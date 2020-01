Odio l'estate: la prima clip in esclusiva del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

News Cinema

Nelle sale dal 30 gennaio, la commedia mette in scena i tre comici costretti a condividere una casa vacanze con le rispettive famiglie.

Esce in sala il 30 gennaio, ma il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo intitolato Odio l'estate ci porta con largo anticipo il desiderio di quell'atmosfera di vacanza legata al mare e alla spiaggia. Il trio, per il loro 10° film, scelgono di mettere in scena la condivisione forzata di una casa vacanze in cui, evidentemente per un disguido, arrivano tutti e tre nello stesso momento, ognuno con la rispettiva famiglia. Il film è diretto da Massimo Venier e si avvale nel cast anche di Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria di Biase, Roberto Citran, Massimo Ranieri e Michele Placido.

Vi offriamo qui sotto la visione della prima clip di Odio l'estate, in esclusiva per Comingsoon.it, in cui vediamo Aldo Baglio in viaggio verso la destinazione marittima con la sua famiglia. Più in basso la trama ufficiale e il trailer del film.



Odio l'estate: Prima Clip Ufficiale del Film in Esclusiva - HD

La trama ufficiale di Odio l'estate:

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.