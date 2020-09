Oggi nasceva Marcello Mastroianni: cinque film in streaming per ricordare il grande attore

News Cinema

Il 28 settembre 1924 nasceva Marcello Mastroianni, e noi lo celebriamo con cinque film in streaming

Il 28 settembre 1924, non molto lontano da Roma, nasceva l'indimenticabile Marcello Mastroianni. Il più grande attore della storia del cinema italiano? Probabilmente. Di sicuro quello che ha maggiormente contribuito a diffondere il nostro cinema all’estero, lavorando a una serie incredibile di capolavori che hanno trionfato in tutto il mondo. La collaborazione duratura e artisticamente prodigiosa con Federico Fellini lo ha portato ad esempio a realizzare film come La dolce vita o 8 ½, probabilmente i titoli ancora oggi più famosi della nostra intera cinematografia fuori dai confini dell’Italia. Capace di ottenere ben tre candidature all’Oscar - record che in Italia durerà probabilmente molto a lungo - Marcello Mastroianni è stato diretto grandi nomi della Settima Arte, non soltanto nostrana. Eccovi cinque film in streaming - non sono i più scontati - che testimoniano in pieno il talento purissimo e la capacità dell’attore di passare dal dramma alla commedia senza perdere un briciolo del suo incredibile talento. Buona lettura.

Cinque capolavori di Marcello Mastroianni in streaming

I soliti ignoti

Divorzio all'italiana

Dramma della gelosia

Una giornata particolare

Oci Ciornie

I soliti ignoti (1958)

Il capolavoro di Mario Monicelli ha iniziato in qualche modo la stagione della Commedia all’italiana, un film corale in cui Mastroianni duetta con un gruppo di attori incredibilmente affiatato, compreso l’altro cavaliere del nostro cinema Vittorio Gassman. I soliti ignoti è un gioiello di sceneggiatura che racconta l’Italia e le sue piccolezze così come la capacità di farsi amare nonostante tutto. Troppe le scene di culto da ricordare, compreso un finale ancora oggi capace di commuovere. Un film che non invecchia mai, testimonianza della grandezza di tutti quelli che lo hanno realizzato. Disponibile su Rai Play.

Divorzio all’italiana (1961)

Pietro Germi è stato l’autore italiano che negli anni ‘60 ha adoperato la chiave del grottesco con maggior sfrontatezza. Divorzio all’italiana dimostra la grande capacità sua e di Mastroianni di giocare con i luoghi comuni riferiti al nostro Paese e renderli veri, inquietanti. La prova d’attore di Marcello è un capolavoro di duttilità, capace di trasformare la “macchietta” in personaggio a tutto tondo, umano e mostruoso nello stesso tempo. Oscar per la miglior sceneggiatura originale e prima nomination per Mastroianni. Un film ancora oggi difficile da dimenticare, uno spaccato della nostra società vivido e terrificante. Imprescindibile. Disponibile su Rai Play.

Dramma della gelosia (1970)

Il geniale approccio di Ettore Scola al melodramma popolare ci regala il triangolo più famoso della storia del cinema italiano. Mastroianni veste i panni di un personaggio popolare in maniera sublime, lontano anni luce dell’eleganza quasi aristocratica dei film di Fellini o Antonioni. Ad assecondarlo altri due attori di talento sopraffino come Monica Vitti e Giancarlo Giannini. Dramma della gelosia è un film doloroso travestito da commedia, quasi da parodia. Palma d’Oro a Cannes per l'interpretazione di Mastroianni. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Una giornata particolare (1977)

Seconda nomination all’Oscar per Mastroianni grazie alla prova forse più misurata e convincente della sua carriera. Diciamolo, la statuetta l’avrebbe meritata. Una giornata particolare riunisce lo riunisce ancora una volta con Sophia Loren ma in ruoli del tutto diversi, lontani dallo stereotipo. Una casalinga frustrata e un professore omosessuale si incontrano in un giorno che non è come tanti, che segnerà l'esistenza di due persone comuni le quali non sanno come ribellarsi all’oppressione della società in cui vivono. Ettore Scola al suo meglio per un film indimenticabile, l’apice della capacità di studiare l’animo umano e testimoniare le ferite piccole ma laceranti. Forse il miglior film italiano degli anni ‘70. Disponibile su Chili, NOW TV.

Oci Ciornie (1987)

Ispirato da alcuni racconti di Checov, il film di Nikita Mikhalkov offre a Mastroianni un personaggio dalle mille sfaccettature, vanesio e superficiale eppure capace di sentimenti cristallini. Una parabola sulla caducità degli affetti e la volatilità della vita. Oci Ciornie ci regala ancora una volta un Mastroianni al culmine della sua arte d’attore, premiato per la seconda volta a Cannes e capace di ottenere la sua terza nomination all’Oscar. Film denso e sottile, un inno alla vita in qualsiasi forma si presenti. Disponibile su Chili, Amazon Prime Video.

Ci sarebbero decine di altri titoli interpretati da Marcello Mastroianni che sarebbero potuti entrare nella nostra cinquina. Non tutti sono purtroppo disponibili in streaming. Come ad esempio La grande abbuffata, indimenticabile parabola di Marco Ferreri sul disfacimento del nostro tessuto sociale e morale. Un film da non dimenticare.