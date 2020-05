Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 24 Maggio 2020

News Cinema

Film in TV in onda oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: Skiptrace - Missione Hong Kong, Qualunquemente, Il potere dei soldi, Baby Driver, The 33, Il profumo del mosto selvatico, Ember, I tre moschettieri, Il pescatore di sogni, Quel che resta del giorno, Amarsi ancora, The River Wild - Il fiume della paura e tanti altri.

Skiptrace: Missione Hong Kong

(Commedia, Azione, USA 2016, durata: 120 min), in onda alle 13:25 su Cielo

Un film di Renny Harlin con Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan, Eric Tsang e Michael Wong.



Skiptrace - Missione Hong Kong: Il trailer italiano del film - HD

Trama del film Skiptrace: Missione Hong Kong: il film racconta la storia di Bennie Chan (Jackie Chan), onesto poliziotto di Hong Kong che da anni è sulle tracce di Victor Wong (Winston Chao), capo della mafia asiatica. Conosciuto per la sua capacità di arrestare anche i criminali più sfuggenti, Bennie, tuttavia, non è ancora riuscito a portare a termine il compito a cui tiene di più: consegnare alla giustizia la banda di Wong. Quando la figlia acquisita Samantha (Bingbing Fan) viene rapita dal potente boss del crimine, Bennie è costretto a chiedere aiuto all'americano Connor Watts (Johnny Knoxville), un truffatore e giocatore d'azzardo a sua volta in fuga dalla banda dopo aver creato scompiglio all'interno dell'organizzazione.

Qualunquemente

(Commedia, Italia 2011, durata: 96 min) in onda alle 13.50 su Rai Movie

Un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Nicola Rignanese, Davide Giordano, Luigi Maria Burruano, Alfonso Postiglione, Veronica Da Silva, Salvatore Cantalupo e Antonio Gerardi.





Trama del Film Qualunquemente: il film racconta la storia di Cetto La Qualunque (Antonio Albanese), corrotto uomo d'affari calabrese, che dopo la latitanza all'estero, decide di tornare in Italia. L'uomo era scappato dal Bel Paese per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino, Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia, formata da una bellissima ragazza di colore e una bimba di cui lui non ricorda mai il nome. Al ritorno in patria Cetto, però, non ritrova solo il suo braccio destro Pino (Nicola Rignanese), ma anche la precedente moglie e suo figlio Melo (Davide Giordano). A questa situazione, già di per sé delicata, si aggiunge un'aggravante: il paesino è "a rischio legalità" e tutte le sue proprietà, ottenute illegalmente, rischiano di essere confiscate.

Il potere dei soldi

(Thriller, Drammatico, USA 2013, durata: 115 min) in onda alle 14.00 su TV8

Un film di Robert Luketic con Harrison Ford, Gary Oldman, Amber Heard, Liam Hemsworth, Josh Holloway e Richard Dreyfuss.





Trama del Film Il potere dei soldi: la vicenda si svolge a New York, nel mondo delle aziende produttrici di high tech. Il giovane Adam Cassidy (Liam Hemsworth), un ragazzo di umili origini ma molto brillante, lavora allo sviluppo di nuovi software per la Wyatt Corporation, una grande società di telecomunicazioni gestita dal potente magnate Nicolas Wyatt (Gary Oldman). Il ragazzo è ambizioso e cerca di fare rapidamente carriera, spinto dalla necessità di pagare le spese mediche del padre malato (Richard Dreyfuss). Un giorno, deluso dall’ultimo software realizzato da Adam con il suo team di sviluppo, Wyatt licenzia tutta la squadra. Per ripicca, Adam usa la carta di credito aziendale ancora in suo possesso per offrire una notte di bagordi ai suoi compagni. Il giorno successivo, Adam viene richiamato da Wyatt che pretende la restituzione della carta di credito, obbligandolo a svolgere un incarico di spionaggio industriale. Non lo denuncerà alla polizia se Adam s’introdurrà sotto copertura nella Eikon Corporation, la società rivale gestita da Jock Goddard (Harrison Ford), che di Wyatt fu il mentore, allo scopo di rubare il prototipo di un nuovo telefono cellulare.

Baby Driver

(Azione, Commedia, Thriller, UK/USA 2017, durata: 112 min) in onda alle 14.00 su Rai 4

Un film di Edgar Wright con Lily James, Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Bernthal, Jon Hamm, Jamie Foxx, Flea e Sky Ferreira.



Baby Driver - Il genio della fuga: Un nuovo trailer italiano del film - HD

Trama del Film Baby Driver: per contrastare il fastidioso ronzio che fin da bambino risuona nelle orecchie, il giovanissimo pilota Baby (Ansel Elgort) inforca le cuffie e spinge sull'acceleratore dell'auto. La guida spericolata per vicoli strettissimi e strade trafficate, insegue le evoluzioni della traccia: l'auto frena, slitta, sgomma con sottofondo di pneumatici fumanti e assoli di chitarra. Il talento al volante fa di lui l'autista di fiducia, nonché inconsueto portafortuna, del misterioso Doc (Kevin Spacey), leader di una banda di rapinatori di banche e stratega sopraffino. Anche se per la faccia pulita e la testa tra gli accordi il ragazzo fatica a farsi apprezzare dagli altri criminali. In particolare Bats (Jamie Foxx), testa calda dal grilletto facile, si mostra scettico e diffidente nei suoi confronti e si diverte a testarne il valore attraverso una serie di subdole provocazioni. Nonostante abbia imboccato la strada del crimine, Baby ha in fondo un'indole onesta e compassionevole, e farà di tutto per proteggere dai pericoli a cui lo espone il mestiere la dolce Debora (Lily James), la cameriera di cui è innamorato.

The 33

(Drammatico, USA/Cile 2015, durata: 127 min) in onda alle 14.21 su Iris

Un film di Patricia Riggen con Antonio Banderas, Cote de Pablo, Rodrigo Santoro, James Brolin, Juliette Binoche, Kate del Castillo, Lou Diamond Phillips, Gabriel Byrne, Naomi Scott e Jacob Vargas.



The 33: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film The 33: il film racconta l'incredibile e miracolosa storia vera dei 33 minatori cileni rimasti intrappolati per 69 giorni, tra il 5 agosto e il 13 ottobre del 2010, sottoterra in una miniera d'oro e rame di San José in Cile. Intrappolati oltre 200 piani sotto la superficie (circa 600 metri sotto terra) con sopra di loro uno strato roccioso grande due volte l'Empire State Building, i coraggiosi minatori hanno sopportato temperature di quasi 40 gradi e un isolamento completo dal resto del mondo. Tra loro c'era "Super Mario" Sepulveda (Antonio Banderas), uno dei minatori che ha pubblicato alcuni video log assicurando che i minatori fossero ancora vivi mentre il mondo guardava la storia di sopravvivenza sotterranea più lunga della storia.

Il profumo del mosto selvatico

(Commedia, Drammatico, USA 1995, durata: 102 min) in onda alle 14.57 su Nove

Un film di Alfonso Arau con Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn, Giancarlo Giannini, Angélica Aragón, Debra Messing, Evangelina Elizondo, Freddy Rodríguez, Febronio Covarrubias, Alejandra Flores, Don Amendolia, Roberto Huerta, Juan Jimenez e Gema Sandoval.





Trama del Film Il profumo del mosto selvatico: il film racconta la storia di un giovane e affascinante ragazzo, Paul Sutton (Keanu Reeves), che al rientro dalla guerra invece di ricevere un’accoglienza amorevole e gratificante da parte della sua amata Betty, si scontra con un suo atteggiamento gelido e distaccato. Betty sembra non aver minimamente sentito la mancanza del marito nei cinque anni di lontananza: non è al molo ad attenderlo e non ha letto tutte le lettere scritte per lei durante i disperati anni della guerra. Presa coscienza di questa inaspettata e deludente realtà riguardo al suo matrimonio, Paul, che ha ancora in testa gli orrori della guerra, decide di riprendere la sua vita di un tempo, viaggiando di città in città come rappresentante di cioccolatini. Durante uno dei suoi viaggi di lavoro conosce la bellissima Victoria Aragon (Aitana Sanchez-Gijon), giovane di origine messicana figlia di un ricco viticoltore della Napa Valley, che sta vivendo un momento molto difficile della sua vita. Victoria è stata abbandonata dal professore universitario con cui aveva una relazione dopo essere rimasta incinta e non sa come comportarsi per non disonorare la sua famiglia. In particolare, la bella Victoria è terrorizzata dalla reazione che potrebbe avere l’austero padre Alberto (Giancarlo Giannini).

Ember

(Avventura, Fantasy, 2008, durata: 95 Min) in onda alle 15.10 su Paramount Network

Un film di Gil Kenan con Bill Murray, Tim Robbins, Saoirse Ronan, Martin Landau, Mackenzie Crook, Toby Jones, Mary Kay Place





Trama del film Ember: Per generazioni, la popolazione della Città di Ember ha prosperato nel sottosuolo, in un mondo incredibile fatto di luci scintillanti. La città è stata costruita come rifugio per gli esseri umani ed è alimentata da un enorme generatore, ideato per avere un’autonomia di soli 200 anni. Ora Ember sta cadendo preda dell’oscurità, il generatore si sta deteriorando, e le sue luci abbaglianti iniziano già ad affievolirsi. Nonostante la crescente preoccupazione per il futuro della loro amata Città, gli studenti di Ember si trovano a dover affrontare un’altra fase della loro vita, un rito di passaggio per tutti i diplomati: è il Giorno delle Assegnazioni. Il giorno, cioè, in cui il Sindaco in persona presenzierà di fronte ai diplomandi, mentre essi scelgono, tramite una lotteria, il modo in cui trascorreranno le loro vite, lavorando per la loro società. Lina, che sperava con tutte le sue forze di diventare un messaggero, è sconvolta all’idea di essere stata assegnata alla Rete delle Tubazioni, la vasta rete di tubi che si trova sotto alla Città. Il suo compagno di classe, Doon Harrow, che più di qualsiasi altra cosa avrebbe voluto lavorare nel Generatore, si fa letteralmente prendere dal panico quando estrae l’incarico di Messaggero. La Rete delle Tubazioni non è certo come il Generatore, ma si trova nelle sue vicinanze, perciò Doon propone a Lina di scambiarsi gli incarichi. Lei ne è molto felice e accetta lo scambio con grande entusiasmo. Nasce così un’amicizia alquanto improbabile, che via via cambierà il corso delle vite di tutti coloro che vivono a Ember. Lina svolge con destrezza l’incarico di Messaggero: gira per la città per recapitare importanti missive a persone altrettanto importanti, tra cui il sindaco stesso; mentre a casa si prende cura della nonna anziana e della sua sorellina Poppy. Un giorno, nel loro armadio, trovano una vecchia scatola di metallo; la nonna di Lina sembra molto felice: è assolutamente certa di ricordare che il contenuto della scatola fosse molto importante, solo che ne ha dimenticata la ragione. Lina riesce ad aprire il lucchetto della scatola e dentro vi trova alcuni documenti il cui significato le appare incomprensibile. Incapace di decifrarli, ma certa della loro importanza, Lina decide di chiedere aiuto a Doon. Mentre i blackout nella Città diventano sempre più frequenti, Lina e Doon apprendono che le informazioni all’interno della scatola potrebbero aiutarli a salvare la Città. In una lotta contro il tempo, i due iniziano a seguire gli indizi, destreggiandosi tra politici corrotti e personaggi deplorevoli, i quali si augurano che i due non riusciranno mai a raggiungere il proprio fine: restituire la luce alla Città di Ember.

I tre moschettieri

(Avventura, Azione, Storico, USA/UK/Francia 2011, durata: 102 min) in onda alle 15.35 su Rai Movie

Un film di Paul W.S. Anderson con Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Juno Temple, James Corden, Gabriella Wilde, Freddie Foxx e Til Schweiger.





Trama del Film I tre moschettieri: il film segue le vicende del giovane d'Artagnan (Logan Lerman), ragazzo impavido, ma dalla testa calda, che si unisce ai tre leggendari moschettieri caduti in disgrazia dopo il tradimento di Milady (Milla Jovovich). Francia, XVII secolo. Porthos (Ray Stevenson), Athos (Matthew Macfadyen) e Aramis (Luke Evans) sono tre combattenti d'elite che servono il Re come i suoi migliori moschettieri. Dopo aver scoperto una cospirazione per rovesciare il trono, gli audaci spadaccini si imbattono in un giovane aspirante eroe, D'Artagnan, e lo prendono sotto la loro ala protettiva. Insieme, i quattro affrontano una pericolosa missione per far luce su un complotto che minaccia la Corona, ma anche il futuro stesso dell'Europa. Il perfido Richelieu (Christoph Waltz), infatti, vuole servirsi di una collana per inscenare una falsa relazione tra la sposa del re di Francia e la casa inglese, dando inizio a una terribile guerra tra le due nazioni. Decisi a sventare il complotto, i moschettieri partono alla volta dell'Inghilterra per recuperare l'oggetto. Ce la faranno i coraggiosi spadaccini a portare a termine il compito salvando così il futuro della Francia?

Il pescatore di sogni

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, USA/UK 2011, durata: 107 min), in onda alle 16:52 su Iris.

Un film di Lasse Hallström con Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked, Kristin Scott Thomas, Catherine Steadman, Tom Mison, Rachel Stirling e Jill Baker.





Trama del Film Il pescatore di sogni: il film racconta la storia del dottor Alfred Jones (Ewan McGregor), scienziato timido e introverso, che grazie alle sue conoscenze di ittica lavora per il governo britannico. La sua esistenza è totalmente piatta: un lavoro monotono e un matrimonio poco soddisfacente. Suo malgrado, si ritrova coinvolto nello stravagante progetto ideato dallo sceicco Muhammad (Amr Waked), intenzionato a introdurre il salmone nello arido Yemen. Un piano, questo, che Alfred reputa ridicolo, ma che si ritrova costretto ad assecondare su ordine del governo. Il Primo Ministro, Patricia Maxwell (Kristin Scott Thomas), infatti, vede nell'idea dello sceicco un modo per distogliere l'attenzione mediatica dall'ultima operazione fallimentare in Medio Oriente. A convincere lo scienziato a introdurre la pesca al salmone nelle acque degli altipiani dello Yemen è la visione mistica del mondo del pascià. Non sarà solo il carisma di Muhammad a conquistare Alfred, ma anche la sua assistente Harriet Chetwode-Talbot (Emily Blunt), che lo aiuterà a capire cosa vuole dalla sua vita e a smuovere la sua scialba e grigia esistenza.

Quel che resta del giorno

(Drammatico, USA/UK 1993, durata: 134 min), in onda alle 17:15 su La7.

Un film di James Ivory con Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve, Peter Vaughan, Paula Jacobs, Hugh Grant, Caroline Hunt, Jo Kendall, Joanna Joseph, Wolf Kahler, Brigitte Kahn, Emma Lewis, Abigail Harrison, Lena Headey, Roger McKern, Jestyn Phillips, John Savident, Frank Shelley, Pip Torrens, Hugh Sweetman, Rupert Vansittart, John Haycraft, Peter Halliday, Patrick Godfrey, Tony Aitken, Steven Beard, Terence Bayler, Christopher Brown, Ben Chaplin, Peter Cellier, Paul Copley, Steve Dibben, Peter Eyre, Jeffrey Wickham e Michael Lonsdale.





Trama del Film Quel che resta del giorno: racconta le vicende di Mr. Stevens (Anthony Hopkins) e di un mondo che non c'è più. La storia inizia nell'Inghilterra del secondo dopoguerra. Siamo a metà degli anni 50 quando Stevens riceve una lettera dalla sua ex collega, la governante Miss. Kenton (Emma Thompson), che gli chiede un incontro dopo tanti anni di lontananza. La bellissima magione di Darlington Hall, in cui Stevens ha prestato servizio come maggiordomo dall'impeccabile stile british, è stata venduta al ricco americano Jack Lewis (Christopher Reeve) dopo la morte del vecchio proprietario Lord Darlington (James Fox). Così Stevens parte per incontrare Miss. Kenton, diventata nel frattempo Mrs. Benn e ormai nonna, per proporle di tornare a lavorare a Darlington Hall sotto la nuova proprietà.

Amarsi ancora

(Drammatico, Sentimentale, Canada 2015, durata: 83 min), in onda alle 17:45 su TV8.

Un film di Michael M. Scott con Teri Polo, Paul Johansson, Chloe Babcook, Lini Evans, Malcolm Stewart, Christopher Russell, Zak Santiago, Lucia Walters, Giles Panton, Terence Kelly, Rebecca Olson e Jody Thompson.





Trama del Film Amarsi ancora: il film racconta la storia di una coppia, David (Paul Johansson) e Chloe Baker (Teri Polo), sull'orlo del divorzio, che decide di mettere da parte i loro rancori e i loro conflitti coniugali per aiutare la figlia Amanda (Chloe Babcook) a organizzare il suo matrimonio. La giovane, non a conoscenza della situazione dei suoi genitori, sta per sposare il fidanzato, insieme al quale decide di far conoscere le rispettive famiglie proprio durante la scelta della location per le nozze. Quest'ultima ricadrà su una località balneare a Camden, nel Maine, dove quindici anni prima i genitori di Amanda hanno trascorso una romantica vacanza. David e Chloe accettano di comportarsi come una coppia normale per il bene della figlia e, mentre l'aiutano a pianificare l'evento, si ritrovano a collaborare insieme, affinché tutto sia perfetto. All'apparenza il loro sembra un matrimonio felice che dura da ben 25 anni, in verità con il passare del tempo ognuno di loro si è concentrato così tanto sul lavoro da dimenticarsi dell'altro.

The River Wild - Il fiume della paura

(Drammatico, Thriller, USA 1994, durata: 110 min), in onda alle 18:56 su Iris.

Un film di Curtis Hanson con Meryl Streep, Stephanie Sawyer, Joseph Mazzello, David Strathairn, Elizabeth Hoffman, William Lucking, Victor Galloway, Kevin Bacon, Benjamin Bratt e John C. Reilly.







Trama del Film The River Wild - Il fiume della paura: segue la storia di Gail (Meryl Streep), giovane donna che vive a Boston in una bella casa, insieme a suo marito Tom (David Strathairn) e i suoi due figli. La donna è in crisi già da diverso tempo con il marito, un architetto sempre Impegnato per via del suo lavoro e spesso lontano da casa. Per festeggiare il decimo compleanno del figlio Roarke (Joseph Mazzello), Gail decide di trascorre qualche giorno di vacanza dai suoi genitori in Montana, territorio selvaggio in cui è nata. Gail desidera praticare dopo tanto tempo il suo sport preferito, il rafting, che consiste nel discendere il fiume su un gommone. All'ultimo momento Tom, si unisce al resto della famiglia e tutti insieme partono per una tranquilla ed entusiasmante gita tra le rapide del Canyon. Durante il tragitto fanno la conoscenza di tre uomini: Wade (Kevin Bacon) il più giovane, che fa subito amicizia con Roarke, Terry (John C. Reilly) e Frank (William Lucking), la guida. Gail accetta di fare da scorta agli altri, e le due imbarcazioni si superano vicendevolmente, finché Frank non scompare.

Altri film in onda questo pomeriggio:

