Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 14 Giugno 2020

Cosa fanno in TV oggi pomeriggio sui canali in chiaro sul digitale: La dolce vita, Quantum of Solace, Michael, A-Team, Nessuna verità, In viaggio con papà, Amore per sempre, Effie Gray: Storia di uno scandalo, Nati stanchi, Segui l'onda, Blow, Lo smoking e tanti altri.

Ricordiamo che i palinsesti con i programmi di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: La dolce vita, Quantum of Solace, Michael, A-Team, Nessuna verità, In viaggio con papà, Amore per sempre, Effie Gray: Storia di uno scandalo, Nati stanchi, Segui l'onda, Blow, Lo smoking e tanti altri.

La dolce vita

(Drammatico, Italia/Francia 1960, durata: 180 min), in onda alle 13.00 su Rai Movie.

Un film di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël, Alain Cuny, Annibale Ninchi, Walter Santesso e Valeria Ciangottini.



La dolce vita: Anita Ekberg e Marcello Mastroianni nella scena di Fontana di Trevi

Trama del Film La dolce vita: il film racconta le vicende di Marcello Rubini (Marcello Mastroianni), un giornalista di scoop scandalistici che vorrebbe in realtà scrivere romanzi. La pellicola, ambientata nella Roma mondana degli anni ’60, svela, attraverso diversi episodi, luci e ombre della società capitolina dell’epoca. Come l’arrivo su un elicottero di una statua del Cristo diretta al Vaticano, che suscita stupore e curiosità nei passanti, o l’incontro di Marcello con Maddalena (Anouk Aimée), affascinante donna con cui passa una notte di forte passione. Ma il reporter non è solo: ha una fidanzata, Emma (Yvonne Furneaux) che, scoperto il tradimento, tenta di togliersi la vita ingerendo delle pasticche, senza però riuscirci. Dopo la scampata tragedia, Marcello si butta a capofitto nel lavoro, accettando di seguire per il suo giornale Sylvia (Anita Ekberg), famosa stella del cinema hollywoodiano. Bionda, bellissima e un po’ folle, l’attrice decide di ballare immersa nell’acqua di Fontana di Trevi, coinvolgendo anche il giornalista che perde la testa per lei.

Quantum of Solace

(Azione, Spionaggio, UK/USA 2008, durata: 106 min) in onda alle 13.40 su TV8

Un film di Marc Forster con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric e Giancarlo Giannini.





Trama del Film Quantum of Solace: James Bond (Daniel Craig) cattura il signor White e lo rinchiude nel bagagliaio della sua Aston Martin. Dopo essersi liberato degli inseguitori, si dirige verso Siena per consegnare l'uomo a M (Judi Dench), la quale ha intenzione d'interrogarlo su Quantum, un'organizzazione terroristica di cui non si sa nulla. Ma Craig Mitchell, una guardia del corpo del capo dell'MI6, si rivela essere un infiltrato di Quantum: attacca quindi M e permette a White di scappare. A Londra, i servizi segreti britannici indagano su Mitchell e scoprono che questo aveva un contatto ad Haiti di nome Edmund Slate. L’agente Bond viene a sapere che quest'ultimo è un sicario inviato per uccidere Camille Montes (Olga Kurylenko) per volere del suo amante, il ricco uomo d'affari Dominic Greene (Mathieu Amalric).

Michael

(Commedia, USA 1996, durata: 108 Min) in onda alle 13:40 su Paramount Network

Un film di Nora Ephron con John Travolta, Carla Gugino, Andie MacDowell, Bob Hoskins e Jean Stapleton.





Trama del Film Michael: segue le vicende di tre giornalisti che vengono inviati nell'Iowa dal loro settimanale, il National Mirror, per verificare una notizia alquanto particolare. Gira voce, infatti, che in città sia arrivato un angelo, Michael (John Travolta). Così i tre cronisti, Frank Quinlan (William Hurt), Huey (Robert Pastorelli) e la neoassunta Dorothy (Andie MacDowell), si ritrovano a viaggiare insieme per scoprire tutto sulla misteriosa figura angelica. Una volta arrivati, i reporter si recano a casa della signora Millbank (Jean Stapleton), dove abita al momento Michael. Quello che si trovano davanti, però, non ha propriamente le sembianze di un angelo: ha la barba incolta, capelli lunghi e un atteggiamento da vero playboy. Durante la loro frequentazione i giornalisti scoprono che il misterioso uomo alato fuma, ama ballare nei locali notturni, beve e si dà alle risse. Poi, quando nessuno se lo aspetta, compie dei piccoli miracoli, come riportare in vita il cagnolino che i tre hanno trovato per la strada.

A-Team

(Avventura, Azione, Commedia, USA 2010, durata: 117 min) in onda alle 14.00 su Rai 4

Un film di Joe Carnahan con Bradley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Omari Hardwick e Gerald McRaney.





Trama del Film A-Team: Il capitano John "Hannibal" Smith (Liam Neeson), un po' per necessità, un po' per casualità, mette insieme una delle squadre più affidabili dell'esercito americano, a cui vengono affidate una serie di missioni top secret e di massima importanza. Un giorno, l'agente della CIA Lynch ingaggia Hannibal e il resto del suo team per un'importante operazione: recuperare alcune matrici usate per stampare dollari falsificati. Tutto sembra filare liscio, finché a un tratto il furgone contenente le matrici esplode. La situazione precipita velocemente e iniziano a verificarsi una serie di eventi che fanno apparire i membri dell'A-Team come dei veri e propri traditori.

Nessuna verità

(Azione, Thriller, USA 2008, durata: 128 min), in onda alle 14.27 su Iris.

Un film di Ridley Scott con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Vince Colosimo, Michael Gaston, Ali Suliman, Lubna Azabal, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Simon McBurney e Mark Strong.





Trama del Film Nessuna verità: L’agente della CIA Roger Ferris (Leonardo Di Caprio), dopo una difficile missione in Iraq , viene inviato ad Amman in Giordania, con l’incarico di scovare ed arrestare un pericoloso terrorista di Al Qaeda, Al Saleem , sospettato di essere l’artefice dei gravi attentati che hanno insanguinato l’Europa. Suo alleato, in questa complicata missione, è il capo dei servizi segreti giordani, Hani Salaam, anch’esso intenzionato a portare allo scoperto Al Saleem. Il coraggioso agente, uno dei migliori a disposizione dei servizi segreti americani, è guidato, nel suo delicato e pericoloso mandato, dall’impassibile e scaltro Ed Hoffman (Russell Crowe), supervisore di Ferris a Washington.

In viaggio con papà

(Commedia, Italia 1982, durata: 118 min), in onda alle 14.06 su Canale 5.

Un film di Alberto Sordi con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Angelo Infanti, Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Ugo Bologna, Margie Evelyn Newton, Tiziana Pini e Angela Cardile.





Trama del Film Vicky e il tesoro degli dei: Il papà è Armando, il figlio adulto si chiama Cristiano. Ognuno ha una sua vita che non ha niente a che fare con l'altro. Il papà è un inveterato cacciatore di donne, che spesso riesce a "comperare" con i suoi molti soldi; il figlio è un timido inguaribile, piuttosto inibito a causa di tristi esperienze, che partecipa con entusiasmo ad un gruppo ecologico, fino a quando non aprirà gli occhi di fronte allo sfruttamento ignobile al quale vanno soggetti, lui e i suoi amici, da parte del leader, il "professore". Il film procede descrivendo le avventure del papà e del figlio, in modo da farci vedere il mondo dell'uno con gli occhi dell'altro e viceversa. Durante le tappe del viaggio con papà sentiremo le riflessioni di quest'ultimo sulla vita, sulle relazioni impossibili tra genitori e figlioli oggi, sull'opportunità di farsi gli affari propri in ogni circostanza che si presenti favorevole per far soldi ad ogni costo.

(Fantasy, Sentimentale, USA 1992, durata: 102 min), in onda alle 15.40 su Paramount Network.

Un film di Steve Miner con Mel Gibson, Jamie Lee Curtis, George Wendt, Elijah Wood, Isabel Glasser, Jason Iorg e Art LaFleur.





Trama del Film Amore per sempre: segue la storia del capitano Daniel McCormick (Mel Gibson), pilota collaudatore della Forza Aerea degli Stati Uniti (1939). La sua vita serena precipita quando la fidanzata Helen (Isabel Glasser) ha un brutto incidente e finisce in coma, lasciando l'uomo completamente scioccato. Caso vuole che nel frattempo lo scienziato Harry Finley (George Wendt), amico di Daniel, stia lavorando di nascosto al "Progetto B”: la realizzazione, cioè, di una capsula per l'ibernazione in grado di mantenere una persona allo stato incosciente per molto tempo. Il pilota, disperato all’idea di perdere il grande amore della sua vita, decide allora di offrirsi come cavia per testare l’invenzione, e chiede di essere ibernato per un anno. Ma lo scienziato lo lascia nella capsula fino al 1992, quando viene risvegliato per sbaglio da due ragazzini, Nat Cooper (Elijah Wood) e Felix (Robert Hy Gorman), mentre stanno giocando nel magazzino militare che deve essere demolito. Fintanto che Daniel si scongela e capisce di trovarsi nel futuro, i due adolescenti scappano sconvolti da ciò che hanno appena visto. Spaesato, l’uomo in un primo momento chiede aiuto all’esercito, ma naturalmente non viene creduto.

Nati stanchi

(Commedia, Italia 2001, durata: 92 min), in onda alle 16.32 su Nove.

Un film di Dominick Tambasco con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano, Massimo Olcese, Gino Carista, Costantino Carrozza e Dario D'Ambrosi.





Trama del Film Nati stanchi: Salvo e Valentino sono due giovani siciliani che tentano in tutti i modi di ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro. Il loro mondo è circoscritto fra la piazza del paese in cui vivono, le loro fidanzate ed i concorsi che vanno a sostenere in giro per l'Italia, nel peggior modo possibile per poter giustificare il loro status di disoccupati e ritardare il più a lungo il matrimonio. Il loro perfetto meccanismo si inceppa, però, quando entrambi ricevono una forte raccomandazione per un concorso a Milano. Dopo l'arrivo delle lettere di assunzione, l'unico modo per ritardare l'inevitabile è quello di bruciare, nottetempo, gli archivi anagrafici del comune.

Effie Gray: Storia di uno scandalo

(Drammatico, Biografico, Sentimentale, UK 2014, durata: 104 min), in onda alle 16.36 su Iris.

Un film di Richard Laxton con Dakota Fanning, Emma Thompson, Robbie Coltrane, James Fox, Julie Walters, Riccardo Scamarcio e Claudia Cardinale.



Effie Gray - Storia di uno scandalo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Effie Gray: Storia di uno scandalo: è ambientato nel 2057, quando la Terra sta ormai collassando. L'umanità deve trovare un'alternativa, un nuovo pianeta su cui vivere, altrimenti è destinata anch'essa a estinguersi. L'unica soluzione per sopravvivere sembra quella di trasferirsi su Marte, ma prima di tutto bisogna esplorare il pianeta rosso e capire se è abitabile. L'idea della colonizzazione di Marte era già stata presa in considerazione negli anni precedenti, infatti sono state inviate sul suo suolo alcune piante in grado di ricreare un'atmosfera respirabile. La missione di perlustrazione viene affidata a un team di astronauti con a capo il comandante Kate Bowman (Carrie-Anne Moss). Purtroppo a causa del vento solare, l'equipaggio è costretto a un atterraggio di fortuna, che fa perdere loro parte della strumentazione e qualsiasi possibilità di avere contatti con la Terra.

Segui l'onda

(Family, Australia 2017, durata: 85 min), in onda alle 17.40 su TV8.

Un film di Rhiannon Bannenberg con Debby Ryan, Genevieve Hegney, Andrew Creer, Naomi Sequeira, Valerie Bader e Danielle Carter.



Segui l'onda: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Segui l'onda: Il film racconta le vicende di Cora Hamilton (Debby Ryan), giovane modella americana alle prese con difficile e spietato mondo dello spettacolo. Figlia del capo di un'importante agenzia di moda, Cora ha sempre vissuto all'ombra di sua madre Sofia (Danielle Carter), mentre cercava di soddisfare al meglio le sue altissime aspettative. Ma nella vita di ognuno, arriva un momento in cui fare una scelta e decidere chi si vuole essere veramente diventa assolutamente indispensabile. Quando un video che la ritrae in una situazione imbarazzante diventa virale, l'adolescente decide di mollare tutto e trasferirsi a casa di sua zia Margot (Genevieve Hegney) in Australia.

Blow

(Drammatico, USA 2001, durata: 120 min), in onda alle 18.37 su Iris.

Un film di Ted Demme con Johnny Depp, Penélope Cruz, Jordi Mollà, Franka Potente, Ray Liotta, Max Perlich e Rachel Griffiths.





Trama del Film Blow: Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Bruce Porter sulla vita di George Jung. Negli anni Cinquanta, George (Johnny Depp) è un bambino del Massachusetts che passa le sue giornate con l’amico Tonno (Ethan Suplee). Suo padre è un lavoratore onesto ma abbandonato dallo stato, e che perdona le periodiche fughe dell’irrequieta madre. Ormai adulti, George e Tonno decidono di trasferirsi in California dove Barbara Buckley (Franka Potente) li convincerà a lavorare per il suo amico Derek Foreal, invischiato nel traffico di marijuana. Grazie a questa nuova "professione" i due amici diventano ben presto famosi in tutta la California del Sud, ma la fama e i soldi facili non fanno altro che aumentare l’ambizione di George. Coinvolgendo nel suo giro d’affari l’amico Kevin Dulli (Max Perlich), Jung sposta la sua attività sull’East Coast. Data la massiccia richiesta della clientela, George decide di andare in Messico per scovare un vero fornitore di marijuana. Così, gli affari subiscono un’impennata e George si gode la ricchezza, fino a quando, due anni dopo, l’uomo viene arrestato per possesso di droga.

Lo smoking

(Azione, Commedia, USA 2002, durata: 98 min), in onda alle 18.55 su 20.

Un film di Kevin Donovan con Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar, Ritchie Coster e Peter Stormare.





Trama del Film Lo smoking: Il film racconta la storia di Jimmy Tong (Jackie Chan), un tempo tassista e ora autista del ricchissimo Clark Devlin (Jason Isaac), un playboy miliardario che nasconde una doppia vita: è un agente segreto. Grazie alla grande capacità di Jimmy di portare l'uomo destinazione nel minor tempo possibile e alla natura socievole di Devlin, i due diventano presto amici. L'autista, però, ignora che il suo capo sia una spia e quando il miliardario, a causa di un incidente finisce in coma, Jimmy si ritrova a indossare il suo smoking. Non sa che l'elegante abito permette di acquisire a chi lo veste delle capacità speciali, tra cui l'apprendimento immediato delle arti marziali e la possibilità di camminare sui muri.

