Oggi Pomeriggio in TV: Film in onda Domenica 10 Maggio 2020

News Cinema

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Forze Speciali, Innocenti bugie, Flatliners - Linea mortale, La mia pazza avventura nella giungla, Caccia a Ottobre Rosso, Aspirante Vedovo, Stormageddon, Tutte contro lui, L'inglese, Ovosodo, Ember, Diverso da chi?, The Next Three Days, The Prestige e tanti altri.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Sniper: Forze Speciali, Innocenti bugie, Flatliners - Linea mortale, La mia pazza avventura nella giungla, Caccia a Ottobre Rosso, Aspirante Vedovo, Stormageddon, Tutte contro lui, L'inglese, Ovosodo, Ember, Diverso da chi?, The Next Three Days, The Prestige e tanti altri.

Sniper: Forze Speciali

(Azione, Guerra, USA 2016, durata: 84 min), in onda alle 13:35 su Cielo.

Un film di Fred Olen Ray con Steven Seagal, Rob Van Dam, Tim Abell, Charlene Amoia, Daniel Booko, Jason-Shane Scott, Gerald Webb, Paul Logan, Dale Dye e Scott Thomas Reynolds.



Sniper: Forze speciali: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Sniper: Forze Speciali: una squadra speciale, guidata dal sergente Vic Mosby (Tim Abell), affiancato dal tiratore scelto Jake Chandler (Steven Seagal), viene inviata in un remoto villaggio afgano per recuperare un membro del Congresso americano, detenuto dai talebani. La missione è portata a termine con successo, ma Jake si separa dagli altri per aiutare un soldato ferito. Giunto alla base, Vic cerca disperatamente di convincere il tenente colonnello Jackson (Dale Dye) a inviare una squadra di salvataggio per i due soldati smarriti, ma gli viene ordinato, invece, di recuperare un carico di munizioni. Il sergente Mosby decide allora di violare gli ordini e con il suo team si mette sulle tracce dei suoi compagni, addentrandosi nuovamente nel villaggio nemico con pochi uomini e uno scarso numero di munizioni.

Innocenti bugie

(Commedia, Azione, 2010, durata: 109 min), in onda alle 14:00 su TV8

Un film di James Mangold con Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas e Viola Davis.



Innocenti bugie: Il trailer del film con Cameron Diaz e Tom Cruise

Trama del film Innocenti bugie: il film racconta la storia di June Havens (Cameron Diaz), una casalinga di provincia, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall'incontro con il misterioso Roy Miller (Tom Cruise). June conosce Roy su un volo per Boston, ma non sa che è in verità una spia segreta dell'FBI. Durante il viaggio, i due iniziano a conversare, confidandosi l'un l'altra, tanto che la donna pensa di aver trovato l'uomo perfetto. Non appena June si reca in bagno, però, diversi uomini sull'aero attaccano Roy, ma la spia li mette facilmente fuori combattimento. La maggior parte dei passeggeri, infatti, si riveleranno essere agenti armati e intenzionati ad arrestarlo.

Flatliners - Linea mortale

(Drammatico, Horror, Sci-fi 2017, durata: 110 min) in onda alle 14.05 su Rai 4

Un film di Niels Arden Oplev con Nina Dobrev, Ellen Page, Diego Luna, Kiefer Sutherland, James Norton, Kiersey Clemons, Beau Mirchoff, Charlotte McKinney e Steve Byers.



Flatliners - Linea mortale: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Trama del Film Flatliners - Linea mortale: Cinque studenti di medicina, decisi a svelare i misteri della morte e dell'aldilà mediante un esperimento avventato, vivono in prima persona un'angosciante esperienza di premorte. Flatliners - Linea mortale segue le vicende della visionaria studentessa Courtney Hall (Ellen Page), la cui ambizione sfrenata la spinge a coinvolgere un gruppo di compagni in una ricerca audace e pericolosa, al limite della fantascienza. Riuniti in un laboratorio del seminterrato della facoltà, i ragazzi a turno si stendono sul lettino lasciando che gli altri gli fermino il cuore; anche i più scettici tra loro assistono e riconoscono gli effetti del "risveglio" sulle funzioni cerebrali, oltre alle potenzialità della scoperta scientifica. Ma al ritorno dall'altra dimensione, le giovani promesse della medicina cominciano a essere tormentate da orrende allucinazioni visive e uditive, immagini di un passato sepolto, ricordi sgranati tornati a fuoco. L'esperimento cominciato per verificare l'esistenza dell'aldilà, finisce per aprirne le porte e punire chi ha osato sconfinarvi.

La mia pazza avventura nella giungla

(Avventura, Commedia, Germania 2017, durata: 102 min), in onda alle 14:15 su Rai 4.

Un film di Peter Gersina con Julia Hartmann, Stephan Luca, Peter Benedict, Niels Bruno Schmidt, Amporn Pankratok e Charlie Ruedpokanon.



La mia pazza avventura nella giungla: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La mia pazza avventura nella giungla: Il film segue la storia di Eva (Julia Hartmann), una giovane aspirante giornalista di Amburgo, che ama l'avventura e che sogna più di ogni altra cosa di lavorare per le principali testate del paese. Eva non riesce ad essere presa troppo sul serio come professionista e per ottenere un po' d'attenzione e realizzare il suo desiderio è alla ricerca di uno scoop da prima pagina. Decide di scrivere così un reportage su gli assalti dei pirati nell'oceano Indiano. Per seguire più da vicino la situazione si imbarca clandestinamente a Bangkok su una nave porta container destinata al commercio tra oriente ed occidente e finisce per mettere in pericolo la sua stessa vita. Infatti durante il viaggio Eva cade involontariamente in mare ma viene salvata da un misterioso ed attraente uomo, Nic (Stephan Luca), che successivamente scoprirà essere un contrabbandiere.

Caccia a Ottobre Rosso

(Thriller, USA 1990, durata: 138 Min), in onda alle 14.30 su Spike

Un film di John McTiernan con Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, James Earl Jones, Jeffrey Jones, Richard Jordan, Daniel David, Larry Ferguson, Joss Ackland, Tomas Arana, Tim Curry, Anthony Peck, Stellan Skarsgård, Fred Dalton Thompson, Courtney B. Vance, Ned Vaughn e Peter Firth.



Caccia a Ottobre Rosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del FilmCaccia a Ottobre Rosso: Anno 1984. Nel bel mezzo della Guerra Fredda fra Stati Uniti e Russia, nel nord dell’Oceano Atlantico, il capitano Marko Ramius (Sean Connery), al comando di un sottomarino di nuova generazione, l’Ottobre Rosso, sta testando un nuovo metodo di propulsione chiamato “Caterpillar”, che consente al naviglio di muoversi senza emettere nessun tipo di rumore. In realtà le intenzioni del primo ufficiale russo e dei suoi più stretti collaboratori sono ben altre: Ramius infatti prima di partire ha comunicato all'ammiraglio Juri Padorin la sua volontà di disertare, e quindi la “Flotta del Nord” sta inseguendo il sottomarino fuggiasco con lo scopo di affondarlo. Durante la navigazione verso gli USA, Ramius informa anche il resto dell’equipaggio dell'intenzione di consegnare l’Ottobre Rosso al nemico, ma per fare questo e preservare la loro sicurezza deve adottare una serie di accorgimenti. Nel frattempo negli Stati Uniti si sta temendo che la diserzione sia un bluff e che lo scopo del capitano Ramius sia quello di scatenare un attacco nucleare contro di loro: quindi mettono in campo un altro sottomarino, il Dallas, alle costole del sommergibile russo. All'interno della commissione americana, convocata per risolvere la situazione, c’è anche un’analista della CIA, Jack Ryan (Alec Baldwin), l’unico a credere che Ramius abbia realmente intenzione di disertare.

Aspirante vedovo

(Commedia, Italia 2013, durata: 84 min), in onda alle 14:31 su Nove.

Un film di Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti e Ninni Bruschetta.



Aspirante vedovo: Il trailer del film in HD

Trama del Film Aspirante vedovo: il film vede protagonista Alberto Nardi (Fabio De Luigi), un uomo che si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l'altro. L'unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l'impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d'industria.

Stormageddon

(Azione, Sci-fi, Drammatico, USA 2015, durata: 90 min), in onda alle 15:10 su Cielo.

Un film di Nick Lyon con John Hennigan, Eve Mauro, Joseph Gatt, Robert Blanche, Ricco Ross, David Shatraw, Adrian Paul e Robert Preston.



Stormageddon: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Stormageddon: il più potente software al mondo, prende il sopravvento sui sistemi informatici americani mettendo il paese in ginocchio. Progettato inizialmente per prevedere il comportamento umano e combattere lo spionaggio, il programma sfugge presto al controllo dei suoi ideatori. Dopo essersi impossessato dei dati online dell'intero paese, Echelon impara in fretta a manipolare il tempo generando mortali calamità naturali. Per tentare di salvare il pianeta, due robot, Adam (John Hennigan) e Cain (Joseph Gatt), intraprenderanno una forsennata corsa contro il tempo per fermare il software e ristabilire l'ordine prima che sia troppo tardi.

Tutte contro lui

(Commedia, USA 2014, durata: 109 min), in onda alle 16:12 su Nove.

Un film di Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, Leslie Mann, Kate Upton, Nicki Minaj, Taylor Kinney, Deborah Twiss, Don Johnson, Alyshia Ochse e David Thornton.



Tutte contro lui: Il trailer italiano del film con Cameron Diaz e Leslie Mann

Trama del Film Tutte contro lui: Carly Whitten (Cameron Diaz) è un avvocato di New York meticolosa e con delle regole molto rigide sulle relazioni con gli uomini. L'incontro con Mark King (Nikolaj Coster-Waldau), di cui s'innamora subito, la costringe però ad abbassare la guardia. Una brutta sorpresa l'attende quando decide di fare una visita improvvisa e non annunciata alla casa di campagna di lui: Carly scopre che che Mark è sposato con Kate (Leslie Mann), una perfetta casalinga. L'incontro tra le due donne non sfocia però in una rivalità ma bensì in un'alleanza e una complicità. Le due donne si rendono conto di quante cose abbiano in comune e così, quelle che doveva essere nemiche, diventano grandi amiche, instaurando un legame basato sul loro nemico comune. Ben presto le due donne vengono a sapere di un'altra amante (Kate Upton), la coppia diventa un trio e le tre le donne si alleano per vendicarsi contro Mark, tre volte traditore e tre volte bugiardo, e dargli quel che si merita.

L'inglese

(Drammatico, USA 1999, durata: 89 min), in onda alle 16:32 su Iris.

Un film di Steven Soderbergh con Terence Stamp, Lesley Ann Warren, Luis Guzmán, Barry Newman, Joe Dallesandro, Nicky Katt, Peter Fonda, Amelie Heinle e Melissa George.



L'inglese: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film L'inglese: L'inglese - ovvero "The Limey", secondo il dispregiativo gergale che un americano usa per indicare un suddito di Sua Maestà Britannica - è Wilson, rapinatore e fresco avanzo di galera, che da Londra si precipita a Los Angeles per cercare di capire cosa sia successo alla bellissima figlia, morta in circostanze misteriose. Ricevuta una "festosa" accoglienza, il nostro rovescia la Città degli Angeli come un calzino, finché non bracca un criminale ex figlio dei fiori ora promoter musicale nonché riciclatore di denaro sporco. Era l'amante della ragazza, e lei aveva scoperto i suoi legami con la criminalità. Bestialmente inferocito, Wilson fa piazza pulita, la polizia ringrazia.

Ovosodo

(Commedia, Italia 1997, durata: 99 min), in onda alle 15:45 su Cine34.

Un film di Paolo Virzì con Edoardo Gabbriellini, Malcolm Lunghi, Matteo Campus, Regina Orioli, Alessio Fantozzi, Nicoletta Braschi, Claudia Pandolfi, Enrica Pandolfi, Marco Cocci, Pietro Fornaciari, Salvatore Barbato, Jonathan De Giuli, Filippo Barbisan, Monica Brachini, Maria Grazia Taddei, Gianna Giachetti, Barbara Scoppa, Daniela Morozzi, Raffaele Vannoli, Furio Vannozzi, Paolo Edoardo Fornaciari e Ginevra Colonna.



Ovosodo: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Ovosodo: Piero Mansani viene soprannominato "Ovosodo" (a causa del suo aspetto duro ma dal cuore tenero), proprio come il rione popolare di Livorno, in cui è nato nel 1974. Fin da bambino scopre il dolore per la morte della madre, per ritrovarsi nel mondo degli adulti fatto di scoperte, disillusioni e primi amori. Nella sua professoressa Giovanna, Piero trova la persona che più gli sta vicino, lo capisce, gli presta romanzi che lui divora, certamente non può contare sull'appoggio della sua famiglia, composta da un padre ex portuale che entra e esce di galera, dalla matrigna (nevrotica e insoddisfatta) e dal fratello ritardato. Tuttavia incontra anche persone che gli faranno capire come gira la grande giostra della vita.

Ember

(Avventura, Fantasy, 2008, durata: 95 Min) in onda alle 17.00 su Paramount Network

Un film di Gil Kenan con Bill Murray, Tim Robbins, Saoirse Ronan, Martin Landau, Mackenzie Crook, Toby Jones, Mary Kay Place



Ember: Trailer del film fantasy con Bill Murray e Tim Robbins

Trama del film Ember: Per generazioni, la popolazione della Città di Ember ha prosperato nel sottosuolo, in un mondo incredibile fatto di luci scintillanti. La città è stata costruita come rifugio per gli esseri umani ed è alimentata da un enorme generatore, ideato per avere un’autonomia di soli 200 anni. Ora Ember sta cadendo preda dell’oscurità, il generatore si sta deteriorando, e le sue luci abbaglianti iniziano già ad affievolirsi. Nonostante la crescente preoccupazione per il futuro della loro amata Città, gli studenti di Ember si trovano a dover affrontare un’altra fase della loro vita, un rito di passaggio per tutti i diplomati: è il Giorno delle Assegnazioni. Il giorno, cioè, in cui il Sindaco in persona presenzierà di fronte ai diplomandi, mentre essi scelgono, tramite una lotteria, il modo in cui trascorreranno le loro vite, lavorando per la loro società. Lina, che sperava con tutte le sue forze di diventare un messaggero, è sconvolta all’idea di essere stata assegnata alla Rete delle Tubazioni, la vasta rete di tubi che si trova sotto alla Città. Il suo compagno di classe, Doon Harrow, che più di qualsiasi altra cosa avrebbe voluto lavorare nel Generatore, si fa letteralmente prendere dal panico quando estrae l’incarico di Messaggero. La Rete delle Tubazioni non è certo come il Generatore, ma si trova nelle sue vicinanze, perciò Doon propone a Lina di scambiarsi gli incarichi. Lei ne è molto felice e accetta lo scambio con grande entusiasmo. Nasce così un’amicizia alquanto improbabile, che via via cambierà il corso delle vite di tutti coloro che vivono a Ember. Lina svolge con destrezza l’incarico di Messaggero: gira per la città per recapitare importanti missive a persone altrettanto importanti, tra cui il sindaco stesso; mentre a casa si prende cura della nonna anziana e della sua sorellina Poppy. Un giorno, nel loro armadio, trovano una vecchia scatola di metallo; la nonna di Lina sembra molto felice: è assolutamente certa di ricordare che il contenuto della scatola fosse molto importante, solo che ne ha dimenticata la ragione. Lina riesce ad aprire il lucchetto della scatola e dentro vi trova alcuni documenti il cui significato le appare incomprensibile. Incapace di decifrarli, ma certa della loro importanza, Lina decide di chiedere aiuto a Doon. Mentre i blackout nella Città diventano sempre più frequenti, Lina e Doon apprendono che le informazioni all’interno della scatola potrebbero aiutarli a salvare la Città. In una lotta contro il tempo, i due iniziano a seguire gli indizi, destreggiandosi tra politici corrotti e personaggi deplorevoli, i quali si augurano che i due non riusciranno mai a raggiungere il proprio fine: restituire la luce alla CITTA’ DI EMBER.

Diverso da chi?

(Commedia, Italia 2009, durata: 102 min), in onda alle 18:19 su Nove.

Un film di Umberto Carteni con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Francesco Pannofino, Antonio Catania, Antonio Bazza, Giuseppe Cederna e Rinaldo Rocco.



Diverso da chi?: Il trailer del film con L. Argentero, C. Gerini e F. Nigro

Trama del Film Diverso da chi?: Piero (Luca Argentero), brillante trentacinquenne gay, è "fidanzato in casa" con Remo (Filippo Nigro) e vive in una città del nord-est. Per testimoniare il "diritto alla diversità" partecipa alle primarie del centrosinistra ma, per una serie di eventi imponderabili, le vince e si trova ad essere candidato sindaco, tra i pregiudizi degli avversari e lo sgomento del suo partito. Come può un gay diventare sindaco nel "profondo nord"? Per bilanciarlo gli affiancano Adele (Claudia Gerini), moderata tutta d'un pezzo, contraria persino al divorzio, un simbolo vivente dei valori tradizionali conosciuta come "la furia centrista". L'inizio della campagna è un'ecatombe: Piero e Adele litigano su tutto. Ma Remo, più romantico, capisce le donne e fornisce al compagno consigli su come ingraziarsi Adele.

The Next Three Days

(Thriller, drammatico, 2010, durata: 122 Min) in onda alle 18:24 su 20

Un film di Paul Haggis con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Ty Simpkins, Olivia Wilde, Brian Dennehy, Jonathan Tucker e RZA.



The Next Three Days: Il trailer del film di Paul Haggis con Russell Crowe

Trama del film The Next Three Days : The Next Three Days, il film segue le vicende di John Brennan (Russell Crowe) e di sua moglie Lara Brennan (Elizabeth Banks). La loro vita sembra perfetta fino a che, un giorno, Lara viene arrestata e condannata per un omicidio che afferma di non avere mai commesso. La vittima è il capo della donna. I due hanno litigato e, come emerge dalle indagini, sembra che lei sia stata vista lasciare il luogo del delitto e che le sue impronte siano state rinvenute sull’arma. Per tre anni John prova a fare di tutto, battendosi per portarla fuori dal carcere e crescendo il loro unico figlio Luke (Ty Simpkins). Quando la Corte Suprema respinge l’ultimo appello dei Brennan e Lara tenta il suicidio, John prende una decisione. Non essendo riuscito in nessun modo a provare l’innocenza della moglie e per evitare che la sua famiglia cada a pezzi, gli rimane una sola possibilità: organizzare l’evasione di sua moglie dal carcere minuziosamente, studiando ogni dettaglio del piano finale.

The Prestige

(Thriller, 2006, durata: 128 Min) in onda alle 18:29 su Iris

Un film di Christopher Nolan con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie e Andy Serkis.



The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Trama del Film The Prestige: Il film è ambientato nella Londra di fine '800 e narra la storia di due maghi-illusionisti Alfred Borden (Christian Bale) e Robert Angier (Hugh Jackman), amici e colleghi insieme a Julia moglie di quest'ultimo. Quando Julia muore durante un numero detto fuga subacquea, Robert incolpa Alfred per la sua morte e da quel momento le loro strade e carriere si dividono dando vita ad una spietata rivalità. Diventati illusionisti molto conosciuti, Angier si esibisce come "Il grande Danton", mentre Borden utilizza il nome de "Il Professore". Un gioco spietato per dimostrare chi sia il migliore, porta i due al sabotaggio reciproco degli spettacoli con conseguenze anche gravi come nel numero del "L'afferraproiettile" di Borden: un numero molto pericoloso in quanto presenta l'utilizzo di un'arma da fuoco che può essere facilmente manomessa da un malintenzionato seduto come spettatore al quale viene data la possibilità di esaminarla. Proprio Angier, travestito da spettatore, sabota il numero, provocando a Borden la perdita di due dita della mano sinistra. Per vendetta, anche Borden riesce a sabotare un'esibizione del rivale, causando il ferimento di una donna. Borden a un certo punto diventa molto popolare con un numero nuovo di grande effetto, il "Trasporto umano", in cui l'illusionista scompare e riappare in un’altra parte del palco, come se utilizzasse un teletrasporto. Angier diventa ossessionato nel tentativo di svelare il trucco del suo rivale tanto che invia anche la sua assistente Olivia (Scarlett Johansson) come spia scoprendo forse anche un coinvolgimento dello scienziato Nikola Tesla (David Bowie) e dei suoi esperimenti con la magia di Borden.

Altri film in onda questo pomeriggio:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV