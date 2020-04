Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 12 Aprile 2020

News Cinema

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Superman Returns, Il gioiello del Nilo, Una pallottola spuntata, Ben-Hur, Una notte al museo.

Una notte al museo

(commedia, fantasy, USA 2006, durata: 108 min), in onda alle 14.00 su Rai 2.

Un film di Shawn Levy con Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Owen Wilson, Robin Williams, Rami Malek, Pierfrancesco Favino e Paul Rudd.



Una Notte al Museo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Trama del Film Una notte al museo: Larry Daley (Ben Stiller), è un uomo divorziato e disoccupato che si impegna quotidianamente per riguadagnarsi il rispetto del figlio di 10 anni Nick (Jake Cherry). Perennemente in bolletta, Larry decide di accettare un lavoro come guardiano notturno al Museo di storia naturale di New York, nel tentativo di soddisfare le aspettative del figlio. Ricevute le consegne dai tre vecchi custodi ormai in pensione, l'incarico sembra essere in apparenza tranquillo. Se non fosse che, durante la prima notte di lavoro, Larry scopre che al calar del sole ogni creatura presente all'interno del museo prende vita: statue parlanti, scimmie dispettose, miniature sul piede di guerra e lo scheletro di un tirannosauro giocherellone, si aggirano indisturbate per le sale del museo, provocando il caos più totale. Larry fa amicizia con la statua di cera di Teddy Roosevelt (Robin Williams), che gli spiega cosa accade ogni notte in quel luogo: tutte le opere presenti nel museo, vengono riportate in vita dalla magia della tavola d'oro appartenente alla mummia del faraone Ahkmenrah (Rami Malek). Nulla, tuttavia, deve uscire dal museo dopo l'alba, perché si trasformerebbe immeditamente in cenere.

Superman Returns

(azione, fantasy, USA 2006, durata: 154 min), in onda alle 14.00 su Italia 1.

Un film di Bryan Singer con Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Eva Marie Saint e Parker Posey.



Superman Returns: il trailer del film

Trama del Film Superman Returns: il film diretto da Bryan Singer segue il ritorno di Superman (Brandon Routh) sul pianeta terra. Dopo 5 anni di assenza, durante i quali il supereroe dal mantello rosso è andato alla ricerca del suo pianeta d'origine Krypton, dove nessuno è sopravvissuto, Superman decide di tornare a Smallville, alla sua vita di sempre e assumere nuovamente l'identità di Clark Kent. Durante la sua misteriosa scomparsa le emergenze mondiali sono rimaste inascoltate e nella città di Metropolis la criminalità è vertiginosamente aumentata. Lois Lane (Kate Bosworth), giornalista di punta del Daily Planet e unica donna mai amata da Superman, è cambiata da quando lui l'ha lasciata senza dirle una parola. Lois ha vinto un Pulitzer con il saggio "Perché il mondo non ha bisogno di Superman", si è poi fidanzata col nipote dell'editore Richard White (James Marsden) e ora ha un figlioletto di cui occuparsi. Nel frattempo l'acerrimo nemico di Superman, il supercriminale Lex Luthor (Kevin Spacey), è uscito di prigione e ha pronto un folle piano per diventare il padrone del mondo utilizzando tutte le tecnologie più avanzate di Krypton. Ora che i piani di Lex stanno per diventare operativi, il mondo avrà più che mai bisogno di Superman.

Il gioiello del Nilo

(avventura, commedia, Italia 1985, durata: 105 min), in onda alle 14:00 su Rai Movie.

Un film di Lewis Teague con Kathleen Turner, Michael Douglas e Danny De Vito.





Trama del Film Il gioiello del Nilo il quale è il sequel di All'inseguimento della pietra verde. Dopo le mille avventure affrontate in Colombia, Jack Colton (Michael Douglas), temerario avventuriero e Joan Wilder (Kathleen Turner) romantica scrittrice, innamoratissimi, navigano per meravigliosi mari sulla loro barca a vela. La vita sembra una favola, tuttavia dopo sei lunghi mesi di tramonti mozzafiato, cenette a lume di candela, seducenti notti passate sotto le stelle, la loro relazione sta perdendo interesse: lui rimpiange le sue amate avventure e lei sogna di tornare in città e non ha più ispirazioni per il suo nuovo romanzo.

La stagnante situazione cambierà grazie all'incontro, durante un party, di Joan con un affascinante sceicco, Omar (Spiros Focas), sovrano di Kadir, un fantomatico regno sul Nilo. Le propone di scrivere la sua biografia offrendole ospitalità nel suo palazzo reale. Ammaliata dalla prospettiva, Joan accetta e insieme allo sceicco parte per l'Egitto, ma ben presto si accorge che in realtà Omar è un criminale senza scrupoli che ha rapito il capo spirituale del suo popolo, Al-Julhara, per prenderne il posto.

Ormai scoperto lo scellerato progetto, Joan viene rinchiusa in prigione dove incontra proprio il famoso Al-Julhara, un uomo veramente illuminato, dotato di poteri sovrannaturali. Progettano di evadere e riescono a fuggire dal palazzo inseguiti, però, da Omar. Nel frattempo Jack si ritrova con Ralph (Danny De Vito), una sua vecchia conoscenza. I due, avendo saputo delle perfide intenzioni dello sceicco e spinti dal desiderio di trovare il Gioiello del Nilo e soprattutto di salvare Joan, raggiungono il regno di Kadir.

Una pallottola spuntata

(comico, poliziesco, USA 1988, durata: 86 min), in onda alle 14:00 su Spike.

Un film di David Zucker con Leslie Nielsen, Priscilla Presley, Ricardo Montalban, George Kennedy e O.J. Simpson.





Trama del Film Una pallottola spuntata: la storia ruota intorno alle peripezie dell'esilarante tenente Frank Drebin (Leslie Nielsen) della polizia di Los Angeles, al quale viene affidato l'incarico di coordinare il servizio d'ordine in difesa della Regina Elisabetta d'Inghilterra, durante il suo soggiorno negli USA. È appena tornato da una missione a Beirut quando apprende che l'amico e collega Nordberg, che stava lavorando sotto copertura a un'operazione di contrabbando d'eroina, versa moribondo in ospedale. Quando Frank lo raggiunge, Nordberg riesce a dargli a malapena qualche notizia dell'accaduto. Con quel poco che intuisce, Frank risale a un armatore, Vincent Ludwig (Ricardo Montalban), uomo influente, nominato responsabile del comitato per i festeggiamenti della Regina. Decide d'incontrarlo ed è qui che s'innamora dell'avvenente segretaria dell'armatore, Jane (Priscilla Beaulieu Presley).

Ben-Hur

(storico, avventura, drammatico, USA 1959, durata: 212 min), in onda alle 15:02 su Rete 4.

Un film di William Wyler con Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen Boyd, Hugh Griffith, José Greci e Finlay Currie.







Trama del Film Ben-Hur: Circa ventisei anni dopo l’adorazione dei Magi al neonato Gesù, l’imperatore Tiberio nomina il romano Valerio Grato nuovo governatore di Giudea. Quest’ultimo, insieme al comandante Messala (Stephen Boyd), ha l’ordine di reprimere le rivolte nella regione. Nonostante sia amico di Messala, il ricco principe Giuda Ben-Hur (Charlton Heston) si oppone strenuamente ai romani e minaccia di intralciare i piani del governatore. Durante la parata di benvenuto per Valerio Grato, alcune tegole della casa di Ben-Hur cadono in strada, colpendo accidentalmente il governatore. L’incidente è un’occasione perfetta per Messala, consapevole che l’amico potrebbe minare la politica imperiale. L’uomo, infatti, ordina di imprigionare la madre e la sorella di Giuda e condanna l’amico ai lavori forzati sulle galee. Quando gli schiavi si fermano a Nazareth per rifocillarsi, Ben-Hur è soccorso dal Messia (Claude Heater) e rimane profondamente colpito dalla sua carità. Lo schiavo lavora per tre anni sulle gale, fino a quando la sua nave è coinvolta in una battaglia navale. Nel caos della battaglia, Ben-Hur salva coraggiosamente il console romano Quinto Arrio (Jack Hawkins) che, per sdebitarsi, lo adotta e lo conduce a Roma.

Inferno

(thriller, azione, USA 2016, durata: 121 min), in onda alle 16:45 su TV8.

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan e Sidse Babett Knudsen.



Inferno: Il trailer ufficiale in italiano del film - HD

Trama del Film Inferno: il film è basato sull'omonimo best seller di Dan Brown. Il professore di simbologia, Robert Langdon (Tom Hanks), si sveglia in un ospedale di Firenze afflitto da una grave amnesia, dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Pochi giorni prima, il miliardario Bertrand Zobrist (Ben Foster) era stato intercettato dalla polizia italiana, prima che potesse provocare un’epidemia di peste nel capoluogo toscano. L’uomo, completamente ossessionato da Dante Alighieri e dal terrore per l'incontrollabile crescita demografica, si era gettato da un campanile pur di non cedere le fiale con il potente virus. In ospedale, la dottoressa Sierra Brooks (Felicity Jones) si prende cura di Langdon ma la quiete è interrotta dall’arrivo di una donna in uniforme che ha intenzione di uccidere lo studioso.

Die Hard - Duri a morire

(azione, USA 1995, durata: 130 min), in onda alle 18:28 su 20.

Un film di John McTiernan con Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Jeremy Irons.



Die Hard - Duri a morire: il trailer del film

Trama del Film Die Hard - Duri a morire: John McClane (Bruce Willis), detective di New York, viene richiamato in servizio con urgenza. Un misterioso pazzo criminale, che si fa chiamare Simon (Jeremy Irons), ha fatto saltare in aria un grande magazzino in pieno centro e con una telefonata alla polizia ha chiesto esplicitamente di lui.

Simon chiede che McClane si attenga alle sue istruzioni e avverte che la mancata esecuzione provocherà altre esplosioni e morti innocenti. Come prima richiesta, lo squilibrato vuole che il poliziotto giri in mutande per le strade di Harlem con un vistoso cartello a sandwich con una scritta offensiva per le persone di colore. Poco prima di essere linciato da un gruppo di ragazzi afroamericani, John è tratto in salvo da Zeus Carver (Samuel L. Jackson), un onesto negoziante del quartiere.

