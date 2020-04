Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 19 Aprile 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Attrition, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini, Vi presento i nostri, Viaggio sola, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri, The Karate Kid - Per vincere domani, 2 cavalieri a Londra e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Attrition

(azione, Thailandia/USA/UK 2018, durata: 90 min), in onda alle 13:20 su Cielo.

Un film di Mathieu Weschler con Steven Seagal, Rudy Youngblood, Siu-Wong Fan, Sue Ting e Ego Mikitas.



Attrition: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Attrition: racconta la storia di Axe (Steven Seagal) un ex agente delle forze speciali, che lotta contro un profondo senso di colpa causato da una vita passata a uccidere. In preda ai rimorsi per il dolore inferto alle sue vittime, il soldato decide di rifugiarsi nella giungla thailandese per trovare sollievo nella spiritualità tipica della religione buddista e nel Kung-fu. Trasferitosi in un piccolo villaggio, dove si occupa di assistere i malati con l'aiuto dell'agopuntura, Axe fa la conoscenza di Tara (Sue Ting), una ragazza dai mitici poteri e figlia maggiore del signor Yuen. Tuttavia, quando la giovane viene improvvisamente rapita da alcuni pericolosi criminali, guidati dal trafficante QMom (Yu Kang), il padre supplica l'ex agente di salvarla.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini

(fantasy, azione, family, USA 2010, durata: 120 min), in onda alle 13:30 su Paramount Network.

Un film di Chris Columbus con Logan Lerman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson, Uma Thurman, Sean Bean, Catherine Keener, Steve Coogan, Joe Pantoliano e Alexandra Daddario



Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini: Il trailer del film



Trama del Film Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il film è ambientato al giorno d’oggi, in due mondi paralleli: New York City e il Monte Olimpo, abitato dalle mitiche divinità greche, situato a centinaia di metri sopra l’Empire State Building. Il film inizia con il Dio Poseidone (Kevin McKidd) che, uscito dalle acque, incontra suo fratello Zeus (Sean Bean), sul ponte di osservazione dell'Empire State Building. Zeus dice a Poseidone che la Folgore, che gli dà il controllo su tutti i fulmini, è stata rubata. Zeus è convinto che il responsabile del furto sia il figlio di Poseidone. Se il fulmine non gli sarà restituito entro la mezzanotte del 21 giugno, nel solstizio d'estate, Zeus scatenerà la guerra sulla Terra. Subito dopo la vicenda si sposta tra i terrestri. Percy Jackson (Logan Lerman) è un ragazzo dislessico e iperattivo che vive a New York con sua madre Sally, una donna dolce e amabile, e il patrigno Gabe Uglaino, un uomo egoista e sgradevole che Percy detesta.

Vi presento i nostri

(commedia, USA 2010, durata: 98 min), in onda alle 14:00 su Nove..

Un film di Paul Weitz con Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Harvey Keitel e Laura Dern.



Vi presento i nostri: Il trailer del film



Trama del Film Vi presento i nostri: segue le vicende di Greg Fotter (Ben Stiller), felicemente sposato con Pam (Teri Polo) e papà di due gemelli, Samantha e Harry. Dopo un duro esame per essere accettato nel cerchio della fiducia di suo suocero Jack (Robert De Niro), l’uomo è diventato parte fondamentale della famiglia: bravo marito, ottimo padre, con una carriera in ascesa, tanto da attirare l’attenzione della bellissima Andi Garcia (Jessica Alba), rappresentante di una casa farmaceutica che lo vuole come testimonial del suo farmaco contro le disfunzioni sessuali. Nonostante il loro sia un matrimonio sereno, gli impegni di lavoro sono numerosi e anche occuparsi dei figli gli richiede molto tempo, soprattutto per la scelta di una scuola che soddisfi le esigenze di entrambi. Jack intanto, rimasto deluso dal suo primo genero Bob (Thomas McCarthy) che ha tradito e lasciato sua figlia Debbie (Nicole DeHuff), ha quasi avuto un infarto. Così decide di puntare tutto su Greg, designandolo come nuovo capo famiglia e denominandolo il Don Fotter. Tutto si complica quando, per il quinto compleanno dei gemelli, tutti arrivano a Chicago per la grande festa: Kevin (Owen Wilson), l’ex di Pam, i nonni paterni, Bernie (Dustin Hoffman) e Roz (Barbra Streisand), e quelli materni, Dina (Blythe Danner) e, naturalmente, Jack. L’ex agente della Cia comincia a sospettare che qualcosa non vada quando si accorge delle attenzioni che la bella Andi rivolge a Greg, iniziando a indagare e, naturalmente, fraintendendo ogni cosa…

Viaggio sola

(drammatico, Italia 2013, durata: 85 min), in onda alle 14:25 su Rai Movie.

Un film di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gian Marco Tognazzi, Alessia Barela e Lesley Manville.



Viaggio sola: Il trailer ufficiale del film di Maria Sole Tognazzi



Trama del Film Viaggio sola: Irene (Margherita Buy) ha superato i quarant'anni, niente marito, niente figli e un lavoro che è il sogno di molti: Irene è l'"ospite a sorpresa", il temutissimo cliente in incognito che annota, valuta e giudica gli standard degli alberghi di lusso. Qualsiasi dimenticanza o sciatteria viene annotata: è un punto in meno. La vedremo nel corso del film compiere la sua meticolosissima ispezione in vari alberghi: tra le nevi delle Alpi, in grandi città europee, in Africa. Oltre al lavoro, nella sua vita ci sono la sorella Silvia, sposata con figli, svampita e sempre di corsa, e l'ex fidanzato Andrea. Irene non ha alcun desiderio di stabilità, si sente libera, privilegiata. Ma è vera libertà la sua? Qualcosa metterà in discussione questa certezza.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri

(fantasy, avventura, family, 2013, durata: 120 min), in onda alle 15:30 su Paramount Network..

Un film di Thor Freudenthal con Logan Lerman, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin, Brandon T. Jackson, Jake Abel, Anthony Head, Stanley Tucci, Nathan Fillion e Missi Pyle



Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Percy Jackson e gli dei dell’olimpo: il mare dei mostri: Nel prologo che apre la pellicola, quattro ragazzi - Annabeth (Alexandra Daddario), Luke (Jake Abel), Grover (Brandon T. Jackson) e Talia (Paloma Kwiatkowski) - scappano da un mostro rifugiandosi nel Campo Mezzosangue, dimora di tutti i semidei come loro. Infatti Annabeth è figlia di Atena, Luke è figlio di Hermes, Grover è un satiro e Talia è figlia di Zeus. Durante la fuga, Talia si sacrifica per salvare i compagni. Suo padre Zeus la trasforma immediatamente in un albero magico, il quale traccia un confine lungo tutto il perimetro del Campo Mezzosangue, che da quel momento impedirà a qualsiasi mostro mitologico o essere mortale d'infiltrarsi. In questo modo Talia continuerà a vivere in eterno. Sette anni dopo, Percy (Logan Lerman), figlio di Poseidone e di una terrestre, conduce una vita tranquilla nel Campo Mezzosangue con i suoi amici, il suo custode Grover e Annabeth, per la quale nutra un particolare affetto. Tra le nuove conoscenze di Percy ci sono Clarisse La Rue (Leven Rambin), la figlia di Ares, e Tyson (Douglas Smith), un ciclope buono e gentile, fratellastro di Percy in quanto figlio di Poseidone e di una ninfa del mare.

The Karate Kid - Per vincere domani

(drammatico, family, azione, USA 1984, durata: 126 min), in onda alle 17:00 su TV8.

Un film di John G. Avildsen, con Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue, Martin Kove, Randee Heller, Chad McQueen, Tony O'Dell, Dana Andersen, Frank Burt Avalon e William Bassett.



The Karate Kid - Per vincere domani: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film The Karate Kid - Per vincere domani: Daniel LaRusso è un ragazzo sedicenne del New Jersey, orfano di padre, costretto a trasferirsi con la madre in California. Il giorno del loro arrivo, madre e figlio, trovano alloggio in un residence di periferia piuttosto decadente, con un vicino di casa di origini giapponesi alquanto insolito e solitario chiamato Kesuke Miyagi. Durante la sua prima festa in spiaggia nella nuova località, Daniel conosce una bellissima ragazza di nome Ali Mills, ex fidanzata di un certo Johnny Lawrence, prepotente allievo della scuola di Karate "Cobra Kai", ed interviene in sua difesa proteggendola dall'arroganza dell'ex fidanzato.

Questo episodio, scatena l'antipatia e la gelosia di Johnny che prende di mira il giovane, sostenuto nelle sue spietate intenzioni dai violenti bulli della sua banda. Daniel non può più essere lasciato solo ad affrontare la banda spregiudicata. A intervenire in modo risoluto in questa insostenibile situazione è l'anziano giapponese suo vicino di casa...

2 cavalieri a Londra

(azione, commedia, USA 2003, durata: 114 min), in onda alle 18:41 su 20..

Un film di David Dobkin con Jackie Chan, Owen Wilson, Fann Wong, Donnie Yen e Aaron Taylor-Johnson.



2 cavalieri a Londra: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film 2 cavalieri a Londra: Quando un ribelle cinese uccide il padre di Chan e fugge in Inghilterra, Chan e Roy partono alla volta di Londra meditando vendetta. La sorella di Chan, Lin, che accarezza la stessa idea, scopre un complotto mondiale mirato allo sterminio della famiglia reale ma nessuno le crede. Con l'aiuto di un gentile ispettore di Scotland Yard e un monello di soli dieci anni, l'acrobatico Chan dà uno scossone all'impettita Inghilterra vittoriana nel tentativo di vendicare suo padre e di tenere il romantico Roy lontano da sua sorella...

Altri film in onda questo pomeriggio:

