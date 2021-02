Oggi nasceva John Ford: cinque film in streaming per ricordare il maestro del western

News Cinema

Abbiamo selezionato i migliori titoli in streaming del grande autore premiato con quattro Oscar per la regia.

Il 1 febbraio 1894 nasceva a Cape Elizabeth, nel Maine, John Martin Feeny, passato alla storia del cinema col nome d’arte di John Ford. Un cineasta che non ha bisogno di presentazioni. “Mi chiamo John Ford e faccio western” è la sua frase più famosa, ma per quanto riassuma con chiarezza perché sia diventato l’icona imprescindibile per chiunque ami non soltanto quel genere ma tutta l’era del cinema classico hollywoodiano, tuttavia al tempo stesso tale affermazione appare limitativa se si pensa all’intera carriera dell’autore. Basta pensare che dei quattro Oscar vinti per la miglior regia - record ancora ineguagliato - nessuno è arrivato per un western. Perché Ford è stato anche cantore a tratti elegiaco di un’America in cerca delle proprie radici, costruita su valori saldi, capaci di cementare l’integrità del singolo individuo come della comunità anche in periodi drammatici come ad esempio la Grande Depressione. I cinque film in streaming scelti per omaggiare questo grande regista cercano appunto di raccontare il respiro ampio, la capacità di gestire storie, toni e storie anche molto diverse tra loro. Perché Ford era un cineasta a tutto tondo, non soltanto un grande autore di western. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming per ricordare il grande John Ford

Ombre rosse

Furore

Com’era verde la mia valle

Sentieri selvaggi

L’uomo che uccise Liberty Valance

Ombre rosse (1939)

Il film che ha aperto l'epoca leggendaria del western classico. Ombre rosse ha definito le coordinate stilistiche del genere, lavorando con il montaggio e la macchina da presa come mai fatto in precedenza. Ford comprende meglio di ogni altro che l’epica deve passare attraverso i paesaggi, e gira il film sfruttando al meglio i grandiosi scenari naturali. La storia è ormai scritta, grazie anche alla presenza scenica di un certo John Wayne… Disponibile su Amazon Prime Video.

Furore (1940)

L’adattamento cinematografico del capolavoro letterario di John Steinbeck scritto tre anni prima consente a Ford di esplorare il suo spirito populista (nel senso migliore del termine). Furore racconta di dignità umana e di lotta contro le avversità del destino come pochissimi altri film hanno saputo fare nella storia del cinema americano. Elegia dell’uomo comune che ha il volto e lo spessore drammatico di Henry Fonda. Meraviglioso esempio di cinema di impegno che punta non al cuore dello spettatore ma al cuore di un Paese intero. Oscar per la regia, il secondo per Ford dopo quello per Il traditore. Disponibile su Rakuten TV, Chili.

Com’era verde la mia valle (1941)

Un ritorno alle origini per Ford, che mette in scena i conflitti di una famiglia di minatori nel Galles di fine ‘800. Com’era verde la mia valle è uno dei film più personali di Ford, un dramma che parla di tradizioni, origini e sudore. Atmosfere che puntano al realismo per superarlo e farsi elegia. Secondo Oscar per la regia di fila, primo nella storia del cinema a riuscirci. Disponibile su Chili, Amazon Prime Video.

Sentieri selvaggi (1956)

Per molti, il più grande western della storia del cinema. Noi preferiamo titoli come Il mucchio selvaggio o Gli spietati, ma ciò non significa che Sentieri selvaggi non sia un capolavoro assoluto. Ogni elemento della messa in scena si fonde alla perfezione nel creare uno spettacolo che l’autore riesce a trasformare in qualcosa di personale e tutto sommato pessimista. John Wayne interpreta con notevole partecipazione un personaggio solo in superficie senza macchia, in realtà uno dei suoi più ambigui ed oscuri, cosí come lo è magnificamente il film. Probabilmente la miglior regia di Ford a colori. Disponibile su Chili, Apple Itunes, TIMVision.

L’uomo che uccise Liberty Valance (1962)

Ancora un western, ma stavolta dal sapore totalmente diverso: Ford percepisce i tempi che cambiano e ragiona sul mito, sul concetto di eroismo e sulla necessità che l’uomo comune ha di vedere eroi, anche dove non ve ne sono. L’uomo che uccise Liberty Valance parla di questo e molto altro, incorniciato in un bianco e nero in cui risplendono Wayne, James Stewart e Lee Marvin. Il film più complesso dell’intera carriera di Ford, ancora oggi enigmatico e affascinante. Irresistibile. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.