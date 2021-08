Oggi nasceva Sean Connery. Ricordiamolo con cinque dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'indimenticabile, primo James Bond ha vinto l'Oscar grazie a The Untouchables - Gli intoccabili. Eccovi cinque titoli in streaming per celebrarne il mito.

Il 25 agosto 1030 nasceva a Fountainbridge, vicino Edinburgo, il mito di Sean Connery. Con il dovuto rispetto per Daniel Craig, Pierce Brosnan e tutti gli altri attori che hanno interpretato il ruolo di James Bond, è sempre Connery l’originale e miglior Agente 007 della storia del cinema. Ma sarebbe limitativo identificare la carriera dell’attore scozzese alla sola icona di Bond. In carriera Connery ha girato molti altri film di valore assoluto e collaborato con autori del calibro di Alfred Hitchcock, Martin Ritt - purtroppo non è disponibile in streaming il loro notevole I cospiratori - John Boorman, Brian De Palma, Steven Spielberg e soprattutto Sidney Lumet, con cui ha stretto una collaborazione proficua e duratura nel tempo. Ecco dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare l’arte di Sean Connery, scomparso lo scorso ottobre all’età di 90 anni. Buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonista il mito di Sean Connery

Agente 007, licenza di uccidere

Il vento e il leone

The Untouchables - Gli intoccabili

Indiana Jones e l’ultima crociata

Caccia a Ottobre Rosso

Agente 007, licenza di uccidere (1962)

Il film che inizia la saga di James Bond si regge quasi interamente sul carisma di Connery, che riempie il ruolo con un fascino e una presenza scenica tali da renderlo un successo clamoroso. Diretto da Terence Young e tratto dall’opera letteraria di Ian Fleming, Agente 007, licenza di uccidere contiene nel proprio cast anche una splendida e avvenente Ursula Andress, prima e indimenticabile “Bond Girl”. Film epocale che segna un punto di non ritorno nel cinema di intrattenimento degli anni ‘60. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Il vento e il leone (1975)

L’epica di John Milius al servizio di una storia romantica e maestosa, la quale rende Il vento e il leone uno dei grandi affreschi cinematografici degli anni ‘70. Sean Connery domina la scena con la sua performance scandalosamente inebriante, un mix incredibile di sex-appeal ed elegante regalità. Senza dubbio la sua prova migliore del decennio, e forse della carriera. Il vento e il leone è un film che mette in scena il deserto e le sue fascinazioni con una visione di cinema inarrivabile. Nel cast anche una magnifica Candice Bergen. Capolavoro d’altri tempi, con un cuore pulsante e non conciliatorio. Come tutto il miglior cinema di Milius, quello di Dillinger e Un mercoledì da leoni. Non dimentichiamolo...Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Grazie al ruolo del poliziotto integerrimo e dalle maniere spicciole Malone Sean Connery arriva all’Oscar come miglior attore non protagonista. Una statuetta meritata, in quanto l'attore si fa spalla perfetta per il magnifico protagonista Kevin Costner. The Untouchables - Gli intoccabili è interpretato anche da un Robert De Niro in grande forma nel ruolo di Al Capone e da Andy Garcia. Brian De Palma dirige un film visivamente portentoso, non solo nella regia ma anche nell'ambientazione in costume. Scene da storia del cinema per un capolavoro indiscutibile. Che spessore sapeva imprimere alle sue opere De Palma quando aveva una grande sceneggiatura come quella di David Mamet. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Indiana Jones e l’ultima crociata (1989)

Indiana Jones e l'ultima crociata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il terzo capitolo dedicato alle avventure di Indiana Jones regala a Connery la possibilità di interpretare l’irresistibile padre del protagonista. L’attore ripaga la scelta di Steven Spielberg con una prestazione che si sposa alla perfezione con la fisicità di Harrison Ford. Connery non è mai stato così spiritoso e denso di ironia, perfetto supporto per un film d’avventura a tratti portentoso. Indiana Jones e l’ultima crociata merita di essere annoverato tra i capolavori del genere, come del resto i due capitoli precedenti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Caccia a Ottobre Rosso (1990)

Caccia a Ottobre Rosso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il thriller ipertecnologico diretto da John McTiernan sfrutta alla perfezione la grandezza di Connery incastonandola in un ruolo prezioso, dotato di grande rigore e potenza espressiva. Caccia a Ottobre Rosso funziona a meraviglia soprattutto perché il suo protagonista sfonda lo schermo. Accompagnato da Alec Baldwin nel ruolo di Jack Ryan, Scott Glenn, Sam Neill e altri comprimari di lusso, il film possiede una tensione narrativa degna delle pagine di Tom Clancy da cui è tratto. Piccolo gioiello hi-tech anni ‘90. Altra gemma mainstream nella filmografia di Connery. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.