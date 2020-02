Odio l'estate sfiora i 4 milioni di incasso, ma Birds of Prey incombe

News Cinema

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo sta incassando bene, anche se ad insidiare Odio l'estate questo fine settimana ci sarà Margot Robbie con Birds of Prey.

Partito 3 milioni di euro di incasso al suo primo weekend di programmazione, Odio l'estate veleggia sereno al primo posto del box office dove fino ad oggi conta un guadagno complessivo di 3 milioni e 900 mila euro.

È ragionevole prevedere che dopo il fine settimana entrante, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo potrà arrivare almeno a 5 milioni totali, ma non è detto che possa mantenere il primo posto del box office. In uscita c'è l'atteso Birds of Prey, il film con la Harley Quinn interpretata da Margot Robbie, ottavo titolo del DC Comics Extended Universe. Al suo primo giorno, ieri giovedì 6 febbraio, Birds of Prey ha incassato 157 mila euro restando un pelo sotto Odio l'estate che in quella giornata di euro ne ha raccolti 158 mila.

A seguire, proseguono la loro strada Dolittle, JoJo Rabbit e 1917 che è candidato a 10 premi Oscar ed è probabile che la settimana prossima l'interesse per questo film torni ad alzarsi se domenica sera, alla cerimonia di premiazione dei 92esimi Academy Awards, dovesse vincere statuette importanti. A proposito di Oscar, è tornato nei cinema italiani Joker che di candidature ne ha ottenute 11 e anche per il film con Joaquin Phoenix c'è un margine di ulteriore guadagno nei prossimi giorni.

Odio l'estate: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD