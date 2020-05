Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 17 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: A casa con i suoi, Quando parla il cuore, Men of Honor, Ultimatum alla Terra, Cop Car, Paura d'amare, Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, The Salvation, Il ricatto, Una calda estate, Gli stagisti e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: A casa con i suoi, Quando parla il cuore, Men of Honor, Ultimatum alla Terra, Cop Car, Paura d'amare, Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, The Salvation, Il ricatto, Una calda estate, Gli stagisti e tanti altri.

A casa con i suoi

(Commedia, USA 2006, durata: 100 min), in onda alle 13:30 su Paramount Network

Un film di Tom Dey con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper e Kathy Bates.



A casa con i suoi: Il trailer del film - HD

Trama del film A casa con i suoi: Tripp (Matthew McConaughey) è un trentacinquenne di successo bello e intelligente con il vizio delle donne. Per evitare di mettere a rischio la sua conveniente condizione di single, Tripp vive ancora a casa dei suoi genitori, Al e Sue (Terry Bradshaw e Kathy Bates), i quali, esasperati da questa situazione, vorrebbero vedere il figlio finalmente indipendente. Tripp, infatti, non è mai stato capace di lasciare il nido e non cerca nemmeno di impegnarsi seriamente con una donna, preferendo passare da una conquista femminile all'altra. Così i genitori, stanchi della presenza del figlio in casa, decidono di rivendicare il loro status di coppia sposata: sotto consiglio di alcuni amici, ingaggeranno segretamente una professionista delle relazioni familiari, esperta in casi di questo tipo, affinché Tripp se ne vada una volta per tutte. Paula (Sarah Jessica Parker), la bella e giovane consulente, crede fermamente che gli uomini che non lasciano il nido materno lo facciano a causa di una bassa autostima. La donna quindi cerca di aiutare i suoi "clienti" a trovare una maggiore autostima agendo in incognito, con lo scopo di far innamorare gli uomini di sé e costringendoli subdolamente a lasciare la casa dei genitori.

Quando parla il cuore

(Commedia, Drammatico, Family, India 2012, durata: 134 min) in onda alle 13.55 su Rai Movie

Un film di Gauri Shinde con Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou, Priya Anand, Sujatha Kumar e Sulabha Deshpande.



Quando parla il cuore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Quando parla il cuore: La storia segue le vicende di Shashi Godbole (Sridevi) una casalinga calma, dolce e amorevole. Nonostante trascorra le sue giornate a provvedere alla sua famiglia, né il marito né i figli sembrano darle il giusto riconoscimento per gli sforzi fatti; anzi, non fanno altro che schernirla per la sua incapacità di comprendere e parlare correttamente inglese. In India infatti, sono tre i fattori fondamentali che definiscono il successo di un individuo: denaro, fama e conoscenza della lingua inglese. Stanca degli ostacoli linguistici che non le permettono nemmeno di fare shopping o di ordinare un semplice caffè in un bistrot, la giovane parte alla volta di New York per frequentare finalmente un corso di grammatica che l'aiuti a risolvere il suo problema.

Men of Honor - L'onore degli uomini

(Drammatico, USA 2000, durata: 129 min), in onda alle 14:09 su Iris.

Un film di George Tillman Jr. con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Michael Rapaport, Powers Boothe, David Keith, Holt McCallany, Joshua Leonard, Dennis Troutman, Joshua Feinman, Carl Lumbly, Lonette McKee e David Conrad.



Men of Honor - L'onore degli uomini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Men of Honor - L'onore degli uomini: Carl Brashear non permette a niente di ostacolare i suoi sogni. Figlio di un agricoltore del Kentucky, Carl se ne va di casa in cerca di quella che si aspetta sia una vita migliore. "Non mollare mai... sii sempre il migliore", gli aveva detto suo padre, e Carl prende a cuore quel viatico. Dopo essersi arruolato in Marina, che da poco si è aperta alle minoranze etniche, per due anni Carl scrive oltre cento lettere prima che l'arma lo accetti nel programma di Scuola Sub. L'ufficiale istruttore di Carl, Billy Sunday, non vuol sentire nè di Carl nè delle sue ambizioni. Sunday, un famoso ufficiale capo istruttore subacqueo della Marina noto tanto per i guai che ha sempre creato quanto per i suoi straordinari risultati come sommozzatore, perseguita e sfida Carl senza pietà aspettandosi che egli getti la spugna e molli.

Ultimatum alla Terra

(Sci-fi, USA 2008, durata: 103 min), in onda alle 14:23 su Nove.

Un film di Scott Derrickson con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Kathy Bates, Jon Hamm, John Cleese, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Rothman e Juan Riedinger.



Ultimatum alla Terra: Trailer del film con Keanu Reeves e Jennifer Connelly

Trama del Film Ultimatum alla Terra: Nel 2008 la scienziata Helen Benson (Jennifer Connelly) viene convocata dalle alte sfere per far fronte ad un imminente catastrofe: un oggetto non identificato si dirige a tutta velocità su New York. L’oggetto si rivela essere una navicella aliena, contente il messaggero Klaatu (Keanu Reeves). Nonostante l'alieno chieda insistentemente di parlare con l'ONU, Helen sembra essere l’unica a voler instaurare con lui un vero dialogo. Per questo motivo, insieme al figlio Jacob (Jaden Smith), la donna libera Klaatu dalla prigione militare e aiuta l'extra-terrestre a nascondersi. Quest’ultimo rivela alla scienziata che il vero motivo per cui è giunto sul pianeta è quello di dar via allo sterminio umano.

Cop Car

(Drammatico, Thriller, USA 2015, durata: 86 min), in onda alle 14:25 su Rai 4.

Un film di Jon Watts con Kevin Bacon, Shea Whigham, Camryn Manheim, James Freedson-Jackson, Hays Wellford e Kyra Sedgwick.



Cop Car: Il trailer del film, versione originale

Trama del Film Cop Car: Il film è ambientato in una piccola cittadina del Colorado, dove due ragazzini di circa 10 anni nome Travis (James Freedson-Jackson) e Harrison (Hays Wellford) vagano attraverso i campi, dopo essere scappati di casa, alla ricerca di un'avventura. Trovata un'auto della polizia, che sembra abbandonata e con le chiavi inserite, i due non ci pensano due volte e decidono di prenderla per fare un giretto nelle strade dei dintorni. I bambini ignorano il guaio in cui si stanno cacciando. La macchina, infatti, appartiene, allo sceriffo Kretzer (Kevin Bacon), poliziotto corrotto, che si trovava non lontano dall'auto per sotterrare un cadavere. L'agente si mette subito sulle loro tracce, perché qualcosa di molto compromettente è presente nel bagagliaio e Kretzer farà di tutto per recuperarla. Riusciranno i due ragazzini a uscirne illesi?

Paura d'amore

(Commedia, Sentimentale, USA 1991, durata: 116 min), in onda alle 14:55 su La7.

Un film di Garry Marshall con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo, Nathan Lane, Kate Nelligan, Jane Morris, Greg Lewis, Al Fann, Ele Keats, Fernando Lopez, Glenn Plummer, Tim Hopper, Harvey Miller, Sean O'Bryan, Laurie Metcalf, Phil Leeds, Goldie McLaughlin, Calvin Jung e Marvin Braverman.



Paura d'amare: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Paura d'amore: Frankie (Michelle Pfeiffer) è una cameriera delusa dalle sue precedenti relazioni amorose, mentre Johnny (Al Pacino) è un cinquantenne appena uscito dal carcere. L'uomo viene assunto come cuoco nello stesso ristorante in cui lavora Frankie, dal momento che la collega Helen viene ricoverata in ospedale e il locale si trova a corto di personale. Johnny è da subito attratto da lei, che però è scostante e rifiuta tutte le attenzioni ricevute. Lo chef non demorde, e continua a corteggiarla con complimenti, inviti a cena e lunghi discorsi in cui dichiara di essere certo che il loro destino è stare insieme. Le fa anche notare che, tra le tante cose che li accomunano, c’è una canzone che spesso passa in radio, dal titolo Frankie and Johnny. A un certo punto Johnny chiede a Frankie di accompagnarlo ad una festa di addio di un collega, ma lei rifiuta. Lui si presenta ugualmente al suo appartamento e lei dunque acconsente ad andare. Al party, Johnny tenta nuovamente di convincerla che loro due sono fatti l’uno per l’altra.

Come tu mi vuoi

(Commedia, Italia 2007, durata: 95 min), in onda alle 15:30 su Cielo.

Un film di Volfango De Biasi con Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Giulia Steigerwalt, Niccolò Senni, Elisa D'Eusanio e Marco Foschi.



Come tu mi vuoi: Trailer del film con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi

Trama del Film Come tu mi vuoi: Lei, look da sfigata, un po' per necessità, un po' per partito preso, è una studentessa modello alle prese con il dilemma dei tempi moderni: essere o apparire. Lui, viziato e bello, è il tipico prodotto moderno dei quartieri alti; un concentrato di muscoli, moda e qualunquismo. Due mondi opposti che entrano in rotta di collisione in un'aula d'esame all'università. Per una serie di coincidenze, Giada si ritroverà a dare ripetizioni a Riccardo. Superato l'agghiaccio iniziale e sulla scia di una crudele scommessa, tra i due scocca l'amore. Però Giada capisce che Riccardo si vergogna di lei, che non la considera degna di entrare nel suo mondo. Pur di riconquistarlo, Giada rinnegherà i propri ideali, cambierà modo di essere, di vedere e di pensare; si catapulterà in un mondo a lei sconosciuto, fatto di abiti firmati e di feste esclusive.

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi

(Avventura, Commedia, Family, Fantasy, USA 2004, durata: 108 min), in onda alle 15:30 su Paramount Network.

Un film di Brad Silberling con Jim Carrey, Meryl Streep, Emily Browning, Liam Aiken, Kara Hoffman, Shelby Hoffman, Timothy Spall, Billy Connolly, Luis Guzmán, Cedric The Entertainer, Deborah Theaker, Catherine O'Hara, Jennifer Coolidge, Craig Ferguson, Jane Adams (II), Jamie Harris, Rosemary Garris e Alan Heitz.



Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi: il film è basato sui primi tre libri del ciclo narrativo ‘Una serie di sfortunati eventi’ dello scrittore Lemony Snicket. La vicenda ha inizio quando la vita dei fratelli Baudelaire è sconvolta da un’improvvisa tragedia. Rimasti orfani dopo l’incendio della loro casa, l’ingegnosa Violet (Emily Browning), l’erudito Klaus (Liam Aiken) e la piccola Sunny (Kara Hoffman) vengono affidati alle cure del conte Olaf (Jim Carrey). Lo spietato uomo è pronto a tutto pur di accaparrarsi la fortuna dei fratelli Baudelaire, ma non ha fatto i conti con le loro straordinarie abilità. Il tentativo di ucciderli, legandoli alle rotaie di un trafficato binario, è sventato dall’astuzia dei tre fratelli e dai prodigiosi denti di Sunny. I Baudelaire fuggono e chiedono aiuto all’esecutore testamentario Poe (Timothy Spall). Quest’ultimo affida i ragazzi all’erpetologo zio Montgomery Montgomery (Billy Connolly). Ma Olaf non si arrende e, con la sua brigata di attori dal poco talento, finge di essere lo zio, attentando nuovamente alla vita degli orfani. Scampati per la seconda volta alla morte, i fratelli Baudelaire sono affidati alle cure di zia Josephine (Meryl Streep).

The Salvation

(Western, Drammatico, UK/Danimarca/Sudafrica 2014, durata: 92 min) in onda alle 16.15 su Rai Movie

Un film di Kristian Levring con Eva Green, Mads Mikkelsen, Jeffrey Dean Morgan, Mikael Persbrandt, Michael Raymond-James, Jonathan Pryce, Douglas Henshall, Langley Kirkwood, Sean Cameron Michael, Eric Cantona, Alexander Arnold, Toke Lars Bjarke, Nanna Øland Fabricius e Robert Hobbs.



The Salvation: Il trailer italiano del film in esclusiva - HD



Trama del Film The Salvation: America 1871. Jon (Mads Mikkelsen), immigrato Danese, attende da sette anni che la moglie e suo figlio di dieci anni, lo raggiungano dalla Scandinavia. Jon è sbarcato in America 5 anni prima. È fuggito dalla guerra e dalla povertà della sua terra con la speranza d'iniziare una nuova vita e partecipare alla nascita di un nuovo paese. Ora finalmente dopo anni di duro lavoro, insieme al fratello Peter (Mikael Persbrandt), è riuscito ad ottenere un piccolo appezzamento di terreno e può riabbracciare la sua famiglia. Ma quando la moglie e il figlio finalmente arrivano in America, sono vittime di un terribile omicidio. Accecato dal dolore e dallo smarrimento Jon, uomo per bene e onesto, uccide il responsabile del crudele assassinio. Questo imprevisto lo porterà a diventare un fuorilegge a tutti gli effetti. Il malvivente che Jon ha ucciso è il fratello del malvagio colonnello Delarue (Jeffrey Dean Morgan), un bandito che terrorizza il villaggio di Black Creek e che non si fermerà davanti a nulla pur di vendicare l'assassinio di suo fratello.

Il ricatto

(Thriller, Spagna 2013, durata: 90 min), in onda alle 16:00 su TV8.

Un film di Eugenio Mira con Elijah Wood, John Cusack, Allen Leech, Kerry Bishe, Tamsin Egerton, Dee Wallace-Stone, Alex Winter, Jack Taylor e Don McManus.



Il ricatto: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Il ricatto: segue la storia di Tom Selznick (Elijah Wood), un giovane e brillante pianista ritiratosi dalle scene da anni a causa di un forte attacco di panico da palcoscenico, esploso improvvisamente durante un'esibizione dal vivo. Dopo cinque anni decide di tornare ad esibirsi a Chicago per rendere omaggio al suo maestro recentemente scomparso. Per questo evento speciale sceglie di mettere in scaletta uno dei brani tanto amati dal suo mentore defunto, "La Cinquette" anche conosciuto come "il brano impossibile" per la sua complessità tecnica. Nel momento in cui sta per dare il via al concerto, che segna il suo ritorno tanto atteso sul palcoscenico, accade qualcosa d'imprevedibile che influenzerà l'intera performance. Infatti appena apre lo spartito per iniziare a suonare davanti a 4000 persone, Tom trova scritto il messaggio "suona una nota sbagliata e morirai".

Una calda estate

(Commedia, USA 2009, durata: 89 min), in onda alle 17:40 su TV8.

Un film di Betty Kaplan con Vanessa Marcil, Casper Van Dien, Tessie Santiago, Jacqueline Pinol e Jon Seda.



Una calda estate: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film UNa calda estate: è la storia di una donna in carriera che presto si troverà a dover fare i conti con alcune questioni di cuore appartenenti al passato. Margarita (Vanessa Marcil), Viviana (Jacqueline Pinol) e Anabel (Tessie Santiago) sono migliori amiche da sempre. Di origine cubana, le tre ora vivono a Miami, dove ogni tanto si incontrano per passare un po' di tempo insieme e raccontarsi le ultime novità sulle loro rispettive vite: Margarita è un promettente avvocato, Anabel una madre a tempo pieno e Vivian tenta in ogni modo di nascondere ai colleghi la sua vera provenienza. Margarita, sta vivendo un momento incerto. Ha ricevuto un'ottima promozione, ma, mentre le sue amiche la incoraggiano a perseguire la carriera, suo marito Ariel (Jon Seda) non fa che stressarla perché mantenga la promessa fatta e gli dia quanto prima dei figli. A complicare ulteriormente la situazione, sarà poi la comparsa di Luther Simmonds (Casper Van Dien), brillante avvocato aziendale ed ex fidanzato di Margarita.

Gli stagisti

(Commedia, USA 2013, durata: 119 min), in onda alle 18:00 su Nove.

Un film di Shawn Levy con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rose Byrne, Max Minghella, Dylan O'Brien, JoAnna Garcia Swisher, Tiya Sircar, Josh Brener e Tobit Raphael.



Gli Stagisti: Il trailer italiano del film con Owen Wilson e Vince Vaughn

Trama del Film Gli stagisti: Nick (Owen Wilson) e Billy (Vince Vaughn), due venditori di orologi, vengono convocati dal loro diretto superiore il quale gli comunica che l'azienda è fallita: i due quarantenni ritrovandosi senza lavoro, saranno costretti a ricominciare da zero. Billy propone a Nick, che nel frattempo ha iniziato a vendere materassi nel negozio del cognato, di partecipare alla selezione di stagisti della più grande azienda nel settore online: Google. La selezione consiste nel superamento di alcune "sfide": i candidati vengono divisi in squadre, e i due protagonisti, tra ventenni esperti del settore, vengono esclusi e messi a margine poichè considerati vecchi ed inesperti. Finiscono così in una squadra i cui componenti sembrano agli occhi di tutti sicuramente dei perdenti.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV