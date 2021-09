Oggi nasceva Peter Sellers: eccovi i suoi capolavori in streaming

News Cinema

L'attore comico protagonista de La Pantera Rosa e Il dottor Stranamore scompariva nel 1980 a soli 54 anni. Cinque titoli di culto in streaming per ricordarne la grandezza.

Peter Sellers è stato un attore comico come nessun altro nella storia del cinema mondiale. Col passare dei film e dei successi ha infatti sviluppato uno stile talmente personale da diventare unico, inimitabile, fatto di una gestione dei tempi comici estremamente stilizzata, capace di arrivare ad essere surreale se non grottesca. Un qualcosa di mai visto prima al cinema, a cui forse soltanto Jim Carrey si è avvicinato nel momento migliore della sua carriera. Peter Sellers nasceva a Portsmouth (Regno Unito) l’8 settembre 1925. Dopo aver piazzato alcuni successi di critica la consacrazione definitiva è arrivata grazie a Blake Edwards, che lo ha voluto nel ruolo dell’imbranato Ispettore Clouseau ne La Pantera Rosa. Da quel momento Sellers è diventato uno degli attori comici più importanti della storia del cinema, realizzando una serie di capolavori assoluti come dimostrano i cinque film in streaming che seguono. Candidato soltanto due volte all’Oscar - una “maledizione” che molti comici hanno sofferto nei decenni nonostante il loro talento indiscutibile, pensate a Charlie Chaplin o Jerry Lewis - Peter Sellers è scomparso a Londra nel 1980 a soli 54 anni, facendo comunque in tempo a diventare un’icona della Settima Arte. Eccovi dunque il nostro omaggio, buona lettura.

Cinque capolavori in streaming interpretati da Peter Sellers

Lolita

La Pantera Rosa

Il dottor Stranamore

Hollywood Party

Oltre il giardino

Lolita (1962)

Il primo capolavoro interpretato da Peter Sellers arriva con il più grande di tutti, Stanley Kubrick, e il suo adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Vladimir Nabokov. Lolita è uno dei grandi film “scandalo” degli anni ‘60, che vede protagonista James Mason e Sue Lyon nel ruolo della “ninfa” oggetto amoroso del protagonista Humbert Humbert. Un film dalla messa in scena suadente ed ipnotica nella sua ambiguità. Kubrick si dimostra autore a tutto tondo e regala a Sellers un personaggio che agli occhi del mpublbico è il vero “villain” della storia, ruolo che l’attore interpreta con una performance terrificante nella sua efficacia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

La Pantera Rosa (1963)

Il mito è creato. Il genio di Blake Edwards e un cast clamoroso - tra cui la “nostra” magnifica Claudia Cardinale - mettono in piedi una commedia scatenata dove la detection è condotta dal più assurdo e irresistibile dei poliziotti mai apparsi sul grande schermo. Il Clouseau di Sellers è destinato a entrare nella storia del cinema fin da subito, grazie alla prova d’attore istrionica e sublime. Chapeau Mr. Sellers! Non arriva la nomination all’Oscar, errore madornale da parte dei membri dell’Academy troppo conservatori e ancorati all’idea di commedia dei decenni precedenti. Ma La Pantera Rosa rimane...Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Il dottor Stranamore (1964)

Triplo ruolo ancora per Stanley Kubrick nella satira antimilitarista che prende di mira la Guerra Fredda e il terrore del conflitto nucleare che in quel decennio in particolar modo imperversava. Il dottor Stranamore poggia una messa in scena clamorosa su una sceneggiatura folle e insieme perfettamente orchestrata. Un Peter Sellers da nomination all’Oscar - così come film, regia e adattamento - viene accompagnato da almeno due grandi comprimari di lusso quali George C. Scott e Sterling Hayden. Un film avanti coi tempi, geniale e senza paura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.

Hollywood Party (1968)

Commedia degli equivoci, pochade scatenata, satira sociale e corrosiva contro il mondo superficiale di Hollywood. Definite Hollywood Party come volete, ma si rimane d’accordo sul fatto che sia un film di culto indiscutibile. Ed è tutto merito di Sellers, giullare inarrestabile che si sbizzarrisce in un personaggio perfetto per lui, un Candido combinaguai che non possiamo non amare. “In India noi non crediamo di essere. Noi sappiamo di essere!” è una delle più grandi battute mai scritte e recitare nella commedia. E questo basta e avanza. Ancora dal genio di Blake Edwards. Disponibile su Apple Itunes.

Oltre il giardino (1979)

Diretto dal genio iconoclasta e unico di Hal Ashby, Peter Sellers esplode in una delle prove attoriali più delicate e poetiche della storia del cinema. Un giardiniere “semplice” nelle vedute diventa un guru politico che può decidere le sorti degli equilibri internazionali. Oltre il giardino è il più grande omaggio all’innocenza, un precursore di Forrest Gump maggiormente stilizzato e autoriale. Accanto a Sellers un grande Melvyn Douglas (Oscar come non protagonista) e la mai abbastanza celebrata Shirley MacLaine. Per Sellers arriva la seconda nomination, ma quell’anno c’era in gara il Dustin Hoffman di Kramer contro Kramer...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.