Oggi nasceva Gene Wilder: ricordiamone il genio con cinque film in streaming

Il leggendario interprete di Frankenstein Junior e Willy Wonka ci ha lasciato nel 2016. Questi i suoi titoli in streaming che amiamo di più.

L’11 giugno 1933 nasceva a Milwaukee il genio di Gene Wilder, attore comico senza eguali nella storia del cinema. Scoperto da un altro artista inimitabile quale Mel Brooks, Wilder attraverso questa collaborazione (ma non solo) ha sviluppato uno stile di recitazione personale e inconfondibile, basato sulle attese comiche e su un’aura surreale di efficacia assoluta. Film dopo film l’attore si è imposto come icona del cinema comico, scrivendo pagine fondamentalidella Settima Arte che hanno trasceso il genere stesso. Eccovi cinque film in streaming che testimoniano quanto la scomparsa di Gene Wilder, avvenuta nel 2016 all’età di 83 anni, abbia lasciato un vuoto incolmabile per tutti gli amanti della comicità intelligente e insieme nonsense. Buona lettura.

Cinque film in streaming per ricordare il genio di Gene Wilder

Per favore, non toccate le vecchiette!

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Mezzogiorno e mezzo di fuoco

Frankenstein Junior

Per favore, non toccate le vecchiette! (1968)

Dopo l’esordio in Gangster Story l’anno precedente Per favore, non toccate le vecchiette! segna un passo fondamentale nella carriera di Wilder, in quanto lo affianca per la prima volta all’amico e collega Mel Brooks. La parodia riceve l’applauso della critica e regala all’autore l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, mentre per l’interprete arriva la nomination come non protagonista (l’unica della sua carriera). Un film scatenato e pieno di trovate comiche spassose, perfetto antipasto per i capolavori che la coppia girerà pochi anni dopo...Disponibile su CHILI.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971)

Arriva il personaggio che rende Gene Wilder un’icona del cinema per bambini e fantastico in generale. Ma attenzione a sottovalutare Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, perché dietro la confezione briosa e le scenografie fantasmagoriche il film possiede un’anima più dark, che il protagonista esprime con grandissima efficacia. Un cult-movie tratto dall’opera di Roald Dahl che verrà rifatto con perizia da Tim Burton e Johnny Depp. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974)

Capolavoro/parodia del western classico con un finale meta-cinematografico che inneggia all’industria di Hollywood e ai suoi lustrini fasulli ma ugualmente splendenti. Mel Brooks organizza una pochade scatenata che soprattutto nella prima parte si dimostra irresistibile. A Wilder va il ruolo di supporto del pistolero ubriacone e filosofico, che l’attore interpreta con maestosa ironia. Mezzogiorno e mezzo di fuoco è un capolavoro discontinuo ma strabordante, con un eccezionale Cleavon Little come protagonista e una amabile Madeline Kahn a supporto. Geniale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Frankenstein Junior (1974)

Frankenstein Junior: I migliori cinque momenti del film

Quali altre parole possono essere spese riguardo la più grande parodia della storia del cinema? Il gusto cinefilo di Mel Brooks rende Frankenstein Junior il film che tutti avremmo voluto realizzare, un lungometraggio impregnato di una comicità esuberante ed elegante, che mette tutti gli attori in condizione di dare il meglio del meglio. Accanto a un Wilder leggendario troviamo infatti Marty Feldman, Cloris Leachman, Teri Garr, Peter Boyle e un cammeo da incorniciare di Gene Hackman. Troppe le sequenze di culto per sceglierne una, troppe le battute memorabili. Riguardatevelo ancora una volta, non vi stancherà mai. Mai. Disponibile su NOW.

Non guardarmi, non ti sento (1989)

Tra i grandi successi di Gene Wilder ci sono anche i duetti con un altro Titano della risata quale era Richard Pryor. Abbiamo scelto l’ultimo Non guardarmi, non ti sento perché si tratta di una commedia degli equivoci spassosa e ritmata ma soprattutto perché è stata diretta da un regista che amiamo molto, ovvero Arthur Hiller. Film divertente e divertito che consente ai due protagonisti di esprimere il meglio della loro mimica comica, in un crescendo di trovate davvero sorprendente. Da rivedere con gusto e senso dell’ironia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.