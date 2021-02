Ogg nasceva Miloš Forman: i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Celebriamo il grande autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo con cinque titoli di culto in streaming.

Il 18 febbraio 1932 nasceva a Čáslav, nell’ex-Cecoslovacchia, il grande regista Miloš Forman. Diventato il nome di punta della New Wave dell’est Europa grazie a titoli di culto come Gli amori di una bionda, candidato all’Oscar come miglior film straniero, Forman è stato costretto a trasferirsi negli Stati Uniti dopo la Primavera di praga del 1968. Qui ha diretto alcuni tra i più importanti titoli della storia del cinema americano, come confermano i cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli omaggio. Regista sempre desideroso di dar voce a personaggi di confine, spesso relegati ai margini della società a causa della loro unicità, Forman col passare degli anni e dei capolavori è diventato un nome fondamentale per chiunque ami la Settima Arte. La sua scomparsa nel 2018 ha lasciato un vuoto enorme dentro chiunque abbia mai visto almeno uno dei suoi indimenticabili film. Buona lettura.

Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)

Il capolavoro che adatta il romanzo di culto pubblicato da Ken Kesey nel 1962 è da solo il film capace di definire un’epoca di cinema. Metafora di una società oppressiva e castrante, l’istituto di Qualcuno volò sul nido del cuculo rappresenta uno dei microcosmi meglio definiti della storia del cinema. Con un finale straordinario, ancora oggi inarrivato quanto a potenza emotiva e insieme simbolica. Vincitore dei cinque premi Oscar più importanti. Inutile spendere altre parole sulla prova di Jack Nicholson e degli altri attori di un cast perfetto. Randle Patrick McMurphy sarà per sempre il simbolo di chi lotta contro il sistema. E da quella finestra sfondata con la voglia di libertà è scappato anche lui...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Ragtime (1981)

Sfortunato adattamento del libro del grande E.L. Doctorow, Ragtime rappresenta uno dei film maggiormente enigmatici e affascinanti della carriera di Forman. La messa in scena in costume risulta formalmente perfetta, e incornicia storie umane di grande impatto emotivo. La New York di inizio ‘900 diventa altra protagonista di un mosaico di vite e drammi estremamente coinvolgente. Fantastica la fotografia di Miroslav Ondricek. Otto le nomination all’Oscar, tra cui quella per una deliziosa Elizabeth McGovern. Film assolutamente da riscoprire. Disponibile su Infinity.

Amadeus (1984)

L’adattamento dell’opera teatrale di Peter Shaffer consente a Forman di mettere in piedi uno spettacolo sontuoso e funereo: Amadeus è un film sfarzoso ma mai arioso, immerge lo spettatore in un mondo claustrofobico e livido, dove il protagonista pian piano trasforma il proprio genio in un mostro autodistruttivo. Grande prova d’attori per Tom Hulce e F. Murray Abraham. Amadeus rappresenta il meglio delle qualità di regista di Forman, che nasconde la sua poetica dolorosa dietro una confezione incredibile. Altri otto premi Oscar, secondo per la regia. Disponibile su TIMVision.

Valmont (1989)

La sfortuna di questo adattamento del capolavoro letterario di Choderlos de Laclos è stata quella di arrivare immediatamente dopo Le relazioni pericolose di Stephen Frears. Di fronte al capolavoro con Glenn Close, Michelle Pfeiffer e John Malkovich, Valmont onestamente soffre. Ma se preso a sé stante il film possiede una leggerezza di fondo che sorprende: Forman ha poi l’occhio sopraffino del grande direttore d’attori, e lancia una meravigliosa Annette Bening. Non il miglior film del regista ma comunque un'opera stilisticamente sontuosa. Protagonista un giovanissimo e allora ancora quasi sconosciuto Colin Firth. Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision.

Larry Flynt - Oltre lo scandalo (1996)

Il racconto della vicenda parossistica del creatore della rivista per adulti Hustler diventa attraverso lo sguardo sempre originale di Forman un’avventura cinematografica mirabolante, una parabola sulla libertà di espressione straordinariamente interpretata da Woody Harrelson, con a supporto un Edward Norton alle prime esperienze d’attore e l’icona del grunge-rock Courtney Love. Nomination all’Oscar per la regia e per il miglior attore protagonista. Larry Flynt - Oltre lo scandalo è uno dei momenti più corrosivi e sardonici della carriera di Forman. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, NOW TV.

Incredibilmente non è disponibile in streaming in Italia Man on the Moon, biopic dedicato al comico Andy Kaufman in cui forman ha diretto un Jim Carrey in stato di grazia. Un altro film da applausi per questo grande, indimenticato regista.