudicata e pericolosa spia internazionale che nel corso della propria vita e della propria carriera, tra l'altro prossima alla fine, si è dedicato più ai delinquenti che a sua figlia. Fino a quando Vivi, una donna misteriosa interpretata da Amber Heard, gli fa un'offerta irrinunciabile, costringendolo a costruire, per la prima volta, un nuovo equilibrio tra lavoro e famiglia. Ethan decide dunque di abbandonare la sua vita vissuta sul filo del rasoio per riallacciare finalmente i rapporti con la moglie (Connie Nielsen) e la figlia (Hailee Steinfeld), tenute sempre a debita distanza per proteggerle dai pericoli connessi al suo lavoro. Prima però dovrà portare a termine un'ultima missione, anche se questo significherà dover trovare un equilibrio tra i due compiti più difficili che gli siano mai stati assegnati: catturare il terrorista più pericoloso al mondo e proteggere la figlia adolescente.

Girl in Progress

(Commedia, Drammatico, USA 2012, durata: 108 min), in onda alle 14:00 su La5.

Un film di Patricia Riggen con Eva Mendes, Patricia Arquette, Matthew Modine, Landon Liboiron, Raini Rodriguez, Russell Peters, Eugenio Derbez, Richard Harmon, Madison Desjarlais e Cierra Ramirez.



Girl in progress: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Girl in Progress: il film racconta la storia di una ragazzina di tredici anni che vede un rito di iniziazione adolescenziale come un modo per dare una svolta alla propria vita. Grace (Eva Mendes) è una mamma single che, divisa tra gli impegni di lavoro, le bollette da pagare e il rapporto complicato con un suo collega sposato (Eugenio Derbez), non ha mai abbastanza tempo da dedicare ad Ansiedad (Cierra Ramirez), la figlia adolescente. Come se non bastasse, Grace non fa che comportarsi come una ragazzina: ascolta la musica a tutto volume, si dimentica di fare la spesa, non si prende cura della casa e rientra spesso ubriaca. Quando l'insegnante d'inglese introduce ai suoi studenti i classici della letteratura, la giovane Ansiedad sentendo quelle storie si convice di poter diventare adulta prima del tempo, staccandosi dalla madre e vivendo la vita a modo suo.

Escobar: il fascino del male

(Biografico, Drammatico, Spagna/Bulgaria 2017, durata: 123 min), in onda alle 14:10 su TV8.

Un film di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, David Valencia, Julieth Restrepo, Fredy Yate, Ricardo Niño, Pedro Calvo, Óscar Jaenada, Joavany Alvarez, Santiago Londoño, Juan Sebastián Calero, Quique Mendoza, Ariel Sierra, Julio Nava, Miguel Such e Atanas Srebrev.



Escobar - Il Fascino del male: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Escobar: il fascino del male: il film è basato sul best seller di Virginia Vallejo "Loving Pablo, Hating Escobar" e racconta la vita di Pablo Escobar, questa volta interpretato da Javier Bardem. Il film prende le mosse dall'ascesa criminale di Escobar e arriva fino al 1993, anno della sua morte. Un percorso che si snoda lungo la vita privata e professionale del narcotrafficante, ripercorrendo i turbolenti anni Ottanta, il periodo del narcoterrorismo, la lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e il rapporto con la giornalista Virginia Vallejo (Penélope Cruz). È proprio grazie al supporto della donna che Escobar diventa un personaggio pubblico, ottiene il sostegno di gran parte del popolo colombiano e decide di avviarsi alla carriera politica: vuole governare e finalmente cambiare le sorti di un Paese logorato dalla povertà.

American Pastoral

(Drammatico, USA 2016, durata: 108 min), in onda alle 14:35 su Iris.

Un film di Ewan McGregor con Ewan McGregor, Dakota Fanning, Jennifer Connelly, Uzo Aduba, Molly Parker, Rupert Evans, David Strathairn, Valorie Curry, Peter Riegert e Mark Hildreth.



American Pastoral: Il Trailer italiano del film - HD

Trama del Film Il delitto della Madonna Nera: Tratta dal romanzo Pastorale Americana di Philip Rotu, la vicenda si ambienta nel New Jersey negli anni Sessanta, dove Seymour Levov (Ewan McGregor), detto lo Svedese, conduce un’esistenza perfetta con la moglie Dawn (Jennifer Connelly) e la figlia Merry. L’uomo, a capo di una fabbrica di guanti Newark, ama incondizionatamente sua figlia e continua a sostenerla anche quando, anni dopo, Merry (Dakota Fanning) viene coinvolta da un gruppo di ragazzi impegnati in una violenta protesta politica. Quando un attentato dinamitardo ai danni di un ufficio postale di New York provoca la morte di un cittadino, Merry diventa la maggiore indiziata. La polizia irrompe in casa Levov in cerca di indizi, ma Merry è sparita e nessuno sa cosa le sia accaduto. Mentre le indagini procedono, alla fabbrica arriva Rita Cohen (Valorie Curry), la nuova stagista. La ragazza confessa allo Svedese di conoscere il nascondiglio di Merry e inizia a ricattarlo con la promessa di rivelargli l’informazione. Nel frattempo, Dawn cede alla pressione e dà forti segni di psicosi, che costringono il marito ad internarla in una clinica psichiatrica.

Corpi da reato

(Commedia, Azione, USA 2013, durata: 117 min), in onda alle 16:20 su Nove.

Un film di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport, Demian Bichir, Tony Hale, Raw Leiba, Steve Bannos, Andy Buckley, Michael McDonald, Nathan Corddry e Jamie Denbo.



Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Trama del Film Corpi da reato: il film segue la storia di Sarah Ashburn (Sandra Bullock) e Shannon Mullins (Melissa McCarthy), due poliziotte molto diverse fra loro, costrette a lavorare insieme per fermare uno spietato boss della droga. Sarah, ambiziosa agente speciale dell'FBI, ha un carattere difficile, arrogante e poco cordiale. Perfezionista, metodica e puntigliosa, è dotata di una grande capacità investigativa di cui si vanta in continuazione. L'agente è molto stimata nell'ambiente di lavoro, ma ha una vita privata disastrosa. È infatti completamente sola, non ha ne un fidanzato ne un amico e a farle compagnia c'è solo il suo gatto. Sarah per ottenere una promozione decide di lasciare New York e trasferirsi a Boston e risolvere un caso impossibile. Si dovrà occupare infatti di un pericoloso latitante ricercato dalla polizia ma che sembra essere praticamente introvabile.

Il pescatore di sogni

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA/UK 2011, durata: 107 min), in onda alle 16:45 su Iris.

Un film di Lasse Hallström con Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked, Kristin Scott Thomas, Catherine Steadman, Tom Mison, Rachel Stirling e Jill Baker.



Il Pescatore di sogni: Il trailer italiano del film

Trama del Film Il pescatore di sogni: il film racconta la storia del dottor Alfred Jones (Ewan McGregor), scienziato timido e introverso, che grazie alle sue conoscenze di ittica lavora per il governo britannico. La sua esistenza è totalmente piatta: un lavoro monotono e un matrimonio poco soddisfacente. Suo malgrado, si ritrova coinvolto nello stravagante progetto ideato dallo sceicco Muhammad (Amr Waked), intenzionato a introdurre il salmone nello arido Yemen. Un piano, questo, che Alfred reputa ridicolo, ma che si ritrova costretto ad assecondare su ordine del governo. Il Primo Ministro, Patricia Maxwell (Kristin Scott Thomas), infatti, vede nell'idea dello sceicco un modo per distogliere l'attenzione mediatica dall'ultima operazione fallimentare in Medio Oriente. A convincere lo scienziato a introdurre la pesca al salmone nelle acque degli altipiani dello Yemen è la visione mistica del mondo del pascià. Non sarà solo il carisma di Muhammad a conquistare Alfred, ma anche la sua assistente Harriet Chetwode-Talbot (Emily Blunt), che lo aiuterà a capire cosa vuole dalla sua vita e a smuovere la sua scialba e grigia esistenza.

Terremoto 10.0

(Azione, USA 2014, durata: 88 min), in onda alle 17:05 su Cielo.

Un film di David Gidali con Heather Sossaman, Cameron Richardson, Henry Ian Cusick, Jeffrey Jones, Kristen Dalton e David Barrera.



Terremoto 10.0: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Terremoto 10.0: Los Angeles sta per essere colpita da un devastante sisma che rischia di distruggere per sempre l'intera città. Quando la terra in California inizia a tremare, la scienziata Emily (Cameron Richardson), con l'aiuto del suo collega Gladstone (Jeffrey Jones), indaga immediatamente sulla natura del fenomeno prima che il peggio accada. Ma il pericoloso sciame sismico che si è appena verificato non lascia spazio all'immaginazione: è in arrivo un super terremoto di magnitudo 10.0 che, con tutta probabilità, farà crollare l'intera città in una voragine ricolma di lava. Il disastro, è stato innescato dalle perforazioni nel terreno compiute da una società di hydrofracking senza scrupoli; la stessa per cui lavora Jack (Henry Ian Cusick).

Gifted - Il dono del talento

(Drammatico, USA 2017, durata: 101 min), in onda alle 17:55 su Rai Movie.

Un film di Marc Webb con Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir O'Donnell, Glenn Plummer e Joe Chrest.



Gifted - il dono del talento: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Gifted - Il dono del talento: la storia si ambienta in una cittadina nei pressi di Tampa, in Florida, dove la piccola Mary Adler (Mckenna Grace) cresce sotto le cure non convenzionali dello zio Frank (Chris Evans), fratello della madre deceduta quando la bambina era ancora in fasce. A sette anni compiuti, Mary dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica, e seppure debba ancora alzarsi sulle punte per scrivere le frazioni alla lavagna, riesce a risolvere da sola equazioni complesse di livello avanzato, destando l'interesse di preside e insegnanti.

L'altra donna del re

(Storico, Thriller, Drammatico, UK 2008, durata: 115 min), in onda alle 18:49 su Iris.

Un film di Justin Chadwick con Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, David Morrissey, Kristin Scott Thomas, Mark Rylance, Jim Sturgess, Ana Torrent, Juno Temple, Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch, Tiffany Freisberg, Oliver Coleman e Andrew Garfield.



L'altra donna del re: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Trama del Film L'altra donna del re: Anne e Mary Boleyn (Natalie Portman e Scarlett Johansson) si traferiscono dalla campagna alla corte del Re Enrico VIII d'Inghilterra (Eric Bana) per entrare a far parte della cerchia delle damigelle, spinte dall'ambizione del padre Sir Thomas Boylen e dallo zio George (Mark Rylance e Jim Sturgess), entrambi desiderosi di risollevare la reputazione e le ricchezze di famiglia. Le due ragazze imparano a mettere a frutto le proprie doti seduttive per conquistare i favori del Re; in un primo momento è Mary ad entrare nelle sue grazie, finché intraprende con il sovrano una relazione sentimentale e rimane incinta. Sua sorella Anne, rimasta inizialmente in disparte, conquista la scena e l'attenzione di Enrico seducendolo a tal punto da riuscire a mettere in ombra la sorella Mary e la regina Caterina d'Aragona (Ana Torrent), determinata a prendere il suo posto.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV